Rosario Murillo anunció que los trabajadores públicos recibirán el salario de diciembre el viernes 4 de forma anticipada. EFE/Stringer

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La dictadora Rosario Murillo anunció que los trabajadores públicos recibirán el salario de diciembre el viernes 4, más de dos semanas antes del comienzo de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, fijadas entre el 21 de diciembre de 2026 y el 4 de enero de 2027. La medida fue presentada como una forma de que las familias organicen sus gastos durante las festividades, según La Prensa.

Murillo calificó el pago anticipado como una buena noticia y pidió a los empleados públicos disfrutar del descanso “cuidando que los realitos nos rindan”. El Ministerio de Hacienda aplica desde hace años esta modalidad de pago para diciembre.

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El adelanto ocurre mientras los salarios públicos y privados no alcanzan para cubrir una canasta básica completa, cuyo costo asciende a 21 mil córdobas, de acuerdo con la Fundación Sin Límites. El régimen también promovió encendidos de luces, altares, villancicos y otras actividades bajo un “modo Navidad” dirigido por Murillo y su hijo, Daniel Edmundo Ortega Murillo.

El adelanto salarial y la campaña navideña del régimen

El opositor nicaragüense Luciano García, integrante de Ciudadanos por la Libertad en el exilio y expresidente de Hagamos Democracia, sostuvo que las actividades festivas y los anuncios económicos buscan contener el descontento social y desplazar el debate sobre la falta de libertades, las violaciones de derechos humanos y el deterioro del país, según información de La Prensa.

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El receso oficial de Navidad y Año Nuevo para el sector público se extenderá entre el 21 de diciembre de 2026 y el 4 de enero de 2027.(Infobae Centroamérica/Cortesía Canal 6 Nicaragua)

“En este tipo de regímenes dictatoriales hacen este tipo de dádivas para aplacar las inconformidades del pueblo. Concesiones, bonos adelantados, vacaciones, con el claro objetivo de desviar la atención de lo más importante, que es la falta de derecho que existe en un país como Nicaragua, donde ya hay una dictadura bien marcada”, dijo García a La Prensa.

El dirigente vinculó la intensificación de la campaña de diciembre con la reciente reaparición pública de Daniel Ortega, luego de 68 días de ausencia. Según García, Ortega fue visto desmejorado cuando su administración se acerca a 20 años en el poder.

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“Despliegan la Navidad para que la gente realmente no hable del tema, una estrategia de desviación de enfoque. Es lamentable cómo juegan con la pobreza de la población, con un claro objetivo de congraciarse y legitimarse”, afirmó.

García también situó los anuncios en medio de los cuestionamientos y presiones internacionales contra el régimen de Ortega y Murillo dentro de la Organización de los Estados Americanos, por la situación de los derechos humanos y el deterioro democrático en Nicaragua.

Altares religiosos y cuestionamientos por el uso de recursos públicos

La promoción de altares y celebraciones religiosas fue cuestionada por García debido a las restricciones que, según planteó, mantiene el régimen contra sacerdotes y otros miembros de la Iglesia católica que critican a las autoridades.

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El costo de la canasta básica en Nicaragua asciende a 21 mil córdobas, según datos de la Fundación Sin Límites. (Imagen de cortesía)

“Eso es una práctica que han venido haciendo desde hace mucho tiempo, cuando echan presos a sacerdotes y por otro lado dicen que hay libertad religiosa. O sea, aplastan al clérigo que quiera hablar de libertad o que quiera hablar de democracia o de Estado de derecho, pero a la feligresía ya la mantienen con mentiras. Es el odio que le tienen a la Iglesia católica”, expresó.

A su juicio, las decoraciones y ceremonias de diciembre pretenden transmitir una imagen de normalidad religiosa pese a las tensiones con la Iglesia. “No pueden contra la gran inmensa mayoría de nicaragüenses que son religiosos, sobre todo una sociedad católica con una inmensa mayoría, y tratan de disimular con este tipo de mentira”, agregó.

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El opositor descartó que los pagos anticipados y las actividades puedan modificar la percepción ciudadana sobre quienes gobiernan. “Es pan y circo. Una forma de callar a la gente. Pero en el fondo los detestan, aún más cuando juegan con sus sentimientos religiosos más sentidos. O sea, ellos están cavando su propia tumba. Ellos necesitan que la gente no se levante”, afirmó.

García cuestionó además el dinero público destinado a la iluminación municipal y los adornos navideños, al considerar que esos recursos podrían utilizarse para educación y salud. “Esas luces que encienden no aplacan la oscuridad del alma de la mayoría de los ciudadanos”, concluyó.

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