"Siempre me interesó el proceso de lo que fue la Revolución de Mayo. Cuando leí el Plan, me llamó la atención, porque la primera impresión que tuve es que era una pieza rarísima, extraña. Enseguida noté que su contenido no iba en consonancia con el espíritu de Mayo. Y ahí comenzó mi interés por desentrañar su origen", explicó.