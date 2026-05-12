Bogotá se vistió por localidades: creador de contenido se retó en moda y en redes sociales lo elogiaron

El creador tradujo referencias urbanas en prendas, colores y estilos, con descripciones que buscaron reflejar identidad barrial y cultural - crédito @morirsinmagia/TikTok

La capital colombiana entró en una conversación doble entre pasarela y redes sociales. Mientras Bogotá Fashion Week 2026 ocupa la atención entre el 12 y el 14 de mayo con 145 marcas y diseñadores independientes, otra propuesta se abrió paso desde lo digital y movió la atención hacia la ciudad vista como vestuario.

En ese cruce apareció el creador de contenido Mateo Linares, que decidió convertir la capital en una serie de atuendos inspirados en sus 20 localidades.

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Su idea circuló en TikTok y dejó una pregunta con la que inició su video y que encendió la reacción del público: “Dicen que en Bogotá todo el mundo se viste igual, pero ¿y si hacemos outfits con las veinte localidades de Bogotá?”.

El creador de contenido Mateo Linares desarrolló una idea que transforma las 20 localidades de Bogotá en atuendos con identidad propia - crédito @morirsinmagia/TikTok

Desde ahí, el proyecto tomó forma con una lectura estética de cada zona. El joven transformó referencias urbanas en ropa, mezclas de estilo y descripciones que conectaron con el imaginario de los barrios; el resultado recibió elogios en redes por su forma de traducir territorio en moda.

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La Candelaria: “Donde las piedras cuentan chismes de hace más de tres siglos con una totuma de chicha en la mano”.

El look mostró aire bohemio y académico, con camisa de chorreras, cuello poético, abrigo mostaza y pantalón marrón. Un centro histórico convertido en escena literaria.

Los Mártires : “Repuestos, comercio y memorias que nunca se detienen”.

Santa Fe : “El centro que muerde, el comercio que no duerme y la historia que se camina”.

Teusaquillo : “Arquitectura inglesa detenida en libros y cafés”.

Chapinero : “La localidad donde todos cabemos y nadie se siente extraño”.

Usaquén : “Gomelito, pero el que madruga el domingo al pulguero”.

Kennedy: “La ciudad dentro de la ciudad, una localidad que vive a mil”.

Aquí apareció el creador de contenido con un streetwear noventero como base del conjunto, con denim sobre denim, prendas amplias y desgaste urbano.

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Cada zona de la ciudad recibió una interpretación distinta por el creador de contenido Mateo Linares - crédito @morirsinmagia/TikTok

Fontibón : “Viviendo en la puerta de embarque, ajetreo capitalino y ruidos de avión”.

San Cristóbal : “Escaleras eternas, lomas empinadas y la bendición del divino niño”.

Engativá : “Mucha cuadra, barrios sin fin y humedales que florecen entre el concreto”.

Suba : “Periférico y montañoso, casi como una nueva ciudad, pero con más trancón”.

Rafael Uribe Uribe : “Llena de contrastes desde La Picota hasta el Santorini rolo”.

Antonio Nariño : “Donde abundan los talleres y nace el paso del rolo”.

Barrios Unidos: “Aceites y arte colectivo, que si aquí no se lo arreglan es porque no sirve”.

Es un estilo Indie-Artesanal que destaca por el uso de capas y contrastes de color primarios (azul, amarillo, rojo). Combina texturas rústicas como la bufanda de lana gruesa y la camisa de cuadros con una chaqueta de lona, creando un look urbano, creativo y funcional para el clima bogotano.

El creador tradujo referencias urbanas en prendas, colores y estilos, con descripciones que buscaron reflejar identidad barrial y cultural - crédito @morirsinmagia/TikTok

Bosa : “Territorio Muisca, orgullo de barrio, donde el sol se asoma de primeras”.

Puente Aranda : “Industrial, grafitero y siendo el motor de la ciudad”.

Tunjuelito : “Donde el río atraviesa, las curtiembres se alzan y el trabajo resiste”.

Ciudad Bolívar : “Resistencia llena de color. Subir la loma implica toparse con la verdadera Bogotá”.

Usme: “La ciudad que se asoma al páramo sin perder su raíz indígena y tampoco sin alejarse del ruido”.

Se define como un estilo “maximalista de invierno” Apuesta por el volumen y los patrones complejos, mezclando un cárdigan de diseño geométrico con una bufanda de rayas vibrantes.

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Sumapaz: “La más rural. El frío se siente, pero la calidez del pueblo abraza”.

Cada zona de la ciudad recibió una interpretación distinta por el creador de contenido Mateo Linares - crédito @morirsinmagia/TikTok

Al cierre de sus videos, divididos en dos partes, la propuesta del creador logró atraer la atención de los internautas, que reaccionaron con elogios y también con algunas críticas, especialmente desde aquellas localidades donde no se sintieron representados por el estilo que eligió.

Muchos usuarios comentaron: “Suba te cae mal verdad?”; “Que ganas de hacer de esto un trend ✨“; ”el de Usme todo que ver 💖✨ me encantaron todos!!! 🫂“; ”Oiga no, yo nunca me vestiría así, pero a usted le queda espectaculares"; “Guau. Que bien agarraste la esencia de cada zona”.

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