Un bombero extingue el incendio de un vehículo en llamas frente a un edificio dañado tras un ataque con drones rusos, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania (REUTERS/Valentyn Ogirenko/Archivo)

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Al menos una mujer murió y cuatro personas resultaron heridas, entre ellas un niño de cinco años que requirió hospitalización, durante una nueva oleada de ataques rusos contra Kiev.

Según informó este domingo el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko, los bombardeos alcanzaron infraestructuras críticas de la ciudad, aunque no precisó cuáles fueron las instalaciones afectadas. El mandatario local advirtió sobre interrupciones en los servicios de electricidad y agua potable.

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Los restos de un dron interceptado cayeron dentro del predio de una escuela infantil. La ofensiva también provocó daños materiales en un edificio residencial y otro administrativo.

El ataque coincidió con un descenso de las temperaturas en Ucrania, donde las fuerzas rusas intensificaron sus operaciones contra la infraestructura energética. Los daños en la red eléctrica obligaron a Kiev a suspender sus exportaciones de energía. Las importaciones, en tanto, subieron hasta su mayor nivel diario desde mediados de junio.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que derribó 1.017 drones ucranianos durante la noche del sábado y la madrugada del domingo en más de una docena de regiones, incluidos los que se dirigían hacia Moscú.

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Una camioneta de militares ucranianos arde tras ser alcanzada por un dron FPV ruso, el 27 de noviembre de 2026 (Iryna Rybakova/Servicio de Prensa de la 93.ª Brigada Mecanizada Independiente «Kholodnyi Yar» de las Fuerzas Armadas de Ucrania/Imagen cedida a través de REUTERS)

El alcalde de la capital rusa, Sergei Sobyanin, aseguró que 542 drones volaron hacia la región de la ciudad entre las 17:00 del viernes y las 7:00 del domingo. Según indicó, las defensas aéreas neutralizaron la mayoría de los aparatos lejos de la ciudad y destruyeron 105 durante su aproximación.

“La mayoría fueron neutralizados por las fuerzas de defensa aérea del Ministerio de Defensa durante su aproximación. Un total de 105 drones fueron destruidos en la aproximación a Moscú”, escribió Sobyanin en la plataforma estatal Max.

La cifra informada por las autoridades rusas se produjo un día después de que el Ministerio de Defensa anunciara el derribo de 1.246 drones ucranianos en otra ofensiva nocturna. Esos balances no pudieron verificarse de forma independiente.

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El sábado por la madrugada, drones ucranianos atacaron durante una estación de bombeo de petróleo en la región de Samara y la refinería de Novoshájtinsk, en la región de Rostov, donde se registraron incendios, según canales de Telegram y reportes de medios locales.

La estación de producción y despacho Samara, situada cerca de la localidad de Prosvet, se encuentra a unos 30 kilómetros de la capital regional y a cerca de 1.000 kilómetros al este de Moscú. Vecinos informaron explosiones y un resplandor provocado por el fuego durante la madrugada.

El gobernador de Samara, Viacheslav Fedorischev, reconoció que Ucrania intentó atacar instalaciones industriales de la región, aunque no confirmó los daños ni identificó los objetivos. El funcionario afirmó que las defensas antiaéreas rusas repelieron la ofensiva. La instalación petrolera de Samara recibió ataques en los últimos días y también en octubre. En esos episodios, los ataques afectaron depósitos de combustible.

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Imagen de archivo de una refinería de petróleo en Moscú (EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV)

En la región de Rostov, el canal ASTRA informó sobre un ataque contra la refinería de Novoshájtinsk, donde se declaró un incendio. Se trató del segundo foco de fuego en menos de una semana en esa planta.

El Ejército ucraniano confirmó días antes daños sobre alrededor de 50 depósitos y un tramo de oleoducto en Novoshájtinsk. Tras el ataque anterior, la refinería suspendió sus operaciones mientras los equipos de emergencia trabajaban durante varios días para extinguir el incendio.

Ucrania y Rusia intensificaron los ataques aéreos en los últimos meses, mientras la guerra entra en su quinto año. Los esfuerzos de Estados Unidos para mediar en el conflicto no derivaron en un acuerdo, salvo intercambios de prisioneros.

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(Con información de EFE y AFP)