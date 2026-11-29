La central nuclear de Maanshan, en Pingtung (Taiwán), el 20 de agosto de 2025 (REUTERS/Ann Wang)

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Los votantes de Taiwán respaldaron el sábado la eliminación de la política de abandono gradual de la energía nuclear, en un referéndum promovido por el partido opositor Kuomintang (KMT). La consulta preguntó si debía derogarse el plan denominado “patria libre de energía nuclear”, que establecía el retiro progresivo de esta fuente energética en la isla.

Taiwán dejó de operar su última central nuclear activa en 2025. La instalación atraviesa un proceso de renovación y podría retomar sus operaciones dentro de dos años.

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El resultado otorga al Gobierno del Partido Democrático Progresista (PDP) un mandato político para revisar la cuestión, aunque no obliga a construir nuevas plantas ni a reactivar instalaciones existentes.

Más de 7 millones de votantes de Taiwán respaldaron la derogación de la política de “patria libre de energía nuclear”. El “sí” acumuló más de 7,12 millones de votos, por encima de los cerca de 5 millones necesarios para aprobar la propuesta. El “no” reunía 4,38 millones de apoyos, de acuerdo con datos de la Comisión Electoral Central difundidos por la agencia CNA.

El presidente taiwanés, Lai Ching-te, ya había señalado que no excluía el uso de la energía nuclear en la planificación energética. Esa posición difiere de la de su antecesora, Tsai Ing-wen, y de la postura histórica del PDP, que se opuso durante años a la industria nuclear.

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El presidente de Taiwán, Lai Ching-te (REUTERS/Ann Wang)

La presidenta del KMT, Cheng Li-wun, pidió la reactivación de las centrales tras conocerse el resultado. “Taiwán debe ‘reactivar la energía nuclear cuanto antes’”, afirmó, según la agencia semioficial CNA. El KMT sostiene que el retorno de la energía nuclear puede contribuir a la economía de la isla.

El Kuomintang promovió el referéndum sobre la política nuclear con el apoyo de su aliado parlamentario, el Partido Popular de Taiwán, y vinculó la continuidad de esta fuente energética con la demanda eléctrica de las industrias de inteligencia artificial y semiconductores, en medio de la presión de Beijing.

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El principal partido opositor sostuvo que la derogación de la política de eliminación gradual de la energía nuclear puede contribuir a garantizar un suministro estable para esos sectores de la economía taiwanesa.

El Yuan Ejecutivo, gabinete del Gobierno de Taiwán, afirmó que respetará el resultado de la consulta. Su portavoz, Michelle Lee, precisó que una eventual reanudación de la energía nuclear dependerá de tres requisitos. “Debe garantizarse la seguridad nuclear, debe existir una solución para los residuos nucleares y debe haber consenso social”, declaró Lee el sábado por la noche.

El profesor de ciencias políticas de la Universidad Nacional Sun Yat-sen, Wei-hao Huang, cuestionó en diálogo con The Associated Press la escasa discusión pública sobre el referéndum durante la campaña electoral. “Realmente no vi a nadie hablar de esto, excepto cuando la Legislatura lo mencionó inicialmente”, afirmó Huang.

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Vista general de la segunda central nuclear de Taiwán, en la ciudad de Nuevo Taipéi, Taiwán (REUTERS/Ann Wang)

El académico señaló que el resultado sugirió una movilización de votantes del KMT y añadió que casi no observó referencias a la cuestión nuclear en los eslóganes ni en los folletos de campaña de ese partido. “El KMT quería utilizar este tema para movilizar a sus votantes y aumentar la participación en las elecciones locales”, añadió.

El mandatario Lai anunció en marzo que las centrales de Maanshan y Kuosheng reunían las condiciones para iniciar un proceso de reactivación, según una evaluación del Ministerio de Asuntos Económicos. Lai vinculó esa decisión con el alza de la demanda eléctrica por la inteligencia artificial, los requisitos del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de la Unión Europea y los riesgos geopolíticos. Taiwán depende en gran medida de combustibles importados por vía marítima.

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La Comisión de Seguridad Nuclear aprobó en septiembre el plan de la empresa estatal Taipower para reactivar la central de Maanshan. La instalación deberá superar nuevas evaluaciones de seguridad antes de volver a operar.

(Con información de Associated Press y EFE)