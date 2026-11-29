Este domingo se cumple una semana sin tener noticias del paradero de Keila

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La angustia de una familia de Terciados Paraíso, Misiones, cruza 1.200 kilómetros hasta la costa de São Paulo, Brasil. A seis días de la desaparición de Keila Daiana Da Costa, la joven argentina de 25 años que fue arrastrada por una correntada durante un temporal en Ubatuba, su madre pidió que no se interrumpa el operativo y reclamó más recursos para encontrarla.

“Pónganse cualquier madre en mi lugar. Si estoy hablando a los medios, que esto salga en medios de donde sea, como sea, que llegue a donde sea, en el rincón del mundo”, imploró Gladys Guillermina Márquez. Y, en ese mismo sentido, insistió: “Necesito respuestas”.

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La mujer permanece en Misiones junto a su esposo, Rubén, mientras que Santiago Da Costa, hermano de Keila, sigue la búsqueda en Brasil. La distancia y la falta de novedades profundizan la incertidumbre de la familia.

Según se supo, la joven se mudó al país vecino hace dos años junto a uno de sus hermanos, con la intención de buscar trabajo y nuevas oportunidades. Ambos mantenían contacto frecuente con sus familiares en Misiones.

Pese a las lluvias que complicaron las tareas, el operativo de búsqueda continúa activo (Gentileza: El Territorio)

“Mi hijo está quebrado en Ubatuba, está solo”, manifestó durante un diálogo con El Territorio. Asimismo, reveló que la principal preocupación surgió a partir de una información que recibió sobre una posible interrupción de las tareas el próximo lunes.

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Aunque aclaró que todavía no cuenta con una confirmación oficial, la mujer exigió que se refuerce y sostenga el despliegue hasta dar con su hija. “Yo necesito respuestas, para que encuentren, para que busquen, para que pongan rescate de donde sea, como sea, no sé. Pero necesito, necesito que encuentren a mi hija”, sostuvo.

De la misma manera, la madre de Keila cuestionó el operativo al considerar que fue insuficiente. Por esto, pidió que los rescatistas profundicen los rastrillajes en las áreas de acceso más complejo, donde las inundaciones dejaron barro, ramas y restos de vegetación.

También solicitó que su mensaje llegue a la jefa comunal Flavia Pascoal. “Por amor de Dios, que este audio llegue a la intendenta de Ubatuba, que si ella es mamá y le pasa algo a su hija, ¿qué ella va a hacer? Va a poner todos los medios”, expresó.

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Así fue encontrada la moto, en donde habría viajado la pareja (Facebook: Noticias de Misiones)

Keila desapareció entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. De acuerdo con la reconstrucción conocida hasta el momento, la motocicleta en la que circulaba junto a su pareja, Enzo Antônio (30), habría sido arrastrada por una fuerte correntada cerca del puente de Casanga, durante el temporal que provocó inundaciones y desbordes de cursos de agua.

Luego de que se activara la búsqueda, Enzo fue localizado sin vida en la zona del puente. Mientras tanto, los efectivos del Cuerpo de Bomberos y de Defensa Civil buscan a la joven en un amplio perímetro, que abarca desde el río Indaiá hasta la desembocadura al mar, con inspecciones sobre el cauce y ambas márgenes.

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Parte de los esfuerzos se concentra en los manglares cercanos al río, que quedaron bajo agua luego de las lluvias y las correntadas. En el plano marítimo, el Grupo de Bomberos Marítimos amplió la zona de búsqueda a toda la bahía de Ubatuba, entre Ponta Grossa y Playa Vermelha do Norte.

Los equipos trabajan a pie y en embarcaciones, con apoyo de drones cuando el clima lo permite. El barro, los terrenos pantanosos, la vegetación acumulada y la turbidez del agua dificultan el avance. Además, la falta de visibilidad bajo la superficie también impide el ingreso de buzos por motivos de seguridad.

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“Hay pronóstico de mucha lluvia para hoy, pero continuaremos comprometidos con la búsqueda”, afirmó el teniente brasileño Vitor Lafael sobre el curso de la búsqueda. En paralelo con los rastrillajes, la Policía Civil intenta establecer la última ubicación del teléfono de Keila. Los investigadores contactaron a los familiares para solicitar los datos necesarios, una línea que podría aportar información para orientar el operativo.