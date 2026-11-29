Cada 29 de noviembre se conmemora el Día del Neurólogo para reconocer la atención integral de las patologías del sistema nervioso (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Caminar, comunicarnos, recordar una experiencia, tomar decisiones o realizar las actividades habituales son acciones que dependen del funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Muchas de estas capacidades se ponen en juego de manera simultánea y resultan fundamentales para desenvolvernos en la vida cotidiana.

Cuando una enfermedad neurológica afecta alguna de estas funciones, sus consecuencias pueden extenderse a diferentes dimensiones de la vida, desde el desempeño laboral y las relaciones personales hasta la independencia y el bienestar emocional.

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En este escenario, la neurología cumple un papel central en la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de las enfermedades del sistema nervioso. Su articulación con otras disciplinas permite ampliar la comprensión de estas condiciones y desarrollar estrategias de atención acordes con sus múltiples consecuencias.

Cada 29 de noviembre se celebra el Día del Neurólogo, una oportunidad para reconocer el trabajo de estos profesionales y reflexionar sobre la importancia de una atención que, además de abordar la enfermedad, contemple las capacidades y necesidades de cada persona.

Más allá del diagnóstico: comprender el impacto de las enfermedades neurológicas

La labor de los neurólogos también orienta a los equipos de atención y abre nuevas posibilidades para personas con enfermedades neurológicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las últimas décadas, los avances científicos y tecnológicos han permitido ampliar las posibilidades de diagnóstico y tratamiento de numerosas enfermedades neurológicas. La incorporación de nuevas herramientas de neuroimagen, biomarcadores y estrategias terapéuticas ha contribuido a comprender mejor los mecanismos de distintas patologías y, en determinados casos, a intervenir en etapas más tempranas.

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Sin embargo, identificar una enfermedad y establecer un tratamiento son solo algunas de las dimensiones de la atención neurológica. Comprender cómo esa condición repercute en la vida de una persona también resulta fundamental para orientar las intervenciones.

Desde la neuropsicología, la evaluación de funciones como la memoria, la atención, el lenguaje y las funciones ejecutivas aporta información que complementa la evaluación neurológica y permite conocer el perfil cognitivo de cada paciente.

“El trabajo conjunto con los neurólogos nos permite comprender mejor las características de los cambios cognitivos, su relación con la enfermedad y su impacto en la vida cotidiana. Identificar las capacidades que se encuentran preservadas es tan importante como reconocer las dificultades, porque a partir de ellas podemos diseñar estrategias que favorezcan la autonomía y la adaptación a los desafíos cotidianos”, explica la doctora Teresa Torralva, directora del Departamento de Neuropsicología de INECO.

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El uso de herramientas de neuroimagen y biomarcadores permite la detección temprana de diversas enfermedades neurológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En enfermedades como el Parkinson, la epilepsia o las demencias, los síntomas neurológicos pueden coexistir con cambios en el estado de ánimo, la motivación, la conducta y la manera de relacionarse con el entorno.

Estas manifestaciones pueden estar vinculadas con la propia enfermedad, con los tratamientos o con el impacto emocional que supone atravesar un diagnóstico y adaptarse a nuevas circunstancias.

“El intercambio con los neurólogos resulta fundamental para comprender las manifestaciones emocionales y conductuales que pueden acompañar a una enfermedad neurológica. Esta colaboración permite orientar las decisiones terapéuticas considerando tanto las características de la enfermedad como la experiencia de cada persona y los desafíos que enfrenta a lo largo de su evolución”, destaca el doctor Marcelo Cetkovich-Bakmas, director médico y jefe del Departamento de Psiquiatría de INECO.

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La evaluación neuropsicológica analiza la memoria y las funciones ejecutivas para identificar las capacidades cognitivas preservadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de estas enfermedades también puede observarse en el desempeño de las actividades habituales. Acciones como preparar una comida, organizar las tareas del hogar, utilizar el transporte o continuar desarrollando una actividad laboral pueden requerir nuevas estrategias y apoyos.

En este contexto, la terapia ocupacional contribuye a identificar las dificultades que surgen en la interacción entre la persona, sus actividades y su entorno, buscando alternativas que permitan sostener su independencia y participación.

“El trabajo articulado con los neurólogos nos permite comprender las características y la evolución de cada enfermedad para anticipar necesidades y desarrollar estrategias que faciliten el desempeño cotidiano. Muchas veces, adaptar una actividad, modificar el entorno o incorporar un apoyo específico puede marcar una diferencia significativa en la posibilidad de que una persona continúe realizando aquello que es importante para ella”, subraya la licenciada Carolina Oyola, jefa del Departamento de Terapia Ocupacional de INECO.

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El valor de preservar las capacidades

Desde la kinesiología se trabaja en la movilidad, la fuerza, el equilibrio, la coordinación y la marcha (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales objetivos del abordaje de las enfermedades neurológicas es favorecer el mayor nivel de funcionalidad posible, de acuerdo con las características y circunstancias de cada persona.

En este sentido, la rehabilitación neurológica cumple un papel relevante. A través de intervenciones específicas, busca recuperar funciones afectadas, mantener aquellas que se encuentran preservadas y desarrollar estrategias que permitan compensar determinadas dificultades.

Desde la kinesiología, por ejemplo, se trabaja sobre aspectos como la movilidad, la fuerza, el equilibrio, la coordinación y la marcha, que pueden verse comprometidos en distintas enfermedades del sistema nervioso.

“La información que aporta el neurólogo sobre las características y la evolución de una enfermedad es fundamental para orientar nuestro trabajo. A partir de ese conocimiento podemos establecer objetivos de rehabilitación acordes con las posibilidades de cada persona, buscando favorecer su movilidad, su seguridad y su independencia en las actividades cotidianas”, señala el licenciado Fernando Bonaudo, coordinador del área de Neurorehabilitación del Centro Cites INECO.

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La intervención oportuna y la adaptación de las estrategias terapéuticas a las diferentes etapas de una enfermedad pueden contribuir a prevenir complicaciones y favorecer una mayor participación de las personas en su entorno.

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También el lenguaje, la coordinación, el equilibrio o la movilidad. No todos estos cambios forman parte del envejecimiento normal, y una evaluación oportuna puede ayudar a identificar sus causas y orientar el abordaje adecuado. Si aparecen de manera repentina, especialmente cuando se trata de dificultades para hablar, pérdida de fuerza o alteraciones del equilibrio, es fundamental buscar atención médica de urgencia, incluso si los síntomas desaparecen espontáneamente.

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También procurar un descanso adecuado, evitar el tabaquismo y controlar factores de riesgo vascular, como la hipertensión arterial, la diabetes y el colesterol elevado, son medidas importantes para proteger la salud del sistema nervioso.

Aprender nuevas habilidades, participar en actividades culturales o recreativas, sostener intereses personales y compartir experiencias con otras personas son formas de favorecer el bienestar cognitivo y emocional. Estas actividades deben adaptarse a las preferencias, las posibilidades y las condiciones de salud de cada persona.

La rehabilitación no se limita a recuperar funciones perdidas. También puede contribuir a mantener capacidades, prevenir complicaciones y desarrollar recursos para afrontar las dificultades cotidianas. Su planificación debe contemplar objetivos individualizados y ajustarse a la evolución clínica.

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Adaptar el entorno, incorporar herramientas de asistencia cuando sean necesarias y acompañar sin sustituir aquellas actividades que la persona todavía puede realizar son estrategias que pueden favorecer su independencia. La orientación a familiares y cuidadores resulta especialmente importante para encontrar un equilibrio entre brindar apoyo y respetar las capacidades y decisiones individuales.

El aporte de la neurología al cuidado integral de la salud

En el Día del Neurólogo, se reconoce la tarea de quienes diagnostican, tratan y acompañan a personas con enfermedades del sistema nervioso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conocimiento de los mecanismos de una enfermedad, junto con la comprensión de sus consecuencias funcionales, permite construir estrategias que contemplen tanto las necesidades clínicas como los proyectos, intereses y prioridades de quienes la atraviesan.

En el Día del Neurólogo, merece un especial reconocimiento la labor de estos profesionales, su dedicación al estudio del sistema nervioso, su compromiso con la actualización científica y su capacidad de acompañar a las personas frente a enfermedades que muchas veces plantean importantes desafíos diagnósticos y terapéuticos.

Su aporte trasciende el diagnóstico y el tratamiento: también orienta el trabajo de los equipos que intervienen en las distintas etapas de la atención y contribuye a construir nuevas posibilidades para quienes viven con enfermedades neurológicas.

Reconocer su labor es también reconocer el valor de una medicina que busca preservar las capacidades, respetar la autonomía y mejorar la calidad de vida de las personas.