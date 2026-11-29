Ayrton Senna y sus sobrinos, Lalalli y Bruno (@bsennaofficial)

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Bruno Senna camina por los boxes del Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, en el marco del Gran Premio de San Pablo Fórmula 1, y con simpatía acepta innumerables pedidos de fotos de los fanáticos. El sobrino de Ayrton es muy querido por su vínculo familiar y por su constante recuerdo al tricampeón mundial en 1988, 1990 y 1991. Pero también hizo su camino en el automovilismo con nombre propio y se destacó en promocionales, corrió tres años en la Máxima y fue campeón mundial de Endurance. En Brasil aceptó con gusto el mano a mano con Infobae con su habitual amabilidad.

Guarda recuerdos muy lindos de Ayrton, quien falleció en un trágico accidente en Imola, el 1 de mayo de 1994, cuando Bruno tenía diez años (nació el 15/10/1983). Entre sus anécdotas cuenta algunas de aquellas vacaciones familiares en Angra dos Reis. “Era muy divertido, como si fuese un niño adulto. En casa no tenía esa intensidad de ser competitivo, pero era muy gracioso, divertido y hacíamos muchas travesuras. Siempre era con vehículos con motores y en el agua. Los recuerdos los llevo muy cerca y siguen muy vivos conmigo”.

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Sobre lo que más extraña de su tío confiesa que “lo que más se echa de menos es siempre su compañía. Tenía una presencia muy especial y era muy bueno estar con él. Pero creo que era realmente esa sonrisita y lo que nos enseñaba a estar juntos a nosotros en la pista. Para mí, esa era la parte más genial”.

Una postal de las vacaciones en Angra dos Reis (@bsennaofficial)

Afirma que, a 32 años de su partida, siente la presencia de Ayrton: “Por supuesto, sigue como si estuviera aquí con nosotros. Todos los recuerdos, sus enseñanzas, sus valores, los llevamos con nosotros e intentamos transmitirlos para que los demás puedan tener un poquito de él cuando se encuentran con nosotros”.

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Bruno siguió sus pasos y también fue piloto. Se destacó en Europa y fue tercero en la Fórmula 3 Británica en 2006, la misma categoría en la que su tío fue campeón en 1983. Luego resultó subcampeón de la GP2 Series (actual Fórmula 2) en 2008.

Llegó a la F1 y disputó tres temporadas entre 2010 y 2012. La primera con escuderías de nula competitividad como la extinta Hispania Racing Team. Luego con Lotus Renault GP sumó sus primeros puntos al ser noveno en Italia. Más tarde corrió en Williams, el último equipo de Ayrton. Ese año cosechó unidades en diez de las veinte fechas y su mejor resultado fue la sexta colocación en Malasia. Disputó un total de 46 Grandes Premios.

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Bruno Senna fue campeón mundial del WEC en la LMP2 en 2017 (AFP PHOTO / DAMIEN MEYER)

De la F1 que pudo vivir asevera que “era una época muy diferente a la de hoy, también a la época de Ayrton, pero son épocas incomparables; los coches actuales son realmente increíbles. Tuve el privilegio de poder llegar y correr tres años en F1. Recuerdo mucha competitividad, mucho estrés aquí en el paddock. Cada vez que tuve la oportunidad de conducir un coche de F1 fue puro placer”.

Luego recaló en la Fórmula E y compitió en las dos primeras ediciones del Buenos Aires ePrix (2015 y 2016), en el circuito callejero en Puerto Madero, y al igual que su tío admira mucho a Juan Manuel Fangio. “Tuve la oportunidad de conocer a la familia de Fangio cuando fui a correr a Buenos Aires con la Fórmula E. Me recibieron extremadamente bien y fue un gran placer. Fangio es una leyenda y referente del deporte. Tenemos un cariño muy grande por los argentinos y por el legado que los argentinos tienen en el automovilismo. Tenemos aquí a Franco Colapinto, obviamente, en la parrilla, que representa un poquito nuestra fuerza de Sudamérica, junto con los brasileños”.

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Acerca del piloto argentino de Alpine destaca que “es fantástico. Un chico joven, con todo el potencial para crecer y traer mucha alegría a los argentinos, que hace tiempo que no tienen a un argentino en la Fórmula 1. Así que, si Dios quiere, traerá mucha alegría a Argentina”.

En la previa al GP de Brasil de 2019 giró con un McLaren MP4/4 de 1988 que corrió su tío (REUTERS/Amanda Perobelli)

La carrera deportiva de Bruno siguió en el mundo de las carreras de larga duración y logró el título en la clase LMP2 del Campeonato Mundial de Endurance en 2017. Compitió hasta 2020 y luego colgó el casco con 36 años. Ante la consulta de si extraña las carreras, admite que “sí, siempre. Cuando uno crece corriendo, no correr se echa de menos”. Aunque aclara que “tengo una hijita de dos años y verla crecer es mi prioridad número uno. Más adelante, quién sabe, quizá vuelva a correr como Bronce (escala de pilotos en el Endurance) en las categorías de resistencia, para divertirme, para disfrutar”.

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Hoy Bruno se dedica a colaborar con el Instituto Ayrton Senna, la fundación que se ocupa de ayudar a la educación de los niños en Brasil. La idea original de devolverle algo a la gente fue de su tío. Luego de su fallecimiento, su hermana, Viviane (madre de Bruno), plasmó aquel proyecto que se ocupa de organizar eventos para poder colaborar con los que más lo necesitan.

Bruno junto a Kimi Antonelli, que se dio el gusto de subirse a un Lotus de Ayrton Senna (@bsennaofficial)

En la previa al Gran Premio de San Pablo un gran admirador de Ayrton visitó a su familia: Kimi Antonelli, quien llegó a tierras brasileñas como flamante campeón mundial de F1 y se subió a un Lotus del recordado brasileño. “Fue una experiencia muy bonita. No lo esperábamos. Se organizó a última hora porque la agenda de los pilotos de F1 siempre está muy ocupada. No esperábamos que llegara ya como campeón mundial. Así que, por un lado, fue muy bonito, porque llegó relajado y lo disfrutó, sin la presión de tener que hacer una carrera especial aquí en Brasil, de tener que ganar para conseguirlo”, revela. El italiano fue acompañado por su padre, Marco, ex piloto y también gran admirador de Senna. “Pudimos mostrarle a él, a su padre Marco, a su equipo, todos nuestros recuerdos; la granja sigue casi todo como era en la época de Ayrton. Así que fue como volver un poco atrás en el tiempo para él y, para alguien que nunca vio a Ayrton, fue muy bonito ver de cierta manera cómo vivía Ayrton. Así que fue emocionante. Fue un privilegio tener a un campeón mundial con nosotros allí. Tuvimos a Lewis Hamilton en el pasado y también fue muy divertido conducir karts con él”.

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La charla se terminó y Bruno Senna debió seguir con su cargada agenda en el marco de la carrera de F1 en su país. Otra vez mostró su humildad y empatía. A lo largo de su campaña creció bajo la sombra de su tío, aunque logró forjar su campaña por méritos propios. Quizá algún día vuelva a las pistas. Por ahora se lo nota muy feliz.