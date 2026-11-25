La mayoría de las personas con ascendencia europea o asiática conserva entre uno y dos por ciento de ADN neandertal en su genoma actual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Una pequeña fracción del genoma puede contar una historia que abarca decenas de miles de años. Entre el 1% y el 2% del ADN de la mayoría de las personas con ascendencia europea o asiática procede de los neandertales, un grupo humano que habitó Europa, Oriente Medio y partes de Asia Central.

Esa herencia no funciona como una huella uniforme: aparece en fragmentos dispersos, falta por completo en ciertas zonas y conserva pistas sobre los contactos entre poblaciones humanas antiguas.

PUBLICIDAD

Un estudio publicado en Science pone el foco en esos vacíos genéticos, conocidos como desiertos neandertales. Durante años, una explicación dominante sostuvo que la selección natural retiró gradualmente segmentos de ADN neandertal que resultaban nocivos para Homo sapiens.

La investigación plantea otra posibilidad: las lagunas podrían responder, sobre todo, a la dirección de los cruces entre neandertales y humanos modernos.

Una infografía detalla la distribución de la herencia genética neandertal y denisovana en las poblaciones humanas modernas a partir de investigaciones científicas recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia parece técnica, pero modifica la lectura de un episodio central de la evolución humana. En vez de imaginar una larga purga genética posterior al encuentro entre ambas poblaciones, los investigadores proponen que los propios patrones de apareamiento dejaron una marca desigual desde el inicio. El cromosoma X ocupa un lugar central en esa reconstrucción.

PUBLICIDAD

Las pruebas genéticas comerciales suelen presentar el ADN neandertal como un porcentaje personal, una cifra que despierta curiosidad y alimenta preguntas sobre la identidad, la salud o las capacidades de cada individuo. Sin embargo, la genética antigua ofrece una imagen menos lineal. Esos porcentajes resumen segmentos heredados, no una medida de inteligencia, fuerza, valor evolutivo ni pertenencia a una categoría humana separada.

Los neandertales y los denisovanos tampoco forman parte de un pasado completamente ajeno. Su ADN persiste en poblaciones actuales porque existieron encuentros reproductivos con Homo sapiens después de la salida de África. Cada generación posterior redujo, mezcló y repartió esos fragmentos entre descendientes con ascendencias diversas.

PUBLICIDAD

Los desiertos neandertales pueden conservar la huella de antiguas uniones

Los desiertos neandertales son regiones del genoma moderno sin fragmentos arcaicos y aportan pistas sobre antiguos cruces humanos entre poblaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate se concentra en regiones del genoma moderno donde no aparece ADN neandertal, incluso en personas con una proporción total elevada de esa ascendencia. Algunas pueden alcanzar cerca del 4 %, pero sus cromosomas X conservan amplias zonas sin esos fragmentos. Esa ausencia llamó la atención porque el resto del genoma sí muestra una mezcla amplia, aunque fragmentada.

La explicación tradicional atribuyó el fenómeno a una incompatibilidad biológica. Bajo esa hipótesis, ciertos genes neandertales habrían reducido la fertilidad o la supervivencia de sus portadores cuando entraron en el genoma de Homo sapiens. Con el paso de miles de años, la selección natural habría quitado esos segmentos de las poblaciones modernas, con especial intensidad en los cromosomas sexuales.

PUBLICIDAD

Alexander Platt, genetista evolutivo de la Universidad de Pensilvania y coautor del estudio, cuestiona ese escenario. “Existe una hipótesis de larga data que sostiene que los humanos modernos hemos ido perdiendo nuestra ascendencia neandertal durante los últimos 45 000 años”, comenta Alexander Platt, genetista evolutivo de la Universidad de Pensilvania y coautor del estudio. “No me interesa esa teoría”.

El análisis de tres genomas neandertales detectó en sus cromosomas X cerca de sesenta por ciento más ADN de Homo sapiens que en autosomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para examinar una alternativa, Platt y su equipo compararon tres genomas neandertales con genomas africanos sin ascendencia neandertal. La comparación mostró que los cromosomas X de los neandertales contenían alrededor de un 60 % más ADN de Homo sapiens que sus autosomas, los cromosomas no sexuales. El patrón sugiere que muchas antepasadas de los neandertales fueron mujeres Homo sapiens.

PUBLICIDAD

La distribución tiene consecuencias para entender el origen de los desiertos genéticos. Los hombres poseen un cromosoma X y un cromosoma Y, mientras las mujeres tienen dos cromosomas X. Si los cruces entre mujeres Homo sapiens y hombres neandertales ocurrieron con una frecuencia mayor que la de la combinación inversa, el intercambio genético no se repartió de forma idéntica entre todos los cromosomas.

Así, las áreas sin ADN neandertal no necesariamente reflejan un proceso de eliminación genética sostenido durante 45.000 años. También pueden ser el resultado inicial de una genealogía asimétrica, marcada por quiénes tuvieron descendencia con quiénes. La nueva interpretación no descarta que la selección natural actuara sobre algunas variantes, pero reduce su peso como explicación única de los vacíos.

PUBLICIDAD

El hallazgo obliga a distinguir entre dos preguntas que a menudo aparecen unidas. Una apunta a la cantidad total de ADN arcaico que conserva una persona. La otra indaga en su ubicación dentro del genoma y en las condiciones históricas que explican esa distribución. El porcentaje total ofrece una referencia general; los fragmentos concretos contienen una información más compleja.

La mezcla entre grupos humanos dejó variantes útiles y muchas preguntas abiertas

Un esquema filogenético y biogeográfico vincula cinco linajes de homínidos, incluido el humano de Harbin, con sus dispersiones geográficas en África y Eurasia. (Crédito: Gentileza, estudio: Un cráneo de gran tamaño hallado en Harbin, en el noreste de China, establece un nuevo linaje humano del Pleistoceno Medio, publicado en The Innovation)

Los contactos entre Homo sapiens y neandertales ocurrieron en varias etapas. David Reich, profesor de genética en el Instituto Blavatnik de la Facultad de Medicina de Harvard y de biología evolutiva humana en la Facultad de Artes y Ciencias, sitúa uno de los principales encuentros en Oriente Medio, durante la expansión de los humanos modernos fuera de África. Más tarde, quienes llegaron a Europa encontraron nuevas poblaciones neandertales.

PUBLICIDAD

La presencia de ADN neandertal en Asia oriental, comparable o incluso superior a la de Europa, indica que esa historia no quedó limitada a un solo territorio. Hace unos 50.000 años, grupos de humanos modernos se establecieron en zonas donde vivían neandertales y denisovanos. De esas relaciones surgieron poblaciones mixtas que contribuyeron a la ascendencia de asiáticos orientales, pueblos originarios de América y habitantes de Australia.

Cada cruce produjo una descendencia con una combinación particular. Una persona con un progenitor neandertal y otro Homo sapiens recibió la mitad de su genoma de cada grupo. En las generaciones siguientes, la proporción media descendió a medida que esa descendencia tuvo hijos con otras personas de ascendencia mayoritariamente moderna. El resultado final fue una herencia repartida en fragmentos que varían de un individuo a otro.

PUBLICIDAD

El ADN denisovano alcanza entre cuatro y seis por ciento en algunas poblaciones de Melanesia, una proporción mayor que en otras regiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El genoma humano contiene cerca de 20.000 genes. En términos generales, una persona no africana puede conservar variantes que estuvieron presentes en varios cientos de genes neandertales. Eso no implica que todos esos fragmentos influyan de forma directa sobre rasgos visibles o enfermedades. Gran parte del ADN arcaico regula la actividad de otros genes en vez de codificar proteínas.

Algunas variantes sí recibieron atención por sus posibles efectos. Una de origen neandertal se relaciona con mayor riesgo de COVID-19 clínicamente grave y muestra una frecuencia mayor entre poblaciones del sur de Asia. Otras se asocian con pigmentación, metabolismo, respuesta inmunitaria o textura del cabello. El ADN denisovano, menos extendido, incluye una variante vinculada con la adaptación a grandes altitudes entre habitantes tibetanos.

La presencia de esas variantes no permite convertir la genética antigua en un diagnóstico individual. Las pruebas directas al consumidor identifican porcentajes aproximados y, en algunos casos, rasgos asociados con segmentos heredados. Aun así, esos informes brindan información limitada sobre la salud actual de una persona. El efecto de una variante depende de su interacción con numerosos genes, el ambiente y la historia poblacional.

Los contactos entre Homo sapiens y neandertales ocurrieron en Oriente Medio durante la salida humana de África hace unos cincuenta mil años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ADN denisovano presenta una distribución aún más desigual que el neandertal. En Melanesia, una región insular del Pacífico, representa entre el 4 % y el 6 % del genoma en algunas poblaciones. En otras áreas del Pacífico y del sudeste asiático aparece en porcentajes menores, mientras en gran parte del mundo apenas deja rastros detectables.

Los restos fósiles también ofrecen escenas concretas de esos contactos. En Rumania, un individuo que vivió hace unos 40.000 años tuvo un antepasado neandertal entre cuatro y seis generaciones antes. En la cueva de Denisova, en Siberia central, los científicos identificaron a una niña con un progenitor neandertal y otro denisovano. Esos casos muestran que la mezcla no fue una excepción aislada.

La investigación genética extiende además esa idea a África. Aunque muchas poblaciones africanas actuales poseen poco o ningún ADN neandertal, los estudios detectan cruces antiguos entre distintos grupos humanos africanos. La historia de nuestra especie no parte de poblaciones puras y separadas, sino de redes de parentesco que conectaron comunidades distantes durante milenios.

Los desiertos neandertales ahora suman una nueva capa a ese mapa. Más que simples espacios vacíos, pueden registrar la dirección de antiguos vínculos reproductivos y las diferencias entre linajes maternos y paternos. El análisis de más genomas antiguos permitirá precisar cuánto influyeron esos patrones, qué papel tuvo la selección natural y por qué algunos fragmentos arcaicos persistieron hasta el presente.