El líder palestino, Mahmoud Abbas (REUTERS/Mohammed Torokman/Archivo)

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Los ministros de Asuntos Exteriores de Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Luxemburgo, Noruega, Polonia y Reino Unido instaron a la Autoridad Palestina, en una declaración conjunta publicada el sábado, a convocar elecciones legislativas y presidenciales durante el primer trimestre de 2027.

Los cancilleres de esos países lamentaron que los palestinos no pudieran votar el 28 de noviembre, fecha prevista para las elecciones legislativas antes de su aplazamiento por decisión del presidente Mahmud Abbas.

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“Veinte años después de los últimos comicios nacionales en Palestina y cinco años después del aplazamiento de las elecciones legislativas previstas en 2021, esta ausencia de elecciones sigue privando al pueblo palestino del derecho a expresarse democráticamente en las urnas”, señalaron.

Los ocho Gobiernos reclamaron comicios “libres y transparentes” para preservar los principios democráticos en las instituciones palestinas y dar a los dirigentes una legitimidad renovada ante las demandas de dignidad, libertad y autodeterminación de la población.

La declaración vinculó el proceso electoral con el posible retorno de la Autoridad Palestina a Gaza y con el restablecimiento de su autoridad en todo el territorio palestino. “La renovación democrática palestina es indisociable de la preservación de la solución de los dos Estados”, afirmaron.

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La Autoridad Palestina aplazó las elecciones y los países solicitaron su adelantamiento (Europa Press)

Los países firmantes pidieron a la Autoridad Palestina cumplir los compromisos de la Declaración de Nueva York y llamaron a las partes involucradas a adoptar medidas que permitan la votación en todo el territorio palestino ocupado. También manifestaron su disposición a colaborar con el proceso, incluso mediante una misión de observación electoral de la Unión Europea o aportes a la comisión electoral independiente. “La continuidad de nuestro respaldo a la Autoridad Palestina y nuestro apoyo a los esfuerzos de consolidación de sus instituciones van de la mano del cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de reformas y renovación democrática”, advirtieron.

En octubre, Abbas aplazó las elecciones legislativas, previstas para el 28 de noviembre, hasta el 11 de septiembre de 2027, y convocó elecciones presidenciales para la misma fecha, alegando medidas israelíes y las condiciones de seguridad en Gaza, amenazadas por el grupo terrorista Hamas.

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La Unión Europea lamentó la decisión de Abbas de posponer los comicios, según declaró su jefa de política exterior, Kaja Kallas, en un comunicado el mes pasado, añadiendo que la celebración de elecciones democráticas en todo el territorio palestino ocupado era algo que " debía haberse hecho hace mucho tiempo “.

Abbas se había comprometido por escrito con el presidente francés Emmanuel Macron y el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman a celebrar ambas votaciones como parte del reconocimiento por parte de Francia de un Estado palestino en septiembre de 2025. El 25 de septiembre de ese año, Abbas rechazó los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023 contra ciudadanos israelíes y afirmó que el grupo no integrará un futuro Gobierno palestino.

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Un soldado de Hamas (Europa Press)

“A pesar de todo lo que ha sufrido nuestro pueblo, rechazamos lo que Hamas llevó a cabo el 7 de octubre”, declaró Abás. El líder palestino sostuvo que los ataques y la toma de rehenes “no representan al pueblo palestino, ni representan su justa lucha por la libertad y la independencia”.

Abbas también excluyó a Hamas de la futura estructura de poder. “Hamas no tendrá ningún papel que desempeñar en el gobierno”, afirmó. El presidente palestino señaló que Hamas y las demás facciones armadas deberán entregar sus armas a la Autoridad Nacional Palestina como parte de un esquema de “un Estado, una ley y unas fuerzas de seguridad legales”. “No queremos un Estado armado”, sostuvo Abás.

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(Con información de Reuters)