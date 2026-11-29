La música puede activar recuerdos personales y provocar respuestas emocionales diferentes en cada oyente (Imagen Ilustrativa Infobae)

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“Sin música, la vida sería un error”. La frase de Friedrich Nietzsche condensa el lugar que el sonido puede ocupar en la experiencia humana, aunque cada persona lo vive de un modo distinto. La misma canción puede abrir una escena íntima o devolver a alguien a un momento que preferiría no recordar. Puede sonar en una boda, acompañar un viaje en auto o irrumpir en una habitación con el peso de una experiencia traumática.

La música no provoca una emoción idéntica en todas las personas. Su efecto depende de la interpretación, del cuerpo y de la historia que cada uno guarda detrás de una melodía. En ese sentido, el psiquiatra Carlos Caruso, integrante del Capítulo de Arte y Psiquiatría de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), explicó a Infobae que la música puede transmitir el estado emocional de quien la ejecuta, aunque también activa recuerdos personales en quien escucha. “La emoción se transmite a través de la música”, afirmó.

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Una melodía no llega a una mente vacía. Encuentra memorias, pérdidas, vínculos, momentos de alivio y, en algunos casos, escenas de dolor. Por eso una persona puede buscar una canción porque la abraza en un día difícil, mientras otra necesita apagarla antes de que termine el estribillo.

La emoción de un músico puede llegar al público en tiempo real

Carlos Caruso, psiquiatra de APSA, afirmó que la música transmite el estado emocional del intérprete y activa recuerdos personales en el oyente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay conciertos en los que una nota sostenida, un silencio breve o una voz quebrada generan un nudo en la garganta antes de que el público pueda poner en palabras qué ocurrió. No siempre importa conocer la letra. A veces alcanza con percibir que quien toca está implicado en lo que hace.

Caruso recordó una frase del guitarrista Luis Salinas para describir esa conexión: “Si yo me emociono cuando toco, el público se emociona”. Según el psiquiatra, la música permite que un intérprete comparta algo propio incluso cuando no lo explica con palabras.

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“Uno puede escuchar la misma música por distintos intérpretes y todos te van a poner algo propio y personal en lo que interpretan”, señaló. La partitura puede ser la misma, pero cambia el modo de respirar antes de una frase, de sostener un acorde o de acelerar un pasaje. Esos detalles pueden modificar lo que siente quien escucha.

El especialista distinguió entre la creación y la interpretación. “No es que se emociona a partir de lo que él creó. Él creó a partir de lo que se emocionó”, sostuvo al referirse a los compositores. Para Caruso, el músico primero registra una emoción y luego intenta convertirla en sonido.

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Un estudio publicado en PNAS reveló que la música en directo genera mayor actividad en la amígdala cerebral que las versiones grabadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio de 2024 encabezado por Wiebke Trost, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), comparó las respuestas cerebrales de personas que escuchaban música de piano en vivo con las de otras que oían versiones grabadas de las mismas obras. Los investigadores observaron que la música en directo generó una actividad más alta y más constante en la amígdala, una región relacionada con el procesamiento emocional.

El trabajo también identificó una relación dinámica entre los cambios de la interpretación —el ritmo, la intensidad y los matices— y la actividad cerebral de los oyentes. Esa observación dialoga con la explicación de Caruso: “Cuando un músico está tocando y se vincula con lo que está tocando y se emociona, eso se transmite al público y el público también se emociona”.

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Por qué una canción despierta nostalgia, angustia o alivio

Hay melodías que parecen quedar guardadas en el cuerpo. Bastan los primeros segundos para que aparezca una cocina de la infancia, una persona que ya no está, una tarde de verano o una conversación que quedó pendiente. La mente puede olvidar detalles, pero el sonido a veces encuentra una puerta directa hacia una emoción antigua.

Caruso explicó: “La música que nos emociona cuando la escuchamos está vinculada a la historia nuestra”. Una canción puede recordar una boda, una despedida, el comienzo de una amistad o una etapa en la que alguien se sintió acompañado.

Los matices de la interpretación, como el ritmo y la respiración, modifican la respuesta emocional de quien escucha una partitura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El psiquiatra dio un ejemplo frecuente: una persona escucha una canción y llora porque la asocia con un momento decisivo de su vida. “Con esta canción yo me casé y la bailamos la noche de bodas”, puede decir alguien que luego perdió a su pareja. En ese caso, la melodía no trae solo una escena feliz. También devuelve la ausencia.

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Ese vínculo entre música, emoción y memoria ayuda a entender por qué tantas personas vuelven a las mismas canciones. No siempre buscan tristeza. A veces buscan cercanía con algo que fue importante, aunque duela. Otras veces, la repetición ofrece un refugio conocido en medio de una semana incierta, una discusión que se repite en la cabeza o un cansancio difícil de nombrar.

Caruso vinculó este mecanismo con estructuras cerebrales relacionadas con las emociones y la memoria. “Dentro del sistema límbico está una estructura que se llama el hipocampo, que es el que procesa la memoria”, explicó. Una melodía puede conservar un ritmo, una armonía o una cadencia que recuerda una experiencia previa, incluso si la persona nunca había escuchado exactamente esa canción.

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La música no tiene el mismo significado emocional para todos

La idea de que la música es un lenguaje universal tiene límites. Puede haber sonidos que despierten reacciones compartidas: una canción de cuna suele ser lenta y suave; una marcha tiene un ritmo marcado; una melodía rápida puede generar tensión. Pero el significado profundo de una canción cambia según la historia de quien la escucha.

“La música emociona por cosas que tienen que ver con la supervivencia y eso es universal para los seres humanos; después está la historia personal”, planteó Caruso. Para él, las emociones se relacionan con aquello que una persona vive como importante: el peligro, el amor, un logro, una pérdida o un vínculo que da sostén.

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Una misma canción puede evocar tanto celebraciones felices como el duelo o la ausencia de una pareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia no está en las notas ni en la letra. Está en lo que ocurrió alrededor de ellas y en la marca que dejó aquella experiencia.

Un estudio publicado en 2025 en BMC Neuroscience, firmado por Faten Mana Aldhafeeri, analizó con resonancia magnética funcional las respuestas a sonidos agradables, desagradables y neutros en 30 participantes. Los estímulos placenteros se asociaron con una mayor activación de áreas vinculadas a la valoración positiva y la recompensa. Los sonidos desagradables activaron con más fuerza zonas como la amígdala y la ínsula, relacionadas con la alerta, el malestar y el aprendizaje aversivo.

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La investigación no examinó canciones ni situaciones traumáticas específicas, pero permite comprender por qué un sonido unido a una experiencia dolorosa puede perder su carácter neutral. El cuerpo puede tensarse, aparecer un vacío en el estómago o surgir el impulso de apagar la música antes de que la persona logre explicarse qué le pasa.

Caruso resumió la relación entre sonido y experiencia con una idea simple: “Hay cosas que son particulares, no universales”. Una melodía puede conmover a muchas personas, aunque nunca de la misma manera ni por las mismas razones.

La próxima vez que una canción provoque lágrimas, calma o incomodidad, tal vez no haga falta exigir una explicación inmediata. Puede ser el recuerdo de una voz, una ausencia, una etapa que parecía olvidada o una emoción que todavía no encontró otra forma de salir. La música sigue sonando igual para todos. Lo que cambia es el lugar desde donde cada persona la escucha.