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Jorge Carlos Trainini es un profesional de renombre internacional por sus hallazgos sobre la anatomía y el funcionamiento del corazón, pero sigue siendo un médico de barrio, ese doctor de familia cálido, accesible y dispuesto a escuchar. Para él, la medicina debe ser sacerdotal.

La charla con Infobae, en el café San Miguel, en la esquina de Montes de Oca y Olavarría, en Barracas, donde todos lo conocen y lo saludan, se ve interrumpida cuando se acerca una antigua paciente: “Doctor querido, lo quería saludar. ¿Me recuerda? Me operó en el año 93 de cáncer de mama".

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Antes de dedicarse de lleno a la investigación, Jorge Carlos Trainini creó un servicio de cardiología en el hospital Presidente Perón de Avellaneda, establecimiento que luego dirigíría de 2006 a 2016, cuando le pidieron la renuncia. No lo dice explícitamente pero da a entender que demasiada honradez le costó el cargo, además de dar el “mal ejemplo” de demostrar que, bien administrado, un hospital puede autogestionarse.

Toda su práctica profesional estuvo guiada por el deseo de poner la medicina al servicio de todos, de que hasta el más indigente pudiera acceder a tratamientos de alta complejidad.

Amigo de sus pacientes, defensor de una medicina humana, de curar con la palabra, la escucha, el diálogo, al mismo tiempo hizo aportes destacados como investigador a la anatomía y fisiología del corazón, que cambiaron ideas de más de cuatro siglos de vigencia.

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Ha escrito muchos libros en los que volcó el resultado de sus investigaciones pero también otros que reflejan las inquietudes filosóficas y trascendentes de un renacentista. “Es ridículo hablar de ciencia o fe, yo digo la ciencia y la fe son complementarias”, afirma.

Trainini hizo toda su carrera en el hospital público de Avellaneda, pero su faceta de investigador lo llevó a vincularse con colegas de todo el mundo que lo reconocen especialmente por su hallazgo del fulcro, ese elemento desconocido o ignorado por mucho tiempo y que es clave en el funcionamiento del corazón. Eso que los ingleses estaban buscando y que “Trainini encontró en Buenos Aires”.

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A sus 80 años sigue atendiendo pacientes en una fundación y no cesa de investigar y sobre todo de reflexionar y hacerse las preguntas fundamentales sobre el sentido de la existencia humana. También fue docente en varias instituciones universitarias e integrante de las principales sociedades de cardiología nacionales e internacionales.

El abrazo con una paciente agradecida

— Usted se recibió en 1970. ¿Entonces entró a trabajar en el hospital de Avellaneda?

— Yo ya estaba haciendo la residencia allí.

— ¿Enseguida optó por la cardiología?

— Hice todo el periplo. Era muy difícil en ese momento hacer cirugía cardíaca. Había veinte cardiocirujanos en el país, se formaban en el extranjero. Yo no tenía esa posibilidad. Primero me hice cirujano general porque considero que el cirujano cardíaco, tiene que pasar por la cirugía madre, tiene que ver todas las situaciones en un quirófano. Me hice cardiocirujano cinco años después, terminando la jefatura de residente. Y luego obtuve períodos de residencia en San Pablo, Brasil, después en España y en Francia, y así pude completar mi formación. Yo tenía una preocupación en mente, que era que, en la época en que ingresé, en toda la provincia de Buenos Aires no había cirugía cardíaca para gente indigente. La provincia tenía catorce millones de personas sin cardiocirugía. Y me propuse, contra viento y marea, crear ese servicio. Y hubo viento y marea porque la grey me consideraba desleal, desde el punto de vista de la medicina privada, por hacerlo en un hospital público.

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— ¿Hasta ese momento no había otro servicio de cardiocirugía en la provincia de Buenos Aires?

— No, público no. Al poco tiempo tenía seiscientos enfermos en lista de espera. Por los cálculos que yo tenía, el 70% de la población no tenía obra social en ese momento. La provincia no tenía acceso a alta complejidad. El 16 de mayo de 1987 hice la primera cardiocirugía en la provincia de Buenos Aires.

— ¿Por qué hubo tantos obstáculos a la creación de ese servicio?

— Tuve muchas vicisitudes para crearlo porque no todo el mundo busca dar afecto, solidaridad y consuelo, sino que se guía por un interés absolutamente mercantilista. Cuando digo “vicisitudes” me refiero por ejemplo a que operé durante dos años sin que estuviera reconocido el servicio por las autoridades. Pero ese servicio cumple el año que viene cuarenta años.

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— ¿Por qué tuvo que dejar el hospital en 2016?

— Hubo un cambio de autoridad sanitaria, de política. Además yo estoy en contra de todo fraude y toda mentira, porque equivale a suicidarse como ser humano. Bastante tenemos con los errores que cometemos sin darnos cuenta. En 2004, cuando yo me inicié como director, el hospital estaba a punto de cerrarse. Por ejemplo, tenía todo el subsuelo, que es tan grande como todo el hospital, con dos metros de agua. Cuando me fui, tenía todos los servicios, se trabajaba las veinticuatro horas. Usted se podía colocar un stent en el hospital a las tres de la mañana. Y, lo que puede resultar insólito en virtud de lo que hemos vivido históricamente en este país, gracias a un trabajo honesto y continuo, el hospital no necesitaba los recursos de la provincia, se autosustentaba.

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Jorge Carlos Trainini, cirujano cardiovascular, investigador destacado, oocente universitario y autor de varios libros: cree que la medicina debe ser "sacerdotal"

— ¿De qué manera?

— Yo pensé: así como los sanatorios trabajan con las obras sociales, yo también. Eso no significaba desplazar a las personas indigentes, sino utilizar los recursos de las obras sociales para que el indigente pudiese tener todo en ese lugar, como en una unidad privada. Calculo que 25, 30 % de obras sociales me permitían no solamente poner el hospital con todos los servicios a pleno, sino tener camas privadas con baño privado, habitaciones para discapacitados. El 50 % de las ganancias iba a los trabajadores, con lo cual tenían un sobresueldo.

— Esto significa que si un hospital público dice que no puede atender a tanta gente, o que no puede brindar tal o cual servicio, es porque está mal administrado.

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—Totalmente. Yo no era político. Lo primero que dije cuando me nombraron fue: “Acá la política queda afuera. El hospital es de la gente que viene a atenderse y de la gente que trabaja, y tiene que brindar el mejor servicio de salud. Se van a beneficiar los que trabajan e indirectamente también los políticos”. Pero los políticos siempre quisieron que esto fuera un quiosco. Me opuse a todos, peronistas, kirchneristas, macristas. Así que se pusieron todos de acuerdo. Habían pasado siete, ocho meses, del cambio de gobierno y no osaban sacarme porque yo tenía un prestigio grande en la comunidad. El hospital generaba incluso una pequeña ganancia en el barrio porque venía gente de todos lados.

— ¿Cuál era la receta de ese éxito?

— No hay una fórmula mejor que el trabajo continuo, coherente y honesto. Hubo funcionarios que me mandaban a decir: “Che, tomen algo para ustedes y manden algo para la corona”. Yo contestaba: “De acá no se evade ni un solo peso. Ni uno. Esto es de la gente que trabaja y de los pacientes”.

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— ¿Cuánta gente atendían aproximadamente?

— Tres días antes de que me echaran o me pidieran la renuncia, había llegado una felicitación del ministerio [risa] porque era el hospital que más atendía por día. Alrededor de tres mil pacientes diarios.

Algunos de los libros del doctor Jorge Trainini

— ¿Cuál es su diagnóstico de la salud pública?

— Yo luché mucho por un seguro nacional de salud único para todos.

— ¿No fue lo que se intentó en la época de Isabel Martínez de Perón?

— Se intentó muchas veces. Pero siempre fracasó. Entonces dije: “Lo voy a hacer desde mi ámbito”. Yo era presidente del Colegio de Cirujanos Cardiovasculares, y tenía un cargo directivo en la Sociedad Mundial. Y trabajé mucho en un proyecto que se llamó Fondo SICA, porque yo veía que las cardiopatías, en todo el país, tenían poca atención. Había mucho Chagas. Gente que a los cincuenta años ya dejaba de ser útil por causa de la enfermedad. Entonces creé, con el diputado Jorge Rivas, a quien operé…

— El diputado socialista que quedó cuadripléjico después de un golpe durante un asalto.

— Sí. Con él, teniendo como soporte al Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares, presentamos el Fondo Nacional de Cirugía Cardiovascular. Un dólar per cápita en aquel momento para que las personas con problemas de corazón, clínicos o quirúrgicos, tuvieran una solución dentro de los treinta días. Ese aporte lo tenían que hacer las obras sociales si pertenecían al Fondo y el Estado ponía por los que no tenían obra social. Eso garantizaba atender la primera causa de mortalidad, la cardiovascular, desde la clínica hasta los trasplantes, todo. Y era libre. Cualquier sanatorio u hospital podía participar. Fui varias veces a explicarlo al Senado, a Diputados. Al final, los diputados que pertenecían al sindicalismo lo hicieron abortar.

— ¿Por qué?

— Porque la salud es un gran negocio, desgraciadamente.

Trainini, defensor a ultranza de una medicina de servicio y no de negocio

— Cuando le pidieron la renuncia, ¿cuál fue el argumento?

— No hubo ningún argumento. Porque yo hasta tenía muy buen trato con las autoridades provinciales. En el Ministerio de Salud, había un funcionario, que manejaba la economía, y yo todo lo que compraba lo hacía, como correspondía, por licitación, y llevaba todo al ministerio para que me dieran el ok, por eso iba muy frecuentemente a ver a ese funcionario, nos hicimos amigos y él me decía: “Todo lo que vos comprás es un 70% más barato que lo que compra el ministerio”.

— Por eso mismo le habrán pedido la renuncia.

— Y al mes me jubilaron. Una jubilación exprés, porque yo seguía yendo a trabajar ad honorem y por ahí les resultaba inconveniente.

— ¿Puede vivir de su jubilación?

— No. Pero tuve la suerte de que me cobijaron investigadores de Europa, y pude empezar a trabajar en investigación y salir un poco del ostracismo.

— ¿Cuáles han sido sus aportes a la cardiología como investigador?

— Bueno, eso empezó antes, llevando algunos adelantos a mi servicio, para que no hubiera diferencia con el privado. En ese momento estaba la Fundación Favaloro, el Italiano, y poco más. Yo hice el primer trasplante cardíaco en la provincia de Buenos Aires. Hice la primera colocación de ventrículo artificial en Latinoamérica, y el primer implante de membrana para regeneración cardíaca del mundo. Y cuando empecé más de lleno con la investigación, volcado a algunas ideas que tenía, me puse a trabajar el tema de que el corazón para mí era muy diferente a como se lo conocía. Este corazón, esta forma, esta función, viene de 1628. Y el haber visto diez mil corazones me daba la pauta de que era otra cosa. Entonces, con tiempo y haciendo una investigación transdisciplinaria, incorporando ingenieros, diferentes especialidades de la medicina, ecografistas, gente de España, de Francia, tuve la posibilidad de contestar una pregunta que yo me venía haciendo.

— ¿Qué pregunta era?

— La pregunta crucial. Siempre nos enseñaron que el corazón era un músculo péndulo, que no estaba sujeto a nada. Yo me preguntaba cómo era posible que el corazón pudiese ejercer una función de una potencia inimaginable... Late ciento diez mil veces por día. Cada ciclo dura menos de un segundo, ochocientos milisegundos. Pero eyecta sangre contra la ley de gravedad a una velocidad de doscientos centímetros por segundo. Para ver la magnitud, comparemos por ejemplo con el chorro del lago de Ginebra, que llega a 140 metros y necesita dos bombas de 500 kw. El corazón no gasta nada, diez watts, y la potencia es 36% por ciento del chorro de Ginebra. Entonces, ¿cómo puede ser que no esté apoyado en nada para ejercer esa fuerza? Sería insólito. Sería el único músculo que no está apoyado en nada.

El icónico chorro del lagro de Ginebra, dos bombas de 500 kw para lanzar el agua a 140 metros

— ¿Cómo hizo esa búsqueda?

— Como estaba exonerado del hospital, empecé a trabajar en la cocina de mi casa con mi hijo. Empezamos a ver corazón tras corazón tras corazón y encontramos el apoyo. Lo llamé fulcro en honor a Arquímedes. “Denme un punto de apoyo y moveré el mundo”. Esto es lo mismo. Ese punto de apoyo justifica la potencia que tiene. Si no, sería imposible. El fulcro está dentro mismo del corazón, en el medio. En bóvidos es un cartílago.

— ¿Primero lo encontraron en animales?

— Primero en bóvidos. Empecé a trabajar con un histólogo y un cirujano, que lo analizaron y determinaron que era hueso, un hueso en medio del corazón. Hubo mucha exaltación con este hallazgo. Los veterinarios ya tenían una idea de que había algo en el corazón de los animales, pero lo catalogaban como patológico, anómalo. Entonces, dije: esperen, vamos a ver qué función cumple ese hueso. Y vimos que el recorrido del músculo cardíaco, que era un helicoide, nacía y llegaba a un mismo punto. El helicoide lo había descrito un español, Torrent Guasp, con quien ya veníamos trabajando desde mi época de cirujano.

El fulcro, en el corazón de un bóvido

— ¿Un helicoide?

— El corazón no es un músculo como una pelota, sino una banda que da vuelta y vuelve sobre sí mismo, lo que le permite estrujar, porque el corazón se estruja como una toalla. Eso le da su extraordinaria potencia; eso hoy está recontra comprobado con la resonancia, la ecografía, la disección. Entonces, dije: hay que ver si la fibra se inserta en el fulcro, porque aislado no tiene sentido. Y vimos que las fibras llegaban ahí y se insertaban como una hiedra en la piedra. Así que esto daba origen a la banda muscular y volvía sobre sí mismo. De afuera el corazón parece una cosa sólida, pero cuando se lo diseca, se va abriendo como un libro.

— Es un hueso el fulcro entonces.

— Lo que pasa que es mucho más óseo en un bóvido que tiene mil quinientos kilos que en un hombre... En un hombre es condroide mixoide, es decir, como un tendón de un músculo. Cartílago y tejido conjuntivo. Pero lo fundamental es que las fibras que llegan ahí se insertan en él. ¿Cómo puede ser que haya pasado inadvertido tanto tiempo? O lo veían y no le daban importancia. Derivado de eso vino todo lo que tiene que ver con la función. Porque la fisiología es la filosofía de las formas.

— Saber que existe el fulcro, ¿qué cambia desde el punto de vista de la cardiología?

— Cambia todos los aspectos de la cardiología. No solo tiene que ver con un órgano anatómico y una función, sino con las enfermedades, la clasificación de dicha ciencia cardíaca. Porque todo eso llevó a entender que el corazón no tiene sístole y diástole solamente, sino un tercer tiempo. El corazón hace esto [gesto de contracción con la mano] pero cuando se empieza a dilatar, la segunda fase es la succión cardíaca, lo que no se conocía. Se pensaba que la sangre salía del corazón, daba toda la vuelta y volvía por la resistencia del sistema capilar. Pero el corazón tiene también una fuerza de succión. Es una bomba aspirante. Y esa es la segunda fase. Entonces, el corazón no tiene dos fases, sístole y diástole, sino sístole, una función intermedia que es la succión, y después la diástole. Cuando el obispo de Avellaneda, monseñor (Rubén) Frassia, se enteró de esto, me viene a ver.

— ¿El obispo? ¿Qué quería?

— Frassia venía siempre al hospital, yo lo invitaba. Yo había acondicionado muy bien la capilla, porque libertad de culto sí, pero la gente necesitaba un lugar donde poder tener intimidad. Viene Frassia y me dice: “¿Cómo es esto? Me enteré de que el corazón no tiene dos fases, sino tres”. Sí. “¿Vos sabés lo que es esto para nosotros?”. Digo: “¿Cómo para ustedes?” Dice: “Sí, para nosotros es muy grande esto, porque es la Santísima Trinidad”. [risas]

— ¿Y entonces?

— Escribí un libro, en 2016, con los primeros apuntes de este hallazgo de las tres fases, Fundamentos de la Nueva Mecánica Cardíaca. Y entonces Frassia me dice: “Se lo quiero llevar a Bergoglio, me voy a Roma”. Y desde allá me manda la foto del papa Bergoglio recibiendo el libro… Entonces, esto tiene muchas connotaciones espirituales.

El papa Francisco, Jorge Bergoglio, recibiendo el libro de Trainini de manos de monseñor Rubén Frassia, entonces obispo de Avellaneda

— Hay algo milagroso en lo que hace el corazón…

— Sí. Todo esto del corazón tiene un límite de lo que la ciencia puede abordar. Me han escrito físicos de Europa, para decirme que el corazón no funcionaría sólo como un órgano más, sino como un órgano distinto. Yo le hago una pregunta, cuya respuesta no sé. ¿Por qué a los veintiún días una célula del embrión que está en el útero de la madre empieza a latir sola y a formar el manto cardíaco?

— …..

— La cuántica puede dar alguna explicación de esto. El corazón funcionaría como una antena en relación a la vibración y al electromagnetismo del universo. Por eso, gente que vive una emoción fuerte, tiene un paro cardíaco. Hace poco, en Chacabuco a una mujer de 50, 55 años, que “estaba sana” según sus vecinos, vino tal temporal que le voló el techo de la casa íntegro. Y la mujer se murió. Es decir, que todo lo externo influye. De hecho, está el Síndrome de Takotsubo, el corazón se deforma y toma la forma de una vasija japonesa o takotsubo [N de la R: miocardiopatía por estrés o síndrome del corazón roto]. Lo describieron los japoneses. Tengo un impacto emocional muy grande y el corazón recibe tal descarga, que transforma su medio interno y le produce una deformación temporaria. En algunos casos, mata.

— Y, lo que pasa es que el corazón es un órgano hipersensible a todo eso.

— Pero ¿cómo es hipersensible? Ese es el punto.

— ¿Usted por qué cree que a los veintiún días una célula empieza a latir…?

— No se lo voy a contestar porque ya entramos en el esoterismo [risas]. Justamente estuve pensando mucho en eso, porque necesito una respuesta. Yo operé diez mil corazones. Con un magiclick los ponía en marcha. Es mágico.

El corazón desplegado y el fulcro

— A la señora que lo saludó hace un momento, usted le dijo tres palabras, como tres recomendaciones. ¿Cuáles eran?

— Comé, movete, reíte. Siempre con mis enfermos considero eso como la base para alejar la angustia, mis enfermos se hacían muy amigos míos, porque en cirugía cardíaca, yo sabía que haciéndome amigo del enfermo y el enfermo, amigo mío, las circunstancias iban a cambiar. Era un punto favorable para su salud. Cuando empecé con la cirugía cardíaca, que hacía muy poquito había empezado en el mundo, los enfermos hacían un testamento antes de entrar al quirófano, porque tenía una tasa de mortalidad muy alta. Con el paso del tiempo vi que había factores emocionales muy grandes y que los enfermos de los que me hacía amigo andaban mejor. Entonces, trataba de que lo último que viera el paciente antes de la anestesia fuera a mí. Y cuando se despertaba en la sala de recuperación, al primero que veía era a mí. Me quedaba con él. Y yo les decía siempre, porque veía la angustia, el sufrimiento: comé, movete y reíte. Y sos inmortal. [ríe]

— Algunas personas se impresionan mucho con los detalles de la operación. ¿Usted les explicaba a los pacientes en detalle lo que les iba a hacer?

— Dependía de la persona. De las preguntas que me hiciera, de su estado emocional. Yo trataba de ayudarlo, de crearle confianza. Explicarle que era una cuestión que se podía solucionar, que todas las chances estaban de su lado. Lo que necesita el ser humano es alejarse de la angustia. No solamente la angustia diaria, continua, mundana. Sino la angustia interna de cada uno. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de estar vivo? Eso no lo decimos, pero lo pensamos continuamente. Está en nuestra conciencia.

— Hay gente que no lo piensa. [Risas] Pero es verdad que uno tiene esa inquietud constantemente.

— Yo trabajé mucho ese tema. Tengo un libro, Ser y humanismo, donde está trazado un ensayo sobre ese miedo que el hombre no expresa y es el miedo a no ser. Además tenemos un amo sobre nosotros, que es el tiempo. El tiempo nos esclaviza. No tengo respuesta a eso. Creo que el hombre puede cultivar lo que decía Simone Weil, la desposesión. Es decir, no poseer, sino desposeerse. Eso da un beneplácito infinito. Todas las profesiones tienen un aspecto humanístico que les permite desposeerse.

"Comé, movete y reíte. Y sos inmortal": los consejos de Trainini a una paciente

— Algunas profesiones más que otras.

— Sí, algunas son más proclives. Por ejemplo, la más proclive posiblemente sea el sacerdocio, pero también la educación. Y el periodismo es educación.

— Debería serlo.

— Para mí es educación. Yo me formaba de adolescente leyendo un diario. Leía, por ejemplo, a Roberto Arlt en Crítica. A Cora Cané en Clarín.

— Leí en algún lado que usted puso un cartel en el hospital que decía: “Curamos cuerpos y almas”, o algo así.

— “Hospital de cuerpos y almas”.

— Me acordé de la novela de Maxence Van der Meersch, “Cuerpos y almas”, ¿la leyó?

— Me congratula que usted conozca la novela.

— Me impactó mucho cuando la leí, de adolescente.

— Sí, yo también la leí de adolescente y me impactó mucho. Y en mi subconsciente seguramente estaba cuando puse “Hospital de Cuerpo y Alma”. Porque la medicina ha tomado un cariz materialista. Y el ser humano es sobre todo mente. Uno de los físicos cuánticos más importantes, premio Nobel, Erwin Schrödinger, decía que hay que buscar el sitio donde la mente roza el espíritu. Que no está la materia de un lado y el espíritu del otro, sino que forman parte de lo mismo, son complementarios. Por eso es ridículo cuando hablan de ciencia o fe, yo digo la ciencia y la fe son complementarias. Porque ciencia sin fe no existe. Y la fe sin ciencia tampoco. Una se va mimetizando en la otra. Y ese es el punto justamente que estamos trabajando a nivel de corazón ahora. Todas estas cosas de las que hablamos, difíciles de entender, de la emocionalidad, de todo el impacto que el corazón recibe. No hay ninguna máquina creada por el hombre que llegue al cuarenta por ciento de la potencialidad que tiene el corazón. Ciento diez mil veces por día, menos de un segundo por latido. Intente hacer eso.

"Hospital de cuerpos y almas": la leyenda que hizo poner Jorge Trainini en el frontispicio del Hospital Presidente Perón de Avellaneda

— ¿Cuándo se produjo el hallazgo del fulcro?

— Yo encontré el fulcro en el año 2015. Pero temiendo lo que pudieran decir me lo guardé. Me enfrentaba a cuatro siglos de anatomía. Me iban a tratar de farsante. Y pasó el 2016, el 2017, el 2018, llevaba tres años haciendo prueba y contraprueba, disecando centenares de corazones... Y en el 2019, después de pensarlo mucho, lo mando a una revista de anatomía de Europa. Y llegó la pandemia. Pasó un mes, dos, tres meses, sin respuesta. Yo no me animaba ni a preguntar [risas]. En eso me llama mi primo y me dice: “Acaba de publicarse en Londres un artículo de gente de la Universidad Nottingham, de una veterinaria que encontró un hueso en el corazón de un chimpancé. Te están robando la idea”. La nota decía que el animal había muerto por ese hueso. Es decir, lo presentaban como una anomalía. Entonces llamo al editor y le digo: “Tienen el trabajo en el centro, a ver si lo van a publicar o no”. Yo acababa de presentar el primer libro en Valencia, se había hablado por primera vez del fulcro en un ambiente académico. Frente a mucha gente. A la semana el trabajo estaba publicado. Fue la primera publicación contando cómo era el fulcro en el humano, para qué servía, la histología, era muy completo.

— ¿Pero a qué le temía usted?

— A la crítica. En ciencias, rápidamente, por cómo es el ser humano, no se pregunta, se descalifica. Entonces, cuando presenté en Valencia la histología del fulcro lo hice con mucho énfasis. Hablé casi una hora, pensando que al terminar me tirarían con todo. Pero se hizo un silencio y después un aplauso cerrado. Me tranquilicé. Mi hijo estaba al lado con los corazones disecados para mostrar que no era mentira, para mostrar el fulcro, para que vieran y tocaran, para los incrédulos.

— ¿Qué reacciones hubo?

—Bueno, por ejemplo, se levantó un médico de un hospital de Inglaterra. “Nosotros andábamos buscando por computadora lo que usted encontró en observación. Acabo de mandar un mail a Londres diciendo: ‘no busquen más, Trainini en Buenos Aires ya lo encontró’”.

— ¿Cómo está la cardiología hoy en el país?

— Muy... ¿cómo le puedo decir? Lejos de la singularidad del paciente. Manejada mucho con algoritmos. Con muy poca explotación de la palabra. Yo con un paciente empleo una hora y media. No menos. Con eso le digo todo.

— ¿Pero hay más prevención? ¿La gente está más consciente de que tiene que cuidarse?

— Sí, sí. Está más consciente, pero tiene menos posibilidades.

— Bueno, sobre todo porque a la edad en que uno tiene que cuidar más el corazón, aparecen las dificultades, por ejemplo para sobrevivir con la jubilación.

— Ahí está la cosa. La digitalización del mercantilismo, el álgebra, nos va llevando a un terreno realmente... ¿Quiere que le diga algo? La palabra es el gran factor terapéutico. En realidad, los médicos curamos poco. La que cura es la naturaleza. Pero tenemos un vehículo, la palabra, para ayudar a la naturaleza.

— ¿Actualmente se dedica más que nada a la investigación? ¿No atiende pacientes?

— Sí, atiendo. Me llama mucha gente. Y también atiendo en la Fundación Origen. No cobro. Necesito pocas cosas para vivir. Muy pocas. Viene gente de muchos lados a la Fundación. Trabajando hora y media, dos horas, por paciente, encontré por ejemplo, que la hipertensión, para la que hay una lista así de medicamentos, esa hipertensión que aparece de pronto es emocional. A mí la medicina me apasiona, pero me apasiona como sacerdote. Escribí un artículo que tuvo mucho impacto en España, en la revista Humanismo de la Universidad Complutense de Madrid, que se tituló “Medicina sacerdotal”. Yo creo que la medicina tiene que volver al sacerdocio.

Una obra colectiva sobre la fisiología del corazón

— Si hace un balance de su trayectoria, ¿se siente satisfecho?

— Estoy satisfecho en el sentido de haber dado todo lo que pude, que no me guardé nada. Pero quisiera haber tenido más posibilidades materiales para ideas que me costó mucho tiempo transitar, ensayar, cosas que necesitan por ejemplo del apoyo de una universidad..

—¿Tiene un hijo que es cardiólogo también?

— Es el jefe de servicio del hospital. Lo más importante es que tiene valores humanísticos.

— ¿Cree que lo que ha hecho ha tenido la suficiente difusión?

— Cuando yo coloqué el primer ventrículo artificial en Latinoamérica, en el Perón, lo hice un viernes. Las autoridades de la provincia esperaron 48 horas para darlo a conocer. El domingo era tapa de Clarín. Un ventrículo artificial, eléctrico. Se cargaba desde afuera. Como un auto [risas]. El número de cirujanos cardiovasculares era muy pequeño. Nos conocíamos todos. Yo era muy amigo de toda la gente de la Fundación Favaloro. Y el sobrino de Favaloro, Mariano Favaloro, me contó que el lunes a la mañana estaba Favaloro en su despacho. Van todos los cirujanos, que eran amigos míos, y le dicen: “René, ¿vio lo que hizo Trainini en el Perón?” Y él dice: “Sí, colocó un ventrículo artificial”. Ellos: “¿Y a usted le parece?”. Él: “¿Me parece qué?” Le dicen: “¿Pero cómo en ese lugar de m... hizo éste semejante cirugía por primera vez?”. Y René le dijo: “Yo no me haría esa pregunta. Me preguntaría ¿por qué no lo hicieron ustedes acá con todas las facilidades que tienen?”