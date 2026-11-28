Aaron Rodgers cuestionó a Mike McCarthy en una entrevista y Pittsburgh Steelers resolvió prescindir del cuatro veces Jugador Más Valioso (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los Pittsburgh Steelers desvincularon a Aaron Rodgers después de que el mariscal de campo acusara públicamente al entrenador Mike McCarthy de dormirse durante reuniones, ausentarse de actividades del plantel y perder conexión con parte de los jugadores. La salida del cuatro veces Jugador Más Valioso de la National Football League (NFL) llegó tras una sucesión de hechos que se concentró en menos de 24 horas.

La franquicia de Pittsburgh, en el estado de Pensilvania, había comunicado el martes por la noche que Aaron Rodgers dejaría la titularidad. Mason Rudolph, hasta entonces suplente, ocuparía su lugar para el partido del viernes frente a los Denver Broncos. Horas después, el veterano de 42 años concedió una entrevista al programa de Pat McAfee en ESPN, donde cuestionó el estado físico y mental de Mike McCarthy.

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Rodgers afirmó que el técnico llegó tarde a una reunión de quarterbacks, se sentó y comenzó a roncar pocos minutos más tarde. También sostuvo que McCarthy faltó a una reunión, a una práctica sin contacto previa al partido y a otro encuentro programado con el plantel. Las acusaciones fueron formuladas por el jugador.

“El miércoles pasado estábamos en una reunión de quarterbacks. Mike llegó tarde, se sentó y, a los 10 minutos, empezó a roncar. Se despertó, movió unos papeles y todos nos miramos. Cinco minutos después se volvió a escuchar el ronquido. Menos de cinco minutos más tarde, salió de la sala como si no hubiera pasado nada”, soltó el deportista.

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Después de la entrevista, los Steelers oficializaron la salida de Rodgers. El equipo lo había excusado de la práctica antes de que apareciera en televisión, pero la desvinculación se concretó tras sus declaraciones. La secuencia dejó a la organización ante una crisis interna en plena pelea por un lugar en los playoffs.

La relación entre el mariscal de campo y el entrenador se deterioró durante los días previos. Rodgers relató que se enteró de que perdería la titularidad mientras hablaba por teléfono con integrantes del plantel, entre ellos el ala cerrada Pat Freiermuth. La noticia sorprendió porque McCarthy había ratificado poco antes que Rodgers seguiría como titular, pese al bajo rendimiento ofensivo en la derrota 19-16 ante los Philadelphia Eagles. Horas después, el club informó que Rudolph asumiría la conducción ofensiva y que el histórico quarterback estaría inactivo ante Denver.

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Según contó Rodgers, el conflicto no respondía solo a esa decisión. Dijo que había transmitido al entrenador sus preocupaciones por la preparación del equipo y por la forma en que se repartían las responsabilidades en la ofensiva. El jugador afirmó que le pidió a McCarthy que delegara las decisiones de jugadas en el entrenador de quarterbacks, Tom Arth.

El quarterback dijo que el episodio le generó inquietud por la salud de quien había sido su entrenador durante años en los Green Bay Packers. Vale recordar que ambos compartieron una etapa exitosa en Wisconsin, con un título de Super Bowl y varias campañas de alto rendimiento, aunque su vínculo también atravesó períodos de tensión antes de la salida de McCarthy de esa franquicia en 2018. “Tuvimos estas conversaciones durante meses y empezó como la preocupación de un amigo por alguien que no está bien. Si te dormís en las reuniones, no estás bien”, declaró.

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Rodgers sumó otro hecho a su descripción de la situación. Afirmó que, en el entretiempo del partido contra los Eagles, McCarthy cerró una arenga con una referencia a los Packers, su exequipo. El entrenador reconoció que cometió ese error y lo definió como un momento “vergonzoso”, según recogió AP.

El exmariscal de los Steelers señaló además que McCarthy había perdido respaldo entre algunos jugadores defensivos y que no se encontraba al día con el análisis de videos.

No obstante, el propietario y presidente de los Pittsburgh Steelers, Art Rooney II, respaldó a McCarthy después de la salida de Rodgers. En declaraciones citadas por Reuters, sostuvo que la insubordinación no puede ser tolerada en una organización y cuestionó que el jugador llevara el conflicto a un espacio televisivo.

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“Lo principal, lo que ocurrió esta semana, es que la insubordinación no puede tolerarse en ninguna organización. Cuando se empieza con ultimátums, no se puede convivir con eso”, manifestó el mandatario. Y luego, añadió: “Tengo 100% de confianza en Mike McCarthy y espero que sea nuestro entrenador esta temporada, la próxima y en adelante”.

La decisión dejó a Rudolph como titular para el encuentro ante Denver. Pittsburgh respondió en el campo con una victoria 27-5, resultado que redujo momentáneamente la presión competitiva sobre el equipo, aunque no despejó las preguntas sobre el funcionamiento interno de la franquicia.