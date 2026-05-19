Ciencia

El cruce inesperado entre Homo erectus y denisovanos dejó huellas en el ADN de poblaciones actuales

Una investigación internacional identificó en dientes fósiles hallados en China pistas genéticas de un antiguo cruce entre dos especies humanas que compartieron territorio en Asia Oriental hace 400.000 años

Guardar
Google icon
Un nuevo análisis de dientes fósiles en China revela intercambios genéticos entre Homo erectus y denisovanos (IVPP)
Un nuevo análisis de dientes fósiles en China revela intercambios genéticos entre Homo erectus y denisovanos (IVPP)

Durante décadas, los científicos han buscado pistas sobre la compleja red de relaciones entre las especies humanas que habitaron Eurasia. Ahora, un nuevo análisis de seis dientes fósiles encontrados en China revela un capítulo inédito: Homo erectus y denisovanos no solo compartieron territorio, sino que también intercambiaron material genético, dejando rastros que hoy persisten en el ADN de ciertas poblaciones modernas.

El hallazgo, publicado en la revista Nature, confirma que la evolución humana fue mucho más entrelazada y dinámica de lo que se pensaba, y que los Homo erectus del este asiático desempeñaron un papel directo en la historia genética de los humanos actuales.

PUBLICIDAD

Un hallazgo que cambia la historia

El hallazgo confirma que Homo erectus y denisovanos compartieron territorio en Asia Oriental (IVPP)
El hallazgo confirma que Homo erectus y denisovanos compartieron territorio en Asia Oriental (IVPP)

La evolución humana nunca fue una línea recta. Hace unos 400.000 años, en plena era del Pleistoceno, Eurasia era un continente poblado por distintas especies humanas: neandertales, denisovanos, Homo sapiens y, como acaba de confirmarse, también Homo erectus, la especie viajera que salió de África y conquistó medio mundo. Durante décadas, los científicos sospecharon que entre estas especies no solo hubo competencia, sino también convivencia y mestizaje.

Ahora, un equipo internacional liderado por Qiaomei Fu, del Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología de Pekín, logró lo que parecía imposible: identificar rastros genéticos de Homo erectus en el ADN humano moderno. Lo hicieron utilizando una técnica revolucionaria, la paleoproteómica, que permite extraer y analizar proteínas conservadas en el esmalte dental, incluso cuando el ADN original se ha perdido por el paso del tiempo.

PUBLICIDAD

Rastros de material genético de Homo erectus persisten en el ADN de algunas poblaciones modernas (IVPP)
Rastros de material genético de Homo erectus persisten en el ADN de algunas poblaciones modernas (IVPP)

Los dientes que revelaron un secreto antiguo

Seis dientes fósiles, procedentes de tres yacimientos chinos (Zhoukoudian, Hexian y Sunjiadong), guardaban en su interior la clave del misterio. Al analizar los fragmentos de proteínas del esmalte, los científicos detectaron dos variantes genéticas nunca antes vistas en otras especies humanas. La primera, llamada AMBN-A253G, es exclusiva de estos Homo erectus y actúa como una especie de “firma de identidad” de la población que habitó el este de Asia hace 400.000 años.

La segunda variante, conocida como AMBN-M273V, ya había sido identificada en fósiles denisovanos. Su presencia en ambos grupos sugiere un cruce: “Ambas poblaciones podrían haber coexistido e interactuado en partes de Asia Oriental”, afirma el estudio publicado en Nature. Como explica la investigadora Fu: “Es posible que el Homo erectus del Pleistoceno medio tardío haya coexistido con los denisovanos, donde se presume que ocurrieron estas interacciones”.

Hace 400.000 años, Eurasia albergaba diversas especies humanas, incluyendo Homo erectus (IVPP)
Hace 400.000 años, Eurasia albergaba diversas especies humanas, incluyendo Homo erectus (IVPP)

Cómo llegó el legado de Homo erectus a los humanos modernos

El análisis revela que la variante AMBN-M273V viajó desde los Homo erectus hacia los denisovanos, y de estos pasó, miles de años después, a algunas poblaciones humanas actuales, especialmente en el sudeste asiático y Oceanía. Hoy, ese rastro genético sobrevive en una pequeña fracción de personas en Filipinas, Indonesia y otras regiones.

“La AMBN(M273V) probablemente llegó a la población humana moderna temprana a partir de encuentros con denisovanos, quienes, a su vez, la obtuvieron de Homo erectus”, detalló el equipo de investigación.

Este hallazgo resuelve el misterio de la llamada “cuarta especie fantasma” que los genetistas detectaban en nuestro ADN, pero que hasta ahora no habían logrado identificar. La confirmación de Homo erectus como esa especie ancestral añade una nueva pieza al complejo puzzle de la evolución humana.

La interacción entre Homo erectus y denisovanos dejó huellas en el ADN actual del sudeste asiático y Oceanía (IVPP)
La interacción entre Homo erectus y denisovanos dejó huellas en el ADN actual del sudeste asiático y Oceanía (IVPP)

Una evolución más entrelazada de lo que se creía

La investigación también desafía la antigua idea de que las especies humanas evolucionaron en aislamiento. “La historia de la evolución humana es mucho más compleja y caótica que una simple sucesión de especies”, señaló el estudio. Lejos de ser ramas separadas, los diferentes grupos humanos se mezclaron, compartieron genes y dejaron un legado común.

La técnica utilizada, que permite analizar proteínas cuando el ADN ya no sobrevive, abre nuevas posibilidades para reconstruir la historia evolutiva de especies muy antiguas. A falta de un ADN que el tiempo ya ha destruido, los científicos han utilizado las proteínas de los fósiles como si fueran resistentes ‘cajas negras’ de la evolución.

El equipo desarrolló además un método para determinar el sexo de los fósiles, usando la proteína AMELY específica de machos, y validó los resultados con análisis cruzados de espectrometría de masas. Todo ello establece un nuevo estándar para la paleoproteómica y la investigación de los orígenes humanos.

Con estos descubrimientos, la visión del árbol genealógico humano se vuelve mucho más intrincada, con caminos que se cruzan y mezclan una y otra vez. Somos el resultado de una mezcla genética antigua, donde Homo erectus, denisovanos y otras especies dejaron huellas que aún llevamos bajo la piel.

Temas Relacionados

Homo erectusdenisovanosADNevolución humanaChinaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un telescopio gigante en el desierto de Atacama busca explorar una región “oculta” del universo

El dispositivo apunta a detectar radiación que la astronomía óptica no logra captar por la presencia de polvo interestelar

Un telescopio gigante en el desierto de Atacama busca explorar una región “oculta” del universo

¿La Edad de Piedra tuvo un nombre equivocado? Cómo 739 objetos prehistóricos podrían ser la prueba

Una investigación reciente desafía décadas de arqueología con una hipótesis disruptiva: los primeros utensilios fueron contenedores vegetales y orgánicos que el registro arqueológico casi nunca conserva

¿La Edad de Piedra tuvo un nombre equivocado? Cómo 739 objetos prehistóricos podrían ser la prueba

Por qué los peces no cierran los ojos al dormir: la evolución es la responsable

Algunas especies alternan el reposo entre hemisferios cerebrales para mantenerse en movimiento, mientras otras desarrollaron estrategias de descanso tan diversas como las de cualquier mamífero terrestre

Por qué los peces no cierran los ojos al dormir: la evolución es la responsable

Cuál es la variante genética que protege al cerebro del envejecimiento

El científico mexicano Cristian Gerónimo Olvera lideró el hallazgo de la variante que mantiene las neuronas jóvenes por más tiempo. Cómo podría transferirse esa protección a quienes no la tienen

Cuál es la variante genética que protege al cerebro del envejecimiento

Elon Musk buscará el jueves hacer historia con el lanzamiento de su nuevo cohete Starship

Se trata del megacohete de 123 metros, en su versión 3, que realizará una prueba suborbital con el fin de ajustar la nave que en dos años podría descender en la Luna

Elon Musk buscará el jueves hacer historia con el lanzamiento de su nuevo cohete Starship
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 19 de mayo: se registran lluvias con actividad eléctrica y posible caída de granizo en la capital y Estado de México

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 19 de mayo: se registran lluvias con actividad eléctrica y posible caída de granizo en la capital y Estado de México

ATU desmiente extorsión al Metropolitano: banda criminal habría exigido cupo de S/400 a choferes para no atacarlos

El padre de Guadalupe exigió la detención del conductor que atropelló a su hija frente a la escuela en Córdoba

Fiscalía y Gobernación tendrán conversaciones con colectivos y madres buscadoras por la crisis de personas desaparecidas

Salta: imputaron a un segundo sospechoso por crear desnudos falsos de sus compañeras de facultad con inteligencia artificial

INFOBAE AMÉRICA

Salvadoreño requerido por una sentencia de violación es arrestado en EE.UU.

Salvadoreño requerido por una sentencia de violación es arrestado en EE.UU.

El gobierno de Estados Unidos mantiene alerta de viaje para Nicaragua

El gobierno de Guatemala oficializa a Kelvin Aguilar Menéndez en la dirección administrativa de Gobernación

Arrestan a dos polizones dominicanos por contrabando de 64 migrantes a Puerto Rico

Diputada en Honduras propone hasta 40 Años de Cárcel y cadena perpetua por femicidio

ENTRETENIMIENTO

El creador de ‘Rick & Morty’ confirmó que la película de la serie está en desarrollo

El creador de ‘Rick & Morty’ confirmó que la película de la serie está en desarrollo

Los conciertos gratuitos impulsan la vida cultural y el turismo en Nueva York

‘Si los deseos mataran’: todo sobre la serie coreana de Netflix que está atrapando a los fans del suspenso

“El trabajo y la búsqueda nunca se detienen”: Ralph Fiennes y el legado familiar que marcó su carrera

La reflexión de Chace Crawford sobre la serie que lo lanzó a la fama: “Gossip Girl se adelantó a su tiempo”