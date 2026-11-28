El preenrolamiento de jóvenes para las elecciones de 2027 superó los 10 mil trámites en El Salvador. (Cortesía: Tribunal Supremo Electoral)

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El preenrolamiento de jóvenes de cara a las elecciones de 2027 ya superó los 10 mil trámites, una cifra mayor que los 4,452 registros efectuados en el proceso de 2023, según datos divulgados por el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) de El Salvador al Noticiero de Canal 6.

El objetivo de realizar el tramite es que quienes alcancen la mayoría de edad antes de las votaciones cuenten con su Documento Único de Identidad (DUI) para que figuren en el registro electoral.

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El registrador nacional del RNPN, Fernando Velasco, informó que la institución realizó alrededor de 450 jornadas móviles en centros educativos para acercar el trámite a estudiantes que cumplirán 18 años antes de los próximos comicios. En esas actividades se completaron 6,500 preenrolamientos.

A esa cantidad se suman cerca de 3,900 jóvenes que ya acudieron a los DUICentros dentro de la escala nacional, por lo que el total alcanza aproximadamente 10,400 trámites. El registro representa un aumento de casi 6 mil solicitudes en comparación al año 2023.

De igual manera, Velasco señaló que la ampliación de las jornadas en instituciones educativas permitió facilitar el acceso de los adolescentes al proceso.

El trámite anticipado garantiza que los nuevos votantes figuren en el padrón antes de los comicios. (REUTERS/Jose Cabezas)

El trámite permite solicitar el DUI antes de cumplir 18 años

El preenrolamiento es un procedimiento dirigido a jóvenes que todavía no han cumplido 18 años, pero que llegarán a esa edad antes de las elecciones. A través de este mecanismo, pueden iniciar de forma anticipada la solicitud de su DUI y así poder ejercer su voto de cara a las elecciones del próximo año.

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El DUI se entrega cuando el joven cumple la mayoría de edad. El trámite anticipado, además, permite que sus datos se incorporen al padrón electoral dentro de los plazos previstos para los comicios.

De acuerdo con lo expuesto por Velasco en una entrevista con el citado medio, el período para solicitar el DUI de manera anticipada vence el próximo domingo. Por tal motivo, la fecha es determinante para los jóvenes que aspiran a votar por primera vez en 2027.

“El 29 de noviembre vence el período para que los jóvenes soliciten su DUI de manera anticipada”, afirmó el registrador nacional. De igual manera, en esa misma fecha culmina el periodo para actualizar la dirección del extranjero en tu DUI para ejercer el sufragio remoto de acuerdo con lo establecido por el calendario del TSE.

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El registrador nacional Fernando Velasco confirmó que el plazo para solicitar el DUI anticipado vence el 29 de noviembre. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Por su parte, los jóvenes que cumplan la mayoría de edad antes de las elecciones todavía podrán tramitar su DUI por primera vez después del 29 de noviembre. Sin embargo, ya no serán incorporados al registro electoral para la jornada electiva de 2027.

Esa situación impedirá que ejerzan el sufragio en los próximos comicios, aunque cuenten con el documento de identidad antes de la fecha de votación. Por ese motivo, el RNPN recordó la importancia de que los jóvenes que cumplen con el requisito de edad completen el preenrolamiento dentro del plazo establecido.

Las elecciones generales de El Salvador se celebrarán el próximo domingo 28 de febrero de 2027.