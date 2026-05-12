“¿Dónde está la plata, loco?”: así fue el violento robo en un bar de Palermo que terminó con dos detenidos

La Policía de la Ciudad frustró el robo y detuvo a los dos ladrones

“¿Dónde está la plata, loco?”. La escena quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar. Un delincuente armado, con el rostro cubierto, apuntaba a los empleados de un bar de Palermo mientras exigía dinero. Del otro lado, la respuesta era siempre la misma: “No hay plata”.

El hecho ocurrió el jueves pasado, cerca de las 17.30, en un local ubicado en Uriarte al 1600. Las imágenes, que se viralizaron en redes sociales en las últimas horas, muestran la secuencia completa del intento de asalto.

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En el video, que encabeza esta nota, se observa cómo uno de los ladrones ingresa al comercio y amenaza a los trabajadores con un arma de fuego. Insiste una y otra vez con la misma pregunta, sin obtener otra respuesta que la negativa de los empleados.

“¿Dónde está la plata? ¿Cómo que no hay plata? La conch@ de tu madre”, repite. Ante la desconfianza del asaltante, una de las empleadas incluso se ofrece a abrir la caja registradora para demostrarle que estaba vacía. “Amigo, no tenemos nada. No tenemos nada”, le dice.

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Aunque en las imágenes solo aparece uno de los asaltantes —el que recorre el local y busca y pide dinero a punta de pistola—, no estaba solo: contaba con un cómplice que mantenía a los trabajadores bajo amenaza.

Los dos ladrones que asaltaron el bar

El robo, sin embargo, duró pocos minutos. Un llamado al 911 alertó a la Policía de la Ciudad, y efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A llegaron rápidamente al lugar.

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“¡Al piso, al piso!”, fue la orden. Los delincuentes no llegaron a escapar: fueron reducidos y detenidos dentro del bar.

Según pudo saber Infobae, se trata de dos hombres de 46 y 35 años. Uno de ellos tenía pedido de captura vigente y ambos cuentan con antecedentes.

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Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron dos revólveres —calibres .38 y .22— y un Volkswagen Bora que estaba estacionado a pocos metros del lugar, vehículo que utilizaban para movilizarse.

Ambos quedaron detenidos y a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación.

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Las dos armas de fuego incautadas por los agentes

Otro intento de robo en un bar porteño

En el mes de abril, otro bar fue blanco de un violento intento de asalto en el barrio de Monserrat. El hecho se registró cerca del mediodía en un local de la intersección de Presidente Luis Sáenz Peña y México. Dos hombres armados irrumpieron en el establecimiento y amenazaron a los clientes con una pistola Bersa Thunder calibre .40.

Tras la alerta de los presentes, la Policía de la Ciudad montó un operativo y logró interceptar a los sospechosos cuando intentaban escapar. El primero fue detenido en la calle Chile al 1100, con el arma y municiones en su poder; el segundo fue capturado a pocas cuadras.

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La Policía de la Ciudad detuvo a dos hombres que amenazaban con armas de fuego a clientes en un bar de Monserrat

Ambos detenidos, de 26 y 28 años, quedaron a disposición de la Fiscalía de Flagrancia Sur, a cargo de Carlos Caputo. En el caso del primer arrestado, se constató que tenía antecedentes por robo, hurto e infracción a la Ley de Drogas entre 2019 y 2021. Los investigadores secuestraron el arma utilizada y tomaron testimonios a los clientes y empleados que presenciaron el asalto.