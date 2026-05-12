Política

Milei siguió la marcha universitaria desde la Quinta de Olivos y el Gobierno criticó la politización del reclamo

En la Casa Rosada insisten con cuestionar la transparencia de las casas de estudio, aunque reconocen que la mayoría de los manifestantes tenían un reclamo legítimo

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Marcha Federal Universitaria - Plaza de mayo - 12 de mayo - Drone
Milei siguió la marcha universitaria desde la Quinta de Olivos (RS Fotos)

El Gobierno enfrentó este martes una nueva Marcha Federal Universitaria que se trasladó hasta la Plaza de Mayo para reclamar una vez más, como ocurrió al comienzo de la gestión de Javier Milei, por el financiamiento de las casas de altos estudios, un pedido que en esta oportunidad se realizó en un clima de tensión dentro del Gabinete por la situación judicial de Manuel Adorni, las dificultades del oficialismo para avanzar con los proyectos de reformas en el Congreso y las especulaciones políticas por las candidaturas de cara al año próximo.

Como en abril de 2024, cuando se produjo la primera manifestación masiva para exigir mayores fondos para el sector, las autoridades nacionales evitaron confrontar con los docentes, profesionales y alumnos, pero volvieron a criticar a los rectores y el manejo de los recursos.

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En la previa de la movilización, desde el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, insistieron con el argumento de que a las instituciones educativas les fueron transferidos los montos que les correspondían por ley y que deberían tener una auditoría más estricta.

Por otra parte, se ratificó que no se va a cumplir con los aumentos de los salarios y las becas que aprobaron en 2025 diputados y senadores, bajo la explicación de que los legisladores no especificaron de dónde saldrá el dinero para afrontar esos gastos que no estaban previstos en el Presupuesto general.

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La Casa Rosada activó un fuerte operativo policíal para evitar disturbios (REUTERS/Agustin Marcarian)
La Casa Rosada activó un fuerte operativo policíal para evitar disturbios (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Nosotros no tenemos ninguna animosidad contra la universidad pública y todas esas mentiras que se dicen. Lo que nosotros queremos es que hagan un gasto eficiente, inteligente, y que la gente tenga acceso a la información de cada una de ellas. Porque la inversión que se hace en cada alumno son impuestos que la gente, que todos nosotros, pagamos”, sostuvo la ministra durante un encuentro del que participó Infobae.

Este mismo concepto repitió también el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, en los diferentes programas de radio y televisión en los que habló antes de la marcha.

Sin embargo, en la cúpula libertaria reconocieron que el discurso no terminó de penetrar en la sociedad, aún cuando se viene persistiendo desde el 2024, y veían “difícil” que las declaraciones de los funcionarios pudieran cambiar la opinión de alguna persona que tuviera pensado participar de la protesta.

“Veremos qué tan convocante es, por un lado, y qué tan diversa o aparateada es, por el otro. Cuanto más aparateada y política sea, mejor para el Gobierno. Y viceversa”, remarcaba uno de los estrategas comunicacionales del Ejecutivo horas antes de la movilización.

Cuando las columnas de agrupaciones, gremios, docentes, alumnos y manifestantes en general llegaron hasta la Plaza de Mayo, a unos pocos metros, dentro de la Casa Rosada la mesa política ya llevaba una hora reunida.

La secretaria general, Karina Milei, encabezó el encuentro del que también participaron, como es habitual, los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, además de Adorni, que sigue siendo respaldado por el Presidente y su hermana, a pesar de algunas críticas internas.

La mesa política se reunió en medio de la marcha universitaria
La mesa política se reunió en medio de la marcha universitaria

Un dato que llamó la atención fue la ausencia del asesor presidencial, Santiago Caputo, aunque desde el sector del karinismo salieron rápidamente a aclarar que el estratega había avisado que no iba a poder estar por cuestiones de agenda.

De acuerdo con lo que precisaron algunos de los integrantes de ese grupo, durante el cónclave no se hizo mención en ningún momento a las denuncias por el patrimonio del jefe de Gabinete ni al conflicto con las universidades, sino que “solo se habló sobre los proyectos de leyes” que están en carpeta.

Es que el Gobierno está preocupado en recuperar el control de la agenda parlamentaria, que esta semana vuelve a estar en poder de la oposición a partir del pedido de sesión para interpelar e incluso intentar avanzar con una moción de censura contra el funcionario investigado por la Justicia.

En la reunión de la mesa política tampoco se volvió a hacer foco en la necesidad de recuperar la gobernabilidad, algo que reclamó hace algunos meses en ese mismo ámbito el ministro Caputo, que también se ve afectado por la interna.

Por su parte, el presidente Milei siguió el desarrollo de la movilización desde la Quinta de Olivos, mostrándose activo en las redes sociales, como de costumbre, en las que compartió varios mensajes, algunos vinculados a la marcha, y otros al rumbo de la economía.

Una de las publicaciones que retuiteó el mandatario nacional fue el de Camila Manfredi, dirigente de la Juventud del PRO, en la que cuestionó los reclamos: “A la educación hay que defenderla siempre, el tema es de quién”, escribió.

El gesto se da en un contexto de tensión entre el oficialismo y su principal aliado político, en medio de los rumores de una posible candidatura de Mauricio Macri y el comunicado en el que su partido marcó diferencias al señalar que “defender el cambio no es aplaudir todo y menos lo que está mal”.

Según un relevamiento de la consultora Ingob, a las 17:00, cuando comenzó la protesta, el tema ya tenía más de 1.3 millones de interacciones; de 130 mil menciones y de 12 millones de vistas en internet, de posteos generados por alrededor de 55 mil usuarios.

Este estudio indica que el 53% de las menciones fueron en respaldo de las universidades, y la mayoría de los comentarios en contra eran de cuentas vinculadas al oficialismo o de militantes libertarios.

“Creo que la marcha fue grande, pero no imponente como pasó con la primera. Aquella vez fue por un tema de expectativas. Pero sí creo que el Gobierno tiene que buscarle una salida al tema porque esto puede segur escalando”, opinó el mismo estratega comunicacional del Gobierno luego de la movilización.

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