La economía de Costa Rica creció 27,6% entre 2019 y 2026, pero la cantidad de personas ocupadas apenas aumentó 0,5%, según la Universidad Nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La economía de Costa Rica enfrenta un escenario de desaceleración que comienza a reflejarse en el bolsillo de las familias y en las oportunidades laborales. Aunque la producción nacional aumentó 27.6% entre 2019 y 2026, la cantidad de personas ocupadas apenas creció 0.5%, lo que equivale a solamente 10,237 trabajadores adicionales en siete años.

Así lo revela el informe “Costa Rica: balance económico y social, desaceleración económica y transformaciones estructurales en la producción y el empleo”, presentado por el Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA).

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La investigación, desarrollada por los economistas Roxana Morales y Fernando Rodríguez, advierte que el crecimiento económico no está generando suficientes oportunidades de empleo y que diversos indicadores muestran un deterioro en las condiciones económicas de los hogares.

Durante el tercer trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento interanual del 2,9%, el menor para ese periodo desde 2021.

La economía crece, pero no genera suficientes empleos

Uno de los hallazgos más relevantes es la diferencia entre el aumento de la producción y la cantidad de trabajadores que participan en las actividades económicas.

Entre 2019 y 2026, el promedio de hombres ocupados aumentó en 14,949 personas, mientras que entre las mujeres se registró una disminución de 4,712 trabajadoras.

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Las mayores pérdidas se concentraron en actividades relacionadas con agricultura, ganadería y pesca, donde desaparecieron 59,343 puestos de trabajo durante el periodo analizado.

La industria manufacturera también evidencia esta contradicción: mientras su producción aumentó 57.4%, la cantidad de personas ocupadas disminuyó 5.7%.

Además, la desaceleración reciente de esta actividad provocó una reducción estimada de ₡123,528 millones (USD 278,2 millones) en la producción nacional, según el análisis de la UNA.

Una situación similar ocurrió en las actividades financieras y de seguros, cuya producción creció 43.2%, pese a registrar una reducción del 9.3% en el empleo.

Familias costarricenses perdieron poder de ingreso

El deterioro también afecta directamente los recursos económicos disponibles en los hogares.

Según el informe, los ingresos familiares disminuyeron 3.8% entre julio de 2025 y julio de 2026, en medio de una desaceleración del consumo y del crédito.

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El financiamiento destinado al consumo pasó de crecer 10.6% en julio de 2025 a solamente 2.4% un año después, mientras que el crédito para actividades comerciales registró una contracción del 6%.

La investigación también identificó un incremento de 0.24 puntos porcentuales en la morosidad superior a 90 días, reflejando mayores dificultades de pago en parte de la cartera crediticia.

Los ingresos de los hogares costarricenses disminuyeron 3,8% entre julio de 2025 y julio de 2026, de acuerdo con el análisis del Observatorio Económico y Social de la UNA. Crédito: Coopenae Wink

Zonas francas pierden dinamismo y exportaciones se desaceleran

El sector externo tampoco escapa de esta tendencia.

Las exportaciones costarricenses crecieron apenas 2.42% hasta octubre de 2026, frente al 15.4% registrado durante el mismo periodo del año anterior.

En las zonas francas, el crecimiento de las exportaciones pasó de 22.5% a 2.1%, mientras que las compras de productos nacionales realizadas por Estados Unidos disminuyeron 1.88%.

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Como consecuencia del comportamiento comercial, el déficit entre exportaciones e importaciones alcanzó aproximadamente ₡1,492,707 millones (USD 3,361.9 millones), un incremento interanual del 65.6%.

Las zonas francas de Costa Rica muestran señales de desaceleración económica: el crecimiento de sus exportaciones pasó del 22,5% en octubre de 2025 al 2,1% en octubre de 2026, según un informe del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (UNA). Fuente: Zona Franca La Lima

¿Qué pasará con la economía de Costa Rica en 2027?

El estudio también advierte sobre una menor recaudación tributaria y posibles presiones inflacionarias relacionadas con el costo de los combustibles, la energía y los efectos del fenómeno de El Niño.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el selectivo de consumo registraron caídas del 4.9% y 6.3%, respectivamente, a setiembre de 2026.

Para el cierre del año y comienzos de 2027, el OES-UNA proyecta un crecimiento económico de entre 2.8% y 3%, una inflación cercana al 0.7% y una deuda pública equivalente a entre 62% y 62.5% del PIB.

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Los investigadores también prevén que el tipo de cambio se mantenga cerca de sus niveles actuales, luego de que el dólar perdiera aproximadamente 35% de su valor frente al colón desde junio de 2022.

El diagnóstico plantea un desafío para Costa Rica: lograr que el crecimiento de la producción se traduzca en más empleos, mejores ingresos y mayores oportunidades económicas para la población, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre.