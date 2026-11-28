La Alcaldía de Arraiján reportó el secuestro judicial de $300 mil de sus cuentas bancarias por reclamaciones laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Arraiján, el segundo distrito más poblado de Panamá, con 299,079 habitantes, enfrenta dificultades financieras tras el secuestro judicial de $300 mil de sus cuentas bancarias por reclamaciones laborales de exfuncionarios municipales.

La administración de la alcaldesa Stefany Peñalba informó que las retenciones de fondos municipales han obligado a reducir el personal, paralizar obras y suspender actividades comunitarias en diferentes sectores del distrito.

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Ubicado en la provincia de Panamá Oeste, Arraiján registró un crecimiento demográfico del 35.5% entre 2010 y 2023, desplazando a San Miguelito como la segunda jurisdicción distrital más poblada del país.

Con una superficie de 418.1 kilómetros cuadrados, el distrito comprende nueve corregimientos y 94 lugares poblados, cuya expansión residencial ha incrementado la demanda de infraestructura y servicios públicos durante las últimas décadas.

La administración de Stefany Peñalba asegura haber heredado obligaciones laborales superiores al millón de dólares. Captura de video

Mediante un comunicado, la Alcaldía aseguró haber heredado deudas superiores al millón de dólares por prestaciones laborales de administraciones anteriores, mientras enfrenta reclamaciones promovidas por cerca de 300 extrabajadores municipales.

Desde noviembre de 2024, los afectados han recurrido al Tribunal Administrativo de la Función Pública (TAFP) para exigir el cumplimiento de las obligaciones económicas, dando lugar a resoluciones y retenciones judiciales.

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La administración municipal sostiene que sus dificultades no obedecen a una disminución de los ingresos, sino a las retenciones de recursos recaudados, que limitan su capacidad para atender sus compromisos financieros.

Entre las obligaciones afectadas figuran el pago de la planilla municipal, las cuotas de la Caja de Seguro Social (CSS), los aportes al sistema de pensiones de servidores públicos y los pagos a proveedores.

Para contener los gastos operativos, la Alcaldía informó que ha desvinculado al 30% de sus funcionarios, además de suspender actividades comunitarias y paralizar obras públicas cuya ubicación y valor económico no fueron detallados.

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Cerca de 300 exfuncionarios municipales reclaman el reconocimiento de prestaciones laborales pendientes. Tomada de Crítica

Las restricciones financieras también han comprometido el pago de prestaciones laborales pendientes, incluyendo vacaciones, décimo tercer mes y prima de antigüedad, así como los recursos destinados al funcionamiento de las juntas comunales.

El gobierno local presentó acciones ante el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, al considerar que las retenciones afectan la autonomía municipal y los procedimientos de ejecución presupuestaria.

Un antecedente jurídico del conflicto se produjo el 29 de septiembre de 2026, cuando el pleno de la Corte Suprema concedió al municipio un amparo de garantías constitucionales contra una orden de pago de $3,706.66.

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El fallo, que quedó ejecutoriado el 27 de octubre, determinó que el tribunal no estaba integrado conforme a la ley, aunque su alcance no invalida automáticamente las demás resoluciones emitidas.

Las diferencias entre las autoridades municipales y los extrabajadores se remontan al inicio de la actual gestión. En septiembre de 2024, exfuncionarios realizaron protestas para exigir sus prestaciones, tras denunciar la falta de respuestas institucionales.

La Contraloría General de la República anunció dos auditorías relacionadas con el manejo de recursos municipales. Instagram

Voceros de los antiguos trabajadores, han señalado que algunos afectados han conseguido recuperar parte de sus prestaciones mediante resoluciones del tribunal, ante la persistencia de las obligaciones económicas pendientes.

La situación financiera coincide con el anuncio, el pasado 12 de noviembre, de dos auditorías de la Contraloría, una de las cuales examinará el manejo de fondos municipales durante la actual administración.

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En un proceso independiente, el Ministerio Público inició en febrero de 2026 una investigación por presunto peculado agravado, relacionada con una posible lesión patrimonial superior a $815 mil durante la gestión municipal anterior.