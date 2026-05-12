Sebastián Báez arrancó con un triunfo en Valencia y Lautaro Midón dio el golpe en Oeiras

Sebastián Báez intenta recuperar su mejor nivel (Fuente: REUTERS/Manon Cruz)

La gira europea sobre polvo de ladrillo sigue ofreciendo movimiento para el tenis argentino, y este martes hubo novedades de peso en el Challenger Tour: Sebastián Báez debutó con un triunfo en el ATP 175 de Valencia, España, mientras que Lautaro Midón dio el batacazo en el 100 de Oeiras, Portugal.

El bonaerense, actual número 65 del ranking ATP, venció al español Roberto Carballés Baena por 6-4 y 6-2 en una hora y 49 minutos para avanzar a los octavos de final del certamen español.

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Tras una actuación deslucida en Roma, el cinco veces campeón ATP sobre polvo de ladrillo necesitaba una respuesta rápida, y la encontró con una producción sólida en uno de los torneos más importantes del segundo circuito.

En Valencia, donde muchos jugadores que sufrieron una eliminación prematura en el Foro Itálico intentan mantenerse en competencia, Báez mostró autoridad desde el fondo de la cancha, mayor consistencia en los intercambios y logró imponerse con claridad frente a un rival local que supo ser competitivo sobre esta superficie, aunque actualmente se encuentra relegado en el ranking (está 199°).

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Seba busca reencontrarse con su mejor versión en una etapa del calendario históricamente favorable para su juego, pero que en esta temporada, sin embargo, lo encuentra lejos del nivel que supo tener.

El triunfo representa una bocanada de aire para el jugador de San Martín, que intenta dejar atrás una etapa marcada por las dudas y una merma en la confianza respecto del nivel que había mostrado en el arranque de la temporada, donde en la gira oceánica sobre canchas duras logró triunfos sobre los Top 10 estadounidenses Taylor Fritz y Ben Shelton.

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En busca de los cuartos de final, Báez tendrá ahora un desafío de mayor exigencia: enfrentará este jueves al español Pablo Carreño Busta (91°), ex Top 10 y jugador de amplia experiencia, que en su estreno eliminó al argentino Francisco Comesaña por 6-4 y 6-3.

Para Comesaña, la derrota significó una rápida despedida en Valencia. El marplatense, ubicado en el puesto 114 del ranking, no logró sostener el ritmo frente a Carreño Busta y quedó eliminado en primera ronda.

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En Valencia también jugará Camilo Ugo Carabelli, 61° del mundo y cuarto preclasificado del torneo, quien comenzará directamente su camino en octavos de final el jueves.

Golpe de Lautaro Midón en Portugal

El gran impacto argentino del día ocurrió en el Challenger 100 de Oeiras.

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Lautaro Midón, correntino de 21 años y ubicado en el puesto 216 del ranking ATP, consiguió uno de los mejores triunfos de su carrera al derrotar al chileno Cristian Garín (104°) por 6-3, 5-7 y 6-4 en dos horas y 37 minutos de un partido intenso, cambiante y de alto nivel.

Lautaro Midón logró un gran triunfo en Oeiras (Crédito: Prensa AAT)

Garín, ex número 17 del mundo y semifinalista en grandes escenarios del circuito, representaba un desafío de enorme complejidad para Midón, que respondió con personalidad y sostuvo su nivel incluso después de ceder el segundo set.

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El ganador de la Beca Galperin al Mérito en 2025 reaccionó en el parcial decisivo y cerró una victoria que puede representar un impulso clave en su crecimiento.

En octavos de final, Midón enfrentará al libanés Benjamin Hassan (339°), quien superó al colombiano Nicolás Mejía.

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No todas fueron buenas noticias para los argentinos en Oeiras. Facundo Díaz Acosta (179°), reciente campeón del Challenger de Francavilla al Mare, no pudo extender su buen momento y cayó sorpresivamente ante el boliviano Hugo Dellien (133°) por 6-2 y 7-6 (6).

También quedó eliminado Genaro Olivieri (214°), quien perdió ante el estadounidense Nishesh Basavareddy (154°) por 6-1, 1-6 y 6-3.

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