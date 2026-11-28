El comité de la UNESCO examinará 64 candidaturas de 82 países durante la sesión programada en Xiamen, China. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

Guardar

Guatemala participará con voz y voto en el comité de la UNESCO que decidirá en Xiamen, China, sobre la inscripción de las Romerías al Cristo Negro de Esquipulas y los Recados de las Culturas Mayas en la lista de patrimonio cultural inmaterial. La sesión se realizará entre el 30 de noviembre y el 5 de diciembre y reunirá a delegaciones de 82 países para examinar 64 candidaturas.

Las dos postulaciones guatemaltecas llegaron a esta instancia después de un proceso iniciado formalmente en junio, cuando el Ministerio de Cultura y Deportes presentó los expedientes ante el organismo internacional. La decisión definirá si las prácticas religiosas y culinarias obtienen reconocimiento en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

PUBLICIDAD

Guatemala integró el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en junio de 2026, para el período 2026-2030. Esa condición le permitirá intervenir directamente en las deliberaciones de la sesión número 21, incluso en las discusiones vinculadas con sus propias nominaciones.

La agenda no se limitará a las dos expresiones centroamericanas. El Comité analizará las 64 nominaciones presentadas por 82 países, revisará el estado de manifestaciones incorporadas en años anteriores y discutirá mecanismos de financiamiento para la protección del patrimonio inmaterial.

Un grupo de fieles con indumentaria tradicional se arrodilla a rezar en una plaza pública durante una celebración religiosa. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

Guatemala, con voto en la decisión sobre sus candidaturas

La participación guatemalteca representa un cambio respecto de procesos anteriores, cuando el país concurría únicamente como Estado postulante. Ahora tendrá representación plena en el órgano que adoptará las resoluciones antes del cierre de la reunión, previsto para el 5 de diciembre.

PUBLICIDAD

Un acto de apertura se realizará el 29 de noviembre, un día antes del comienzo formal de las deliberaciones. La actividad contará con transmisión en vivo para el seguimiento internacional de la sesión que se desarrollará en la ciudad china de Xiamen.

La candidatura de las romerías hacia Esquipulas fue presentada junto con Panamá, donde la devoción por el Cristo Negro también conserva arraigo entre comunidades católicas. La postulación compartida se ajusta a los lineamientos de la UNESCO para reconocer prácticas culturales que se desarrollan más allá de las fronteras nacionales.

La imagen venerada en la Basílica de Esquipulas fue tallada entre 1594 y 1595 por el escultor portugués Quirio Cataño, contratado por el clero español de la época. Según la tradición oral recopilada por el Ministerio de Cultura y Deportes, varias comunidades pidieron recibir temporalmente la imagen durante su traslado hacia el oriente de Guatemala.

PUBLICIDAD

Aquellos recorridos dieron origen a las primeras peregrinaciones organizadas hacia el santuario. Con el paso de los siglos, la devoción se extendió por distintos países del continente americano, con mayor concentración de espacios de veneración en Centroamérica.

Existen más de 400 sitios vinculados al culto del Cristo Negro en América. El Gobierno de Guatemala declaró a la romería Patrimonio Cultural de la Nación en diciembre de 2011, una distinción que antecedió a la actual candidatura internacional.

Los recados mayas y la transmisión de saberes culinarios

La segunda postulación está dedicada a los recados, preparaciones espesas elaboradas a partir de maíz, chiles, tomate y hierbas aromáticas. Las técnicas de tostado y molienda que intervienen en su elaboración proceden de tradiciones culinarias desarrolladas por los pueblos mayas.

PUBLICIDAD

Antes de la llegada de los españoles, estas preparaciones incluían cacao, pepitoria, achiote y apazote. Los ingredientes se procesaban en comales y piedras de moler, herramientas que forman parte de los conocimientos transmitidos en las comunidades.

El período colonial incorporó ajo, cebolla, canela y clavo de olor a las recetas originales. Esa combinación generó variantes regionales y modificó los sabores, colores y formas de preparación de los recados.

Los métodos para espesar las mezclas también se diversificaron con el tiempo. A la masa de maíz se añadieron pan de trigo, tortillas quemadas y molidas, además de purés de verduras, según las técnicas preservadas en distintas regiones del país.

PUBLICIDAD

El expediente presentado ante la UNESCO organiza estas preparaciones en cuatro grupos definidos por su color: rojos, negros, blancos y verdes. La clasificación reúne recetas con ingredientes y procedimientos diversos, pero vinculadas por una tradición culinaria que conserva prácticas heredadas de generaciones anteriores.

La candidatura coloca a las cocineras tradicionales, especialmente a las mujeres mayas, en el centro de esa transmisión cultural. La selección, combinación y preparación de los ingredientes constituyen el núcleo patrimonial de los recados, más allá de cada receta particular.

Si ambas inscripciones son aprobadas en Xiamen, Guatemala incorporará dos nuevas expresiones a su patrimonio reconocido por la UNESCO. El proceso apunta a reforzar la documentación, valoración y transmisión de conocimientos que permanecen en manos de las comunidades portadoras de las romerías y las tradiciones culinarias.

PUBLICIDAD