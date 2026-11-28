Dos médicos evalúan a un paciente para detectar un posible deterioro cognitivo a partir del análisis de los movimientos del ratón informático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un recorrido irregular con el mouse, una pausa antes de elegir un número o un desvío mínimo al unir letras pueden ofrecer señales sobre el funcionamiento cognitivo de una persona. Sobre esa premisa, especialistas del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires (UBA) desarrollaron una herramienta con inteligencia artificial capaz de detectar indicios de deterioro cognitivo leve a partir de los movimientos del mouse.

La prueba se completa en unos 10 minutos, funciona con una computadora común y busca ampliar las posibilidades de evaluación temprana ante trastornos neurológicos.

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El método se llama cTMT, por la sigla en inglés de test del trazo computarizado. Su diseño parte de una prueba neuropsicológica clásica, conocida como Trail Making Test, que propone conectar números y letras en una secuencia determinada. La versión tradicional utiliza lápiz y papel y registra, sobre todo, el tiempo total de resolución. La adaptación digital suma una fuente de información mucho más amplia: la trayectoria completa de la mano sobre el cursor.

El estudio, publicado en la revista Scientific Reports, reunió a investigadores del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada del Instituto de Ciencias de la Computación, dependiente del CONICET y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. También participaron profesionales del Departamento de Neurología del Hospital Italiano de Buenos Aires y académicos de instituciones de Suecia, Chile, Irlanda y Argentina.

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El deterioro cognitivo leve puede afectar memoria atención y lenguaje, sin impedir de forma marcada la vida cotidiana en etapas iniciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La novedad no reside solo en trasladar una consigna clínica a una pantalla. El programa registra cada desplazamiento, pausa, corrección y cambio de dirección. Luego, modelos de aprendizaje automático procesan esas variables para establecer patrones asociados con un desempeño cognitivo alterado. Así, una tarea conocida por neurólogos y neuropsicólogos puede aportar datos que el formato analógico no permite obtener.

“En el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada (LIAA) estamos interesados en encontrar maneras más precisas de medir funciones cognitivas. En ese sentido, hace varios años nos encontramos estudiando la forma de llevar las evaluaciones neurológicas que se hacen normalmente en entrevistas o lápiz y papel a versiones digitales, automatizables y con la posibilidad de sumar otras medidas como el movimiento de la mano, de los ojos, la voz o el discurso. En particular, este trabajo en conjunto con el Hospital Italiano de Buenos Aires inició en 2023 y el artículo científico fue publicado este año”, explicó a Infobae, Juan Kamienkowski, líder del proyecto e investigador del CONICET.

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“Creemos que nuestro prototipo tiene mucho lugar para mejoras, tanto en la posibilidad de adquirir otras señales como los movimientos oculares del paciente, como en el uso de nuevos algoritmos de inteligencia artificial”, agregó.

La posibilidad de evaluarlo en poblaciones más grandes y diversas ayudarían a probar la robustez del método: “Una forma que tenemos de complementar el trabajo con los pacientes es intentar hacerlo masivo a través de internet, para lo cual desarrollamos una plataforma llamada Data Pruebas donde pueden probar este experimento y otros similares”.

El recorrido del cursor ofrece datos que el lápiz y el papel no registran

El sistema cTMT registra cada cambio de dirección del cursor, una información que la prueba de lápiz y papel no puede medir por sí sola (Conicet)

El Test de Trazado de Senderos surgió en 1938 y formó parte de evaluaciones aplicadas a veteranos del ejército estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial. Su vigencia se explica por la capacidad de medir funciones ejecutivas, atención, velocidad de procesamiento y flexibilidad mental. Sin embargo, el resultado clásico depende de una medida principal: el tiempo empleado para finalizar cada consigna.

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La versión digital conserva la lógica original, pero convierte el movimiento del mouse en una señal medible. Los investigadores registraron el momento en que la persona inicia la respuesta, la velocidad y aceleración del cursor, los desvíos respecto de la ruta más directa, las detenciones y los estados que atraviesa durante el ejercicio. Ese conjunto de datos permite observar cómo se construye una respuesta, no solo cuánto tarda en llegar al final.

“Nuestro sistema permite estudiar, con muy alta precisión, la trayectoria completa del mouse, su posición, velocidad y aceleración, mientras la persona realiza la tarea en la computadora. Esto nos permite alimentar algoritmos de inteligencia artificial con todo el movimiento del mouse y, de esta manera, capturar patrones diferenciales que poseen las personas con deterioro cognitivo leve”, sostuvo Kamienkowski.

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El desarrollo tecnológico creado por científicos argentinos fue probado en pacientes sanos y con deterioro cognitivo (Conicet)

Uno de los objetivos de la neuropsicología digital es aplicar métodos computacionales para mejorar la precisión de las evaluaciones tradicionales. Los expertos explicaron que el Test de Trazado de Senderos (TMT) es una de las pruebas neuropsicológicas más utilizadas para evaluar las funciones ejecutivas. Durante la prueba, los participantes deben conectar una secuencia de elementos en orden sin levantar el lápiz.

En el trabajo publicado, los investigadores señalaron que implementaron una versión computarizada del TMT (cTMT), que conserva su estructura original y registra trayectorias del mouse con alta resolución.

El programa no exige equipamiento especializado ni sensores de movimiento. El usuario resuelve la actividad con un mouse convencional, un aspecto que puede reducir costos y facilitar su uso en lugares alejados de centros hospitalarios. El software tampoco pretende reemplazar una entrevista clínica, una evaluación neurológica ni una batería neuropsicológica completa. Su función consiste en señalar casos que requieren una consulta profesional.

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Gustavo Juantorena, neurocientífico, doctor en Computación y primer autor del trabajo, precisó el alcance del sistema: “El cTMT no fue diseñado como herramienta diagnóstica, sino como un sistema de screening que permitiera, a un bajo costo, detectar señales tempranas de deterioro cognitivo usando IA y servir de alerta temprana para que el usuario visite al médico”.

La herramienta funciona como una alerta inicial, no reemplaza la consulta con especialistas ni confirma por sí sola un diagnóstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia resulta central. Un resultado de riesgo no confirma una enfermedad, del mismo modo que una prueba sin alertas no descarta por sí sola una alteración cognitiva. La utilidad potencial del cTMT aparece en una primera instancia de tamizaje, especialmente en contextos con pocos recursos, donde el acceso a especialistas y estudios complejos suele resultar limitado.

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“Nuestro enfoque se trata de llevar una versión de un test que ya se utiliza en la clínica en lápiz y papel, pero modificado y adaptado a una versión digital para que se pueda resolver en una computadora común usando el mouse”, puntualizó Juantorena.

Y agregó: “Esto permite extraer mucho más detalle del comportamiento de la persona, en este caso de la trayectoria del mouse. En base a esa información podemos extraer características de esa señal mucho más precisas, a partir de las cuales se pueden entrenar modelos de IA (machine learning) para separar personas con deterioro cognitivo leve de pares sanos”.

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El estudio comparó a 41 adultos mayores con deterioro cognitivo leve, frente a 33 participantes sin esa condición en Buenos Aires (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto también incorporó herramientas de código abierto. La biblioteca NeuroTask permite que otros equipos conozcan el funcionamiento del sistema, repliquen la metodología y adapten las consignas a distintas investigaciones.

Esa disponibilidad puede favorecer comparaciones entre poblaciones y evaluaciones independientes sobre la precisión del modelo.

“Medimos tiempos de reacción, velocidad y aceleración, desviaciones de trayectoria y estado. Comparamos modelos demográficos, digitales y no digitales mediante validación cruzada anidada y pruebas de permutación no paramétricas. Estos resultados indican que las características detalladas del movimiento del mouse del cTMT proporcionan información útil para clasificar el deterioro cognitivo leve y para predecir múltiples puntuaciones neuropsicológicas”, precisaron los expertos del Conicet.

La prueba alcanzó un rendimiento cercano al de una evaluación neuropsicológica completa

La biblioteca NeuroTask ofrece código abierto para que otros equipos repliquen el método y evalúen sus resultados con transparencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para poner a prueba la herramienta, el equipo trabajó con 74 adultos mayores atendidos en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Del total, 41 tenían diagnóstico de deterioro cognitivo leve y 33 integraron el grupo de control sin esa condición. El análisis comparó el desempeño en la prueba digital con resultados de evaluaciones neuropsicológicas convencionales y con datos demográficos de los participantes. Esta parte de la investigación se realizó en colaboración con el equipo de neuropsicología del HIBA, Betsabe Leon Vallejos, Waleska Berrios y María Cecilia Fernández.

“Es un trabajo colaborativo entre lo que es la investigación básica y la práctica clínica. Lo hicimos con pacientes reales, por lo que fue muy interesante el utilizar herramientas digitales con validación de test en lápiz y papel, lo que nos permite adquirir nueva información con otra velocidad de procesamiento. La idea es continuar el trabajo a futuro con más herramientas digitales. Ser más innovadores en lo que es la evaluación cognitiva”, remarcó a Infobae la neuróloga María Cecilia Fernández, jefa de la sección Trastorno y Conducta en el Hospital Italiano.

Los resultados mostraron que las trayectorias del mouse contenían información suficiente para diferenciar a los grupos estudiados. Cuando el modelo combinó los movimientos del cursor con datos demográficos, su rendimiento quedó cerca del obtenido mediante la batería neuropsicológica completa que utilizan los especialistas. El hallazgo no equivale a sustituir esa evaluación, pero plantea una vía para identificar personas que podrían requerir estudios posteriores.

La investigación busca ampliar el acceso a evaluaciones tempranas, sobre todo en regiones con pocos recursos sanitarios disponibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En el trabajo mostramos que las trayectorias de la mano registradas con un mouse común durante la tarea de la herramienta cTMT contienen información cognitiva suficiente para discriminar entre personas con deterioro cognitivo leve y controles sanos, y para predecir el rendimiento en pruebas neuropsicológicas estándar”, sostuvo Kamienkowski.

El deterioro cognitivo leve describe dificultades en la memoria, la atención, el lenguaje u otras capacidades que superan las esperables para la edad, aunque todavía no impiden de forma marcada la vida cotidiana. La condición no conduce siempre a una demencia, ya que sus causas pueden ser diversas y algunos cuadros permanecen estables. Aun así, constituye un factor de riesgo relevante para la enfermedad de Alzheimer y otros trastornos neurodegenerativos.

La Organización Mundial de la Salud proyecta que la cantidad global de personas con demencia casi se triplicará durante los próximos 30 años. América Latina enfrenta un desafío particular por el crecimiento previsto de los casos y las desigualdades en el acceso a diagnósticos especializados. La enfermedad de Alzheimer concentra cerca del 70 % de las demencias y sus cambios biológicos pueden comenzar años antes de que los síntomas afecten de modo evidente la autonomía.

El modelo combinó datos demográficos y trayectorias del mouse, con resultados cercanos a una evaluación neuropsicológica completa (Conicet)

La detección temprana adquiere valor porque permite discutir estrategias de prevención y seguimiento con el equipo médico. Aunque las demencias no cuentan con una cura, la actividad física, el control de factores cardiovasculares, una alimentación adecuada, los vínculos sociales y los ejercicios cognitivos forman parte de las recomendaciones que pueden contribuir a preservar funciones y calidad de vida.

Kamienkowski señaló que el objetivo incluye acercar una instancia de evaluación a personas con dificultades para llegar a un consultorio: “También apuntamos a mitigar diferencias en el acceso al sistema de salud generando herramientas de bajo costo, en particular en zonas donde es difícil el acceso a un profesional. Nuestro desarrollo no reemplaza una consulta médica, pero podría servir para que una persona haga la prueba on line y pueda, dependiendo de los resultados, decidir si necesita asistir a un especialista”.

La muestra inicial permitió comprobar el potencial del enfoque, aunque los autores remarcaron la necesidad de ampliar la investigación. El equipo validó una versión en línea del protocolo con una primera población de 450 personas y prevé incorporar nuevos grupos de interés. Ese paso permitirá evaluar cómo responde el modelo ante edades, niveles educativos, hábitos digitales y condiciones clínicas más diversos, antes de considerar una aplicación extendida.