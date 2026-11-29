Una bomba de extracción de petróleo se ve frente al logotipo de la OPEP (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

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Arabia Saudita, Rusia y los otros 19 miembros de la Organización de los Doce Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) se reunirán este domingo para fijar sus cuotas de producción para el próximo año, y los analistas prevén conversaciones difíciles en medio de un panorama de mercado incierto. La OPEP+ también abordará la cuestión crucial de los nuevos niveles de capacidad básica para cada miembro, que constituyen la base de las cuotas de producción.

La guerra de Estados Unidos contra Irán, miembro de la OPEP, y el recrudecimiento de los ataques contra la infraestructura energética durante la invasión rusa de Ucrania han enturbiado el panorama.

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Según Jorge León, analista de Rystad Energy, las conversaciones serán “una de las reuniones de la OPEP+ más complicadas de los últimos años”. “Será muy difícil para la organización fijar objetivos definitivos”, declaró a la agencia AFP.

Bloomberg ha informado de que la OPEP+ podría mantener las cuotas de producción actuales para enero dada la incertidumbre geopolítica, citando a dos delegados no identificados del grupo.

Se eleva humo de un incendio en la refinería de Aramco al sur de Riad, Arabia Saudita, el 3 de octubre de 2026. LOs ataques de los rebeldes hutíes contra el reino también complican el panorama de las negociaciones (REUTERS)

Nuevos parámetros de producción

Tras meses de escasez y precios disparados debido a las guerras de Ucrania e Irán, la Agencia Internacional de Energía ha pronosticado un retorno a un superávit de mercado para el cuarto trimestre, a medida que aumentan los suministros pero la demanda se mantiene baja.

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“La perspectiva de un importante superávit mundial de petróleo podría obligar a recortar la producción en 2027”, afirmó Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management. En ese caso, la pregunta clave para los miembros de la OPEP+ es quién estaría dispuesto a hacer el esfuerzo.

Tras dos años de análisis por parte de la consultora externa estadounidense DeGolyer and MacNaughton, se han alcanzado nuevos niveles de capacidad que servirán de referencia para las cuotas de producción a partir de 2027. “Por primera vez, las capacidades máximas de producción sostenible... han sido evaluadas y establecidas mediante un proceso independiente y objetivo”, declaró a mediados de noviembre el secretario general de la OPEP, Haitham al-Ghais.

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Sin embargo, las hostilidades en el Golfo y la intensificación de la guerra entre Rusia y Ucrania han perturbado gravemente la industria petrolera en varios países miembros clave. “Cada país con un déficit de producción tiene un argumento creíble de que dicho déficit es temporal”, subrayó León, y podrían presionar para obtener cuotas más altas.

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz cerca de la playa de Bandar Abás, Irán, el 16 de noviembre de 2026 (Razieh Poudat/ISNA/vía Agencia de Noticias de Asia Occidental vía REUTERS)

El espectro de otra salida

Según se informa, Irak, uno de los productores del Golfo más afectados por la guerra en Medio Oriente, ya rechazó la evaluación de su capacidad de producción. La nueva evaluación sitúa la producción por debajo de los cinco millones de barriles diarios, pero Irak afirma que puede producir 5,2 millones, según informó Bloomberg.

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“Estamos negociando con la OPEP para aumentar el límite de producción, y estas negociaciones no son una mera cortesía. Irak es uno de los miembros fundadores de la OPEP, y tenemos derecho a defender nuestros derechos”, declaró el viernes el ministro de Petróleo, Bassem Khudair.

“Irak ha argumentado durante mucho tiempo que las restricciones a la producción limitan su capacidad para financiar la reconstrucción del país”, dijeron los analistas de DNB Carnegie.

Los desacuerdos sobre las cuotas de producción fueron una de las principales razones por las que los Emiratos Árabes Unidos abandonaron la OPEP a principios de este año. Abu Dhabi justificó su decisión alegando motivos de “interés nacional”, ya que su objetivo es aumentar significativamente su capacidad de producción. “La salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP animará a los miembros restantes con capacidad de producción ociosa a presionar para obtener cuotas más altas o, de lo contrario, amenazarán con irse también”, declaró a la AFP Tamas Varga, analista de PVM.

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“Cada barril que la OPEP+ retiene para sostener los precios crea una oportunidad para que los Emiratos Árabes Unidos aumenten sus ventas”, dijo León, señalando que, después de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos tenían las mayores reservas de petróleo sin explotar en el momento de su salida.

(AFP)