La alimentación vegana excluye todos los productos de origen animal, incluidos ingredientes derivados como la miel, la gelatina y la lactosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El veganismo es una forma de alimentación basada en plantas que excluye todos los productos de origen animal. Además de carne, pescados, huevos y lácteos, también deja fuera ingredientes como la miel, la gelatina o la lactosa que pueden estar presentes en alimentos elaborados. Su práctica responde, en muchos casos, a motivos éticos vinculados al bienestar animal y a preocupaciones ambientales, aunque también existe un interés creciente por sus posibles efectos sobre la salud.

El vegetarianismo, por su parte, reúne patrones menos restrictivos. Una persona puede evitar la carne y el pescado, pero mantener el consumo de huevos, lácteos o ambos. La dieta vegana, en cambio, elimina por completo esos alimentos, por lo que exige una atención específica a nutrientes que se obtienen con mayor facilidad de productos animales, de acuerdo con la British Heart Foundation.

PUBLICIDAD

El punto central no es únicamente qué alimentos se excluyen, sino cuáles ocupan su lugar. Una alimentación vegana centrada en verduras, frutas, legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas presenta características distintas de otra basada mayormente en productos ultraprocesados, bebidas azucaradas, dulces o sustitutos vegetales ricos en sal y grasas saturadas.

Una dieta vegana equilibrada puede aportar beneficios, pero no es un atajo hacia la salud

La dieta vegana puede formar parte de un patrón de alimentación saludable cuando se compone de alimentos vegetales variados y mínimamente procesados. La British Heart Foundation indicó que los enfoques equilibrados basados en plantas pueden ser beneficiosos para la salud cardiovascular, en parte porque incluyen alimentos como legumbres, cereales integrales, frutas, verduras, frutos secos y semillas, y excluyen carnes procesadas y opciones lácteas con alto contenido graso.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la condición vegana de un producto no determina por sí sola su calidad nutricional. La fundación británica remarcó que una dieta rica en azúcar, sal y grasas saturadas no suma beneficios por el solo hecho de no contener ingredientes animales. Las alternativas industriales a la carne, los platos preparados y algunos productos de comida rápida pueden ser aptos para veganos, pero aun así concentrar nutrientes cuyo consumo conviene moderar.

Los patrones de alimentación basados en plantas se asocian con menores niveles de colesterol LDL, menor presión arterial y menor riesgo cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión publicada por EPIC-Oxford, que siguió durante años a personas del Reino Unido con distintas pautas alimentarias, encontró que vegetarianos y veganos solían tener menor índice de masa corporal, niveles más bajos de colesterol LDL y presión arterial inferior a la de quienes consumían carne de forma habitual. En esa cohorte, los vegetarianos tuvieron un riesgo 23% menor de cardiopatía isquémica tras 18 años de seguimiento.

PUBLICIDAD

La misma investigación detectó aspectos que requieren atención. Entre las personas veganas, el riesgo de fracturas fue mayor que entre quienes comían carne, y el aumento fue más marcado en las fracturas de cadera. El estudio vinculó este resultado con posibles diferencias en la ingesta de calcio, vitamina D, proteínas y peso corporal, aunque señaló que se necesitan más investigaciones para precisar las causas.

Cómo cubrir nutrientes esenciales

Diseñar una alimentación vegana completa implica contemplar nutrientes cuya disponibilidad puede ser menor al eliminar los productos animales. La vitamina B12 es uno de los principales puntos de planificación porque se encuentra de manera natural en cantidades importantes en alimentos de origen animal. La British Heart Foundation recomendó incluir entre dos y tres porciones diarias de alimentos fortificados, como algunas bebidas vegetales y cereales de desayuno, o recurrir a un suplemento.

PUBLICIDAD

La B12 participa en la formación de glóbulos rojos, el funcionamiento del sistema nervioso y la liberación de energía de los alimentos. La revisión EPIC-Oxford informó que el 52% de los veganos analizados presentó concentraciones séricas por debajo del umbral utilizado para identificar deficiencia, frente al 7% de los vegetarianos y menos del 1% de quienes consumían carne. Este dato refuerza la importancia de revisar las etiquetas de los productos fortificados y de planificar la suplementación con orientación profesional cuando corresponda.

La alimentación vegana presenta una mayor incidencia de fracturas óseas y de cadera ante posibles déficits de calcio y proteínas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calcio, la vitamina D, el yodo, el hierro, el zinc y los ácidos grasos omega-3 también merecen atención. La British Heart Foundation menciona alternativas vegetales fortificadas:

PUBLICIDAD

Calcio : tofu coagulado con calcio, brócoli, col, semillas de sésamo, porotos y fruta deshidratada.

Hierro : verduras de hoja verde, legumbres, frutos secos, fruta deshidratada, pan integral y cereales fortificados.

Zinc : tofu, pan, germen de trigo y legumbres como porotos y lentejas.

Proteínas : porotos, lentejas, soja, tofu, frutos secos, semillas y cereales.

Omega-3: linaza, nueces y alimentos elaborados con soja.

Si bien el yodo puede estar presente en algunos alimentos vegetales, sus cantidades suelen ser menores que en pescados, mariscos y lácteos. La British Heart Foundation aconseja evitar los suplementos de algas marinas porque pueden aportar cantidades variables y, en ocasiones, demasiado elevadas de este mineral. Según la entidad británica, no es necesario consumir los alimentos en combinaciones específicas dentro de cada comida, siempre que exista diversidad en el conjunto de la dieta.

La planificación adquiere especial relevancia en niños, adolescentes, embarazadas y personas en período de lactancia. Una revisión publicada en Cureus señaló que estos grupos pueden ser más sensibles a déficits de micronutrientes y macronutrientes, por sus necesidades de crecimiento o desarrollo. En esos casos, una evaluación profesional permite adaptar la alimentación, los alimentos fortificados y la eventual suplementación a cada situación.

PUBLICIDAD