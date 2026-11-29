Declaraciones de Diego Maradona en la final de la Copa Davis 2016 (Crédito @quiquecano)

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Argentina jugaba la final de Copa Davis en Europa y Diego Armando Maradona no podía faltar. Siempre fue uno de los fervorosos hinchas de la Selección Argentina de Tenis y de los tenistas albicelestes, por eso, cuando estaba a su alcance, su figura irrumpía en la platea y su voz se enrojecía áspera por el aliento a los jugadores nacionales.

Diego arribó a la capital croata, acompañado de Rocío Oliva, sin haber recibido invitación, no la necesitaba. Pero, llegó de pronto, por sorpresa y sin entradas para los partidos. Los dirigentes de la Asociación Argentina de Tenis comenzaron a realizar gestiones para permitirle el acceso al estadio y terminaron asignándole un palco en el Arena Zagreb para resguardarlo y no ubicarlo en medio de la platea, dada su enorme popularidad.

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Diego se había querido hospedar cerca del equipo argentino que, en realidad, quería seguir gozando de la misma tranquilidad que había tenido en las series anteriores, y lo hizo en el mismo hotel. Llegó al estadio y movió, momentáneamente, el foco de las cámaras y del interés. El periodismo cayó sobre él, pero cuando comenzó la acción en la cancha, Diego se corrió de la escena.

Diego Maradona festejando el triunfo argentino en Croacia junto a su pareja por entonces, Rocío Oliva (Foto AP)

Maradona se sentó en la última fila de ese palco azul, desde allí vivió todas las instancias de los cinco partidos, gritando, bailando, alentando a los tenistas argentinos.

Después de finalizar el partido de Juan Martín del Potro, Diego se dirigió rumbo al vestuario argentino, brotado por la emoción que le había generado la remontada del tandilense. Luego de unos minutos, Maradona salió del recinto y se dirigió hacia el ascensor para regresar a su sector y ver el quinto punto de Federico Delbonis ante Ivo Karlovic.

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Como siempre, un cúmulo de gente a su alrededor, engrosado por el personal de seguridad. En su cara, Diego lleva impregnada una sonrisa y en sus manos una raqueta que lo llenaba de orgullo. El elevador demoró en llegar y, mientras tanto, surgieron algunas preguntas. Miró a los periodistas que estaban de camino a las plateas de prensa y soltó: “Lo ganó Del Potro, muchachos. Lo ganó Del Potro, porque Cilic no le aflojó nunca. ¡Al contrario, seguía sacando cada vez más fuerte, viejo!”. El periodista Miguel Simón le pidió que le muestre la raqueta, otro le preguntó de quién era y Diego los complació, diciendo: “Mirá, esta raqueta es la que entró dentro de los corazones de los argentinos”. No era la primera raqueta que Diego se llevaba del equipo argentino, en esa serie. Durante una visita a la habitación de hotel en la que estaba alojado Maradona, Leo Mayer le había regalado una de sus raquetas y esperaban que, con ese encuentro, Diego se diera por satisfecho. Pero no. Al día siguiente fue a los entrenamientos buscando mayor proximidad, algo que los tenistas preferían eludir en ese match tan importante.

Maradona en Moscú, durante la final de 2006 (Foto AP)

“Para nosotros la presencia de Maradona era muy especial, pero, la verdad es que esa vez, no lo dejamos bajar al vestuario”, recordaba el Yaca Mayer. Algo que en muchas ocasiones había sido muy bien recibido y compartido, en esta oportunidad trataba de evitarse. Si hasta Del Potro prefirió entrenar sin su presencia, por eso, recién tuvo un encuentro largo con él, luego de su último partido. “Me acuerdo que no queríamos que haya mucho vértigo -continuó recordando el correntino-. ¿Cómo decir? Nosotros éramos jugadores como muy tranquilos, con mucha paz encima y nos venía bien un vestuario tranquilo. Entonces, no lo dejamos bajar a Maradona antes de los partidos”, reconoce con algo de vergüenza y humildad ante la figura.

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De todas maneras, tenía clara la grandeza de la estrella del fútbol mundial y, para demostrarlo extendió una anécdota propia: “Maradona era un genio, era muy loco todo, pero te cuento una anécdota para que se entiendas lo que era Diego para el deporte argentino en sí, no solamente para el que jugaba al fútbol, sino en cualquier deporte”, explicaba Leo Mayer a modo de introducción, sobre la presencia de la mega estrella argentina, luego continuó con el relato de su historia que terminó haciéndole comprender, por qué Maradona era Maradona: “Yo no era tan conocido, estaba como cuarto o quinto jugador en una serie que jugó Argentina contra República Checa, en Buenos Aires (NdR: la serie del año 2012, en Parque Roca), y no se sabía si Juan Martín iba a jugar o no. Por eso yo estaba ahí, si no jugaba él, entraba yo al equipo. Terminamos de entrenar y Maradona entra al vestuario, me ve a mí y me dice: ‘¿Qué haces, correntino?’ Y me empieza a hablar de Corrientes, no me había visto en mi vida y me hablaba como si nos conociéramos de siempre. Y yo pensaba: ‘¿cómo puede ser que este tipo, siendo quien es, sepa quién soy yo’. ¿Entendés? Le pasan por al lado miles de personas al día y sabe quién soy. Bueno, eso era Maradona. Él iba a un lugar y conocía a todos los jugadores, sabía todo, estaba siempre a full te intentaba alentar todo el tiempo”.

En medio de las dos primeras jornadas de nervios volvieron los gritos. “¡Esa pelota fue mala!” Gritaba ante un fallo que consideraba equivocado contra la Argentina, mientras hacía el gesto característico de “están robando”. De pronto, aparecía el “¡dale, dale!”, para que no decaiga el juego o el “¡vaaamos…!”, acompañado por el insulto, que en estos casos se los suele utilizar a modo de aliento.

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Maradona junto a la delegación nacional argentina de Copa Davis en 2016 (Crédito: Prensa AAT)

Maradona era así, emocional, sanguíneo, y transitó todos los estadios posibles. El disfrute del deporte, el sufrimiento del 1-2, el sábado; el muy buen comienzo de Cilic, la algarabía por la remontada de Del Potro y la euforia por la obtención de la Ensaladera de Plata.

Pasó del aliento esperanzado a Del Potro ante Cilic, al desahogo del “vaaamos, vamos”, con la serie igualada y el abrazo emocionado a Rocío Oliva en la consagración de la Copa Davis. Los argentinos lo disfrutaban a lo lejos, los croatas lo padecían en el asiento de al lado.

No era la primera vez que Maradona estaba junto a la Selección Argentina de Tenis, mientras disputaba una serie de Copa Davis. Si bien sus apariciones fueron esporádicas, se hicieron notar.

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En febrero de 2006 Diego llegó al palco de la cabecera del estadio Mary Terán de Weiss, en el Parque Roca de Buenos Aires, luciendo una gorra verde con visera, como las que usaba el Che Guevara, para alentar al equipo argentino que jugaba la primera serie de la temporada. Desde allí, David Nalbandian recibía el aliento a los gritos de Maradona, en el primer punto del match ante Suecia. Mientras que su rival, Robin Soderling padeció esos gritos e insultos, cuando jugaba del lado de Diego, pero, como no sabía español, no entendía lo que le decían. Esto provocó la intervención en algunas ocasiones del umpire del encuentro, el francés Pascal Maria, pero no pasó a mayores.

Diez meses más tarde, en diciembre de 2006, Diego viajó acompañado por Claudia Villafañe y sus hermanos Raúl y Lalo a la final de esa edición de la Copa Davis, contra el equipo ruso, en Moscú. En esa ocasión, Maradona se instaló en medio del público y fue un hincha más en el Estadio Olímpico de Moscú. “Vengo a alentar al equipo argentino. Siempre quise estar en un evento importante del tenis. Aunque Safin (N°2 del equipo ruso y ex N° 1 del mundo) me haya echado ‘flit’, yo quería estar acá y por eso vine”, le dijo Maradona a los periodistas que lo rodeaban.

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El recuerdo de la presencia de Diego ante Suecia había tenido tanta repercusión en el mundo del tenis, que terminó levantando comentarios públicos de algunos de los actores rusos, ante su inminente llegada. Marat Safin pedía que Maradona se comportara dentro de la cancha, mientras el capitán del equipo ruso Shamil Tarpishev dijo: “Maradona es el mejor amigo de ellos. Nuestro mejor amigo es Kalashnikov”, el conocido fusil de asalto ruso.

Diego durante la semifinal de 2012 frente a los checos (Foto Télam)

En aquella ocasión, la Federación internacional también intervino y había advertido a Diego que, si su comportamiento no era el adecuado, sería expulsado del estadio. No hizo falta, Maradona cantó, bailó, celebró e insultó, pero dentro de lo permitido, dejó para puertas afuera los excesos.

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Como anécdota de esa serie, quedaron los cruces de mirada entre Diego y el umpire del match, ya un viejo conocido suyo, el francés Pascal Maria, el mismo que estuvo en Buenos Aires para el match ante Suecia.

Diego también había estado en la serie que Argentina le ganó a Croacia por 3-2, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y en la semifinal de 2012, contra República Checa, match que perdió Argentina, por 3-2, en el Parque Roca.

No obstante, la presencia de Maradona siempre fue muy apreciada para los tenistas argentinos. David Nalbandian recordaba algunos encuentros, anécdotas y charlas con él: “Me acuerdo el momento en el que Diego entraba al vestuario, te hablaba y se mandaba una arenga infernal”. O como reconocía Leo Mayer, quien tenía muy claro el valor de su presencia al lado del equipo argentino: “Diego era un genio, un tipo que sabía todo, que nos conocía a todos y luchaba mucho para que la Argentina gane en cualquier deporte. Y te daba mucha confianza. Era muy lindo que estuviera, ahí, en la cancha”.

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Maradona siempre tuvo esa relación especial con los tenistas y los equipos argentinos de Copa Davis, por eso, merecía ser parte y vivir de manera presencial esa gesta histórica del tenis nacional.