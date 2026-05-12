Devolución SAT 2026: qué hacer si tu saldo a favor no ha llegado en el tiempo prometido y cómo acelerar el proceso

El SAT tiene la obligación legal de devolver los saldos a favor dentro de un plazo de 40 días hábiles. Sin embargo, este año, la autoridad informó que muchas devoluciones automáticas se han procesado en un promedio de tres a cinco días hábiles (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, la devolución del saldo a favor del SAT se ha realizado en tiempo récord para miles de contribuyentes, pero existen casos en los que el depósito no llega en el plazo prometido.

Frente a esta situación, es fundamental conocer los pasos oficiales para resolver el atraso y las vías que ofrece el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para acelerar el proceso.

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El SAT tiene la obligación legal de devolver los saldos a favor dentro de un plazo de 40 días hábiles. Sin embargo, este año, la autoridad informó que muchas devoluciones automáticas se han procesado en un promedio de tres a cinco días hábiles, especialmente para quienes presentaron su declaración anual sin inconsistencias y con datos correctos.

A pesar de este avance, el hecho de no recibir el depósito rápido no implica el rechazo inmediato del saldo a favor, ya que cada trámite puede enfrentar revisiones específicas o requerimientos adicionales.

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Plazos y causas de retraso en la devolución del saldo a favor del SAT

La página oficial del SAT señala que, al corte del 7 de abril, se han presentado 2 millones 628 mil 571. (Crédito: SAT)

El tiempo máximo legal para que el SAT resuelva una solicitud de devolución es de 40 días hábiles, según el Código Fiscal de la Federación (artículo 22). En 2026, la autoridad mantiene el compromiso de procesar devoluciones automáticas a personas físicas en un promedio de tres a cinco días hábiles, aunque el plazo puede extenderse si se detectan inconsistencias o se requiere información adicional.

El SAT depositó más de 2 mil 179 millones de pesos de ISR en solo tres días a contribuyentes que cumplieron con la declaración anual, pero advierte que cada caso pasa por filtros de validación, revisión de deducciones, verificación de CLABE interbancaria y cruce de datos fiscales. Por ello, aunque el promedio es bajo, algunos contribuyentes pueden recibir el pago semanas después o enfrentar revisiones puntuales.

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Si no has recibido la devolución en el tiempo esperado, es posible que el trámite esté en revisión manual debido a errores en la CLABE bancaria, deducciones no reconocidas, e.firma vencida o diferencias entre lo declarado y lo registrado ante el SAT. La autoridad también puede emitir requerimientos de información, suspendiendo el conteo de días hasta que el contribuyente responda.

Cómo consultar el estatus y detectar inconsistencias

El primer paso ante un retraso es ingresar al portal oficial del SAT (sat.gob.mx), acceder a la sección de declaraciones y consultar el estatus de la devolución en el apartado “Devoluciones y compensaciones”.

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Es imporntante revisar el buzón tributario, ya que el SAT comunica ahí cualquier requerimiento, rechazo o autorización.

Si el sistema indica que el saldo a favor no está registrado o la solicitud fue rechazada, puede deberse a errores en la declaración, CLABE interbancaria incorrecta, o deducciones sin comprobante fiscal digital (CFDI).

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En ese caso, se recomienda presentar una declaración complementaria para corregir la información y volver a solicitar la devolución.

El SAT puede requerir documentación adicional —como estados de cuenta bancarios, constancias de retención o comprobantes de deducciones— a través del buzón tributario. Es fundamental responder en un plazo de 20 días hábiles para evitar la cancelación de la solicitud.

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Motivos frecuentes de rechazo o revisión manual

Cuando la devolución automática no procede, el contribuyente debe presentar una solicitud manual mediante el Formato Electrónico de Devoluciones (FED) (Pixbay)

Entre los errores más comunes que generan retrasos o rechazos en la devolución destacan:

CLABE interbancaria incorrecta o cuenta bancaria no registrada a nombre del RFC del contribuyente.

Deducciones personales sin comprobante fiscal válido.

Declaración sin saldo a favor declarado en el sistema.

E.firma vencida o contraseña incorrecta para devoluciones mayores a $10,000.

Omisión de responder requerimientos del SAT.

Diferencias entre datos precargados y lo declarado.

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Cuando la devolución automática no procede, el contribuyente debe presentar una solicitud manual mediante el Formato Electrónico de Devoluciones (FED), anexando la documentación que respalda el saldo a favor.

Opciones oficiales para acelerar el trámite

Para acelerar el proceso, verifica que la e.firma esté vigente, que la CLABE interbancaria sea correcta y que todos los CFDI de deducciones estén en orden. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el SAT no ha realizado el depósito después de los 40 días hábiles, el contribuyente puede exigir el pago de intereses moratorios sobre el monto adeudado, conforme al artículo 22-A del Código Fiscal de la Federación. El cálculo de intereses inicia desde el día 41 hábil tras la presentación de la solicitud.

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Para acelerar el proceso, verifica que la e.firma esté vigente, que la CLABE interbancaria sea correcta y que todos los CFDI de deducciones estén en orden.

Si la devolución fue rechazada o no avanza, presenta una solicitud manual adjuntando los documentos requeridos. El seguimiento debe hacerse siempre por el buzón tributario; responder con prontitud a cualquier requerimiento es clave para evitar la cancelación.

Recomendaciones y canales oficiales del SAT

El SAT recomienda monitorear de forma regular el buzón tributario y el portal oficial para verificar el avance del trámite. Si se detecta algún requerimiento, atiéndelo en tiempo y forma. Para dudas o aclaraciones adicionales, el contribuyente puede acudir a las oficinas del SAT o consultar los canales digitales disponibles en sat.gob.mx.

Este año, el SAT ha destacado la rapidez en la devolución automática para la mayoría de los solicitantes. No obstante, en caso de no recibir el saldo a favor en el tiempo prometido, el organismo fiscal ofrece mecanismos claros y oficiales para reclamar, corregir inconsistencias y asegurar el depósito correspondiente.