El tramo entre Udaondo y Ombúes registra tres cierres totales nocturnos entre el viernes y el lunes, con restricciones de carriles durante el día

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La autopista Lugones tendrá este fin de semana una serie de cortes y restricciones de tránsito que afectarán de manera diferente cada franja horaria entre hoy y el lunes 30 de noviembre. El motivo es el avance de las obras del Paso Bajo Nivel en el límite entre Palermo y Belgrano, un proyecto que ya tiene cronograma definido y vías alternativas habilitadas para quienes deban circular por la zona.

Los trabajos previstos para ese período consisten en la ejecución de los pilotes que sostendrán el futuro anillo peatonal metálico, la estructura central del Paso Bajo Nivel. Según informó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el tramo afectado de forma directa es el comprendido entre Udaondo y Ombúes, aunque las restricciones parciales se concentran a la altura de Pampa.

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El cronograma arrancó anoche desde las 23:30 hasta las 8 de hoy donde hubo un corte total en ese segmento de Lugones. Luego, de 8 a 16, se mantendrán restringidos tres carriles a la altura de Pampa, con dos habilitados para circular; mientras que, de 16 a 23, habrá dos carriles restringidos y tres habilitados.

El tramo entre Udaondo y Ombúes registra tres cierres totales nocturnos entre el viernes y el lunes, con restricciones de carriles durante el día

A las 23 del sábado, el tramo entre Udaondo y Ombúes volverá a cerrarse por completo. Esa interrupción nocturna se extenderá hasta las 5 del domingo 29. Durante las horas diurnas de ese día, la dinámica se repetirá con dos carriles habilitados y tres restringidos, hasta que a las 22 del domingo un tercer cierre total tome el control del tramo, esta vez hasta las 5 del lunes 30.

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Vale aclarar que, durante los cierres totales, la nueva rama del puente Labruna que conecta con Lugones también quedará interrumpida. En cambio, sí se mantendrán operativas las conexiones hacia Ciudad Universitaria, Udaondo y Cantilo.

Para quienes deban circular durante las franjas de corte total, el Gobierno porteño indicó que la avenida Del Libertador es la vía de desvío disponible, con reingreso a Lugones por los accesos de Ombúes o Dorrego. La administración también alertó que el enlace de General Paz con Lugones podría registrar demoras y recomendó prever tiempos de viaje más extensos de lo habitual.

Cortes en la Autopista Dellepiane

Desde hoy a las 7, la Autopista Dellepiane está cortada en ambas manos durante para montar la nueva pasarela peatonal de Fonrouge y demoler la antigua estructura de Mozart, que ya fue reemplazada.

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Los cortes totales y las rutas de desvío en la autopista Dellepiane programados desde hoy (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

Entre las 7 y las 20 horas de hoy, el tránsito hacia Av. General Paz permanecerá cerrado entre el enlace con la AU 25 de Mayo y Av. Piedra Buena. Los vehículos provenientes de la AU 25 de Mayo serán desviados hacia la AU Perito Moreno, mientras que quienes circulen desde Av. General Paz y AU Riccheri deberán tomar la colectora Sur y podrán regresar a la autopista por el acceso de Lacarra. En sentido al Centro, el corte será entre Av. Piedra Buena y Lacarra.

Luego, desde las 20 horas hasta las 7 de mañana, domingo, quedará habilitado el tramo hacia Av. General Paz entre la AU 25 de Mayo y Av. Escalada. Los conductores deberán tomar la colectora Norte en la salida Escalada y podrán reingresar a la autopista a la altura de Av. Piedra Buena. Hacia el Centro, el corte se mantendrá entre Av. Piedra Buena y Av. Escalada, con desvío por la colectora Sur y reingreso posible en Escalada.

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Las rutas alternativas de colectivos y vehículos particulares ante el corte en la calle Murguiondo entre el 30 de noviembre y el 14 de diciembre (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

También habrá un corte total en Murguiondo, entre Zelarrayán y Dellepiane Norte, desde el lunes 30 hasta el 14/12. Las tareas incluirán demolición del pavimento, excavaciones, colocación de cañerías, relleno de suelo y hormigonado para conectar nuevos sumideros con la red pluvial construida.