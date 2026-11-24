La lectura compartida de libros ilustrados favorece el aprendizaje del lenguaje infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los dispositivos digitales forman parte de escenas habituales durante la primera infancia, desde teléfonos móviles usados en trayectos breves hasta vídeos reproducidos en el hogar. Esa presencia coincide con una etapa en la que los niños adquieren vocabulario, ensayan sonidos, responden a preguntas y comienzan a construir intercambios más complejos con las personas de su entorno.

El aprendizaje del lenguaje se apoya en la conversación y en la exposición a palabras dentro de situaciones cotidianas. Una publicación de JAMA Pediatrics advierte que un mayor tiempo de pantalla puede reducir las oportunidades para hablar con otras personas y que, durante el uso de dispositivos, disminuyen las vocalizaciones y los intercambios de ida y vuelta entre niños y adultos.

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De acuerdo con un estudio publicado en Frontiers in Psychology, superar una hora diaria de pantallas se asocia con una mayor conexión entre distintas dificultades del lenguaje en niños de 1 a 5 años. El estudio utilizó datos de 16.914 niños y niñas de Estados Unidos y comparó la presencia de dificultades de comunicación según el tiempo de exposición a dispositivos.

La investigación examinó habilidades de comprensión, expresión y uso del lenguaje para determinar si los problemas tendían a surgir de forma aislada o asociados entre sí. El entorno, el tipo de contenido y las experiencias que sustituyen al uso de dispositivos forman parte del contexto que debe considerarse.

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La mayor exposición se vinculó con dificultades que tendían a aparecer juntas

El señalamiento de figuras y la interacción entre adultos y niños estimulan la atención conjunta (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el análisis, los niños que excedían la hora diaria presentaron redes de dificultades lingüísticas más conectadas que aquellos con un uso menor. Esto significa que, cuando surgía un problema en una habilidad, era más probable que coincidiera con obstáculos en otras dimensiones de la comunicación.

La diferencia fue más clara entre los 3 y los 5 años. En ese grupo, un niño con dificultades para comprender ciertas instrucciones podía, al mismo tiempo, tener más problemas para explicar qué había hecho durante el día o para contar una historia breve. El estudio ubica estas situaciones dentro de un conjunto de capacidades vinculadas con la comprensión, la expresión y el uso del lenguaje.

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La información no plantea una relación lineal ni uniforme entre todo uso de tecnología y el desarrollo infantil, sino que ubica el foco en la exposición que excede el tiempo recomendado y en la posibilidad de que distintas dificultades de comunicación se presenten asociadas.

La American Academy of Pediatrics, a través de HealthyChildren.org, sostiene que la visualización compartida puede abrir conversaciones sobre el contenido y ayudar a que los adultos acompañen la experiencia digital. La entidad también indica que el material apropiado para cada edad y la participación adulta son aspectos que deben considerarse al organizar el uso de medios.

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La interacción cotidiana aporta experiencias que las pantallas pueden desplazar

El acompañamiento de los adultos durante el uso de tabletas mantiene el diálogo en niños de dos a cuatro años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo del lenguaje comienza antes de las primeras palabras. La capacidad de percibir sonidos se inicia incluso antes del nacimiento y, después, gestos, miradas, conversaciones y respuestas construyen las bases de la comunicación. Con el tiempo, los niños incorporan el reconocimiento de sonidos, la comprensión de indicaciones, el señalamiento de objetos y la formación de oraciones.

En ese proceso, las actividades compartidas aportan ocasiones para escuchar palabras y utilizarlas. Hablar sobre lo que ocurre durante un paseo, nombrar objetos, responder una pregunta o relatar un hecho reciente son intercambios que integran lenguaje y atención conjunta. La investigación plantea que la pregunta no se limita a cuánto dura el uso de pantallas, sino también a qué actividades puede reemplazar.

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El Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, organismo de Estados Unidos, indica que leer desde el nacimiento, señalar y conversar sobre los objetos del entorno, escuchar y responder a los niños son prácticas que contribuyen al aprendizaje temprano. La institución también señala que los sonidos de fondo, incluidos los de televisores y videojuegos, pueden distraer o generar estrés en niños pequeños.

El uso de dispositivos no constituye una experiencia idéntica en todos los casos. La exposición puede variar según la edad, el contenido, el acompañamiento adulto y el lugar que ocupa dentro de la rutina. La investigación no propone una prohibición general de la tecnología, sino que destaca la importancia de preservar oportunidades de conversación, juego, escucha de historias y experiencias compartidas.

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