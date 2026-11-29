Puma Shen, candidato a la alcaldía de Taipéi por el Partido Democrático Progresista (PDP), y el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, aparecen en el escenario después de que Shen perdiera la contienda por la alcaldía de Taipéi, en Taipéi, Taiwán, el 28 de noviembre de 2026 (REUTERS/Ann Wang)

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El régimen chino presionó una vez más a Taipéi con la “reunificación” de Taiwán al considerarla “inevitable” tras las elecciones locales de la isla, en las que el gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) aumentó de cinco a nueve las ciudades y condados bajo su control, aunque perdió la alcaldía de Taipéi.

“Por mucho que cambie el panorama político de Taiwán, no podrá alterar la dirección ni la tendencia de las relaciones a través del estrecho, ni podrá detener la tendencia histórica de que la patria debe y será inevitablemente reunificada”, indicó la Oficina de Asuntos de Taiwán de China. El organismo señaló que tomó nota de los resultados y sostuvo que la “opinión pública mayoritaria” de Taiwán busca paz, desarrollo, intercambios y cooperación.

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Beijing añadió que continuará con la represión contra las “fuerzas separatistas independentistas de Taiwán”, rechazará la injerencia externa y promoverá la reunificación nacional.

Tras el comunicado del organismo chino, el Ejecutivo de Taiwán pidió al régimen que respete el sistema democrático de la isla y la decisión de los votantes. El Consejo de Asuntos Continentales, responsable de las políticas hacia Beijing, reclamó un diálogo con el Gobierno taiwanés “sobre la base de los principios de ‘ausencia de condiciones previas e igualdad de dignidad’”.

El régimen chino respondió a las elecciones de Taiwán con un nuevo llamamiento a la "reunificación" (Europa Press)

Cabe recordar que China considera a Taiwán parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para someter a la isla a su control. El Gobierno taiwanés rechaza dicha posición. Beijing también se niega a dialogar con el presidente Lai Ching-te, a quien califica de “separatista”. El mandatario, que preside el PDP, sostiene que el futuro de Taiwán corresponde exclusivamente a sus habitantes.

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La campaña electoral se centró en asuntos internos, como la seguridad del agua y la alimentación escolar. En los días previos a la votación, China cuestionó al candidato del PDP para la alcaldía de Taipéi, Puma Shen, sancionado por el régimen bajo acusaciones de separatismo. A su vez, el viernes, China envió decenas de aviones y buques de guerra a las inmediaciones de Taiwán.

El panorama político de la isla tras los comicios

La atención política en Taiwán se trasladó a las elecciones presidenciales de comienzos de 2028, después de que el PDP aumentó su presencia territorial en los comicios locales, aunque no logró recuperar la alcaldía de Taipéi.

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El presidente Lai Ching-te puede buscar un segundo y último mandato, conforme al límite constitucional. Aún no se conoce quién representará al opositor Kuomintang (KMT), partido que defiende vínculos más estrechos con Beijing.

La presidenta del KMT, Cheng Li-wun, quien se reunió con el líder chino Xi Jinping en abril, afirmó el sábado que el partido debe prepararse para la próxima contienda presidencial. “Debemos comenzar de inmediato con todos nuestros trabajos y preparativos”, declaró, sin adelantar un posible candidato.

Taiwan's President Lai Ching-te speaks at a press conference at the Democratic Progressive Party (DPP) headquarters after the local elections in Taipei, Taiwan, November 28, 2026. REUTERS/Ann Wang

El alcalde de Taipéi, Chiang Wan-an, obtuvo la reelección y figura entre los nombres que algunos sectores consideran para competir por la Presidencia. El dirigente evitó pronunciarse sobre esa posibilidad y señaló que espera cumplir los próximos cuatro años al frente de la capital.

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El KMT sufrió, a la vez, una derrota en la ciudad central de Taichung, donde el PDP consiguió uno de sus resultados más relevantes de la jornada.

El candidato oficialista derrotado en Taipéi, Puma Shen, ganó proyección nacional durante la campaña. El académico y legislador, especialista en desinformación china, compitió en un distrito donde el KMT mantiene una posición consolidada.

Shen indicó el domingo que los comicios presidenciales todavía están lejanos y que retomará sus tareas académicas y legislativas.

“Para el DPP, fue una buena noticia que consiguieran nuevos fichajes prometedores al presentar a Puma Shen para librar una batalla imposible, pero perdió de forma brillante”, afirmó Charles Lo, profesor de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Kaohsiung.

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(Con información de Reuters)