Las estaciones de servicio deberán exhibir los nuevos precios en cartelería y canales digitales con al menos 48 horas de anticipación (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un proyecto de ley que se debate en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires podría obligar a las empresas petroleras y a las estaciones de servicio a anunciar los aumentos de nafta, gasoil y GNC con hasta 72 horas de anticipación antes de aplicarlos en los surtidores. La iniciativa, impulsada por la diputada Ayelén Rasquetti (Fuerza Patria), generó el rechazo inmediato de la Cámara Argentina de la Energía (CADE), que advirtió que la norma podría disparar picos de consumo y provocar quiebres de stock en las estaciones del distrito.

El texto que se debate en la legislatura establece un esquema escalonado de notificación obligatoria: las empresas abastecedoras deberán comunicar cualquier variación a la autoridad provincial con 72 horas de antelación, mientras que las estaciones de servicio tendrán que difundirla con al menos 48 horas de anticipación mediante cartelería en la playa de expendio, surtidores y canales digitales.

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Para garantizar el cumplimiento, el proyecto fija un régimen de sanciones que, en el caso de las petroleras, puede escalar hasta multas equivalentes al valor de 150.000 litros de nafta súper y la suspensión de la habilitación ante reincidencias. Las estaciones de servicio enfrentarían penalizaciones de entre 100 y 500 litros, más clausuras preventivas.

La CADE rechaza el proyecto y lo califica de redundante frente al marco vigente

En un comunicado, la CADE (engloba a las principales empresas productoras, refinadoras y comercializadoras de hidrocarburos y combustibles de la Argentina) subrayó que la iniciativa “resulta redundante frente al marco vigente, atenta contra el consumidor y agregaría mayores costos y burocracia sin lograr ninguna mejora en la transparencia”.

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La industria advierte que preanunciar las subas generaría un pico de demanda que los surtidores no podrían absorber

La cámara argumentó, a su vez, que los consumidores ya acceden hoy a precios actualizados en tiempo real a través de los carteles visibles desde el exterior de cada estación, las aplicaciones y las redes sociales, y que las expendedoras continúan informando sus valores a la Secretaría de Energía de la Nación en el marco de la Resolución 1104/04. “No hay ningún otro producto de consumo masivo cuyos precios tengan el nivel de transparencia de los combustibles”, señaló la entidad.

La CADE también alertó sobre el impacto operativo de la medida. Si se conoce con anticipación que el precio va a subir, los consumidores podrían ir masivamente a cargar combustible antes del ajuste. Pero el estacionero, que también sabe que en 48 horas venderá el litro más caro, tendrá incentivos para no despachar. El resultado es un estrés innecesario sobre el sistema de comercialización que podría derivar en faltante en las estaciones del distrito. “La norma podría reducir la competencia y afectar el normal abastecimiento en la provincia”, advirtió la cámara.

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Fuentes de la industria explicaron a este medio que el mecanismo de preaviso es algo que el sector nunca aplicó, precisamente para evitar ese escenario. “Si tenés que avisar con 48 horas de anticipación que vas a aumentar, el consumidor va a ir a cargar antes del aumento. Pero el estacionero sabe que en 48 horas lo va a vender más caro, así que no te carga”, explicaron.

Las mismas fuentes advirtieron que la medida también tiene una inconsistencia geográfica: si la obligación rige solo en Buenos Aires, las estaciones ubicadas cerca de los límites provinciales quedarían en una situación de desventaja frente a las de distritos vecinos.

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La nafta subió 23% en dólares en 2026 y la demanda de súper cayó durante siete meses consecutivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa bonaerense llega en un momento de tensión regulatoria entre la Provincia y la Nación en materia de combustibles. En mayo de 2025, el Ministerio de Economía dictó la Resolución 717/2025, que derogó la Resolución 314/2016: aquella norma obligaba a las estaciones de servicio a informar al Estado cualquier modificación en los precios de nafta, gasoil y GNC dentro de las ocho horas posteriores al cambio en el surtidor. La derogación también eliminó la aplicación “Precios en Surtidor”, que permitía rastrear en tiempo real los valores de cada estación del país.

La nafta acumula una suba del 23% en dólares en 2026 y la demanda no se recupera

El debate legislativo ocurre en un contexto de fuerte presión sobre los precios de los combustibles. La nafta acumula una suba del 23% en dólares en lo que va de 2026, impulsada tanto por la escalada internacional del crudo —afectada por las tensiones en torno al estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial— como por la actualización progresiva del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC). El barril de Brent llegó a tocar los USD 117,58 el 30 de octubre para luego desplomarse casi 21% en menos de dos semanas, aunque ese alivio internacional no se trasladó a los surtidores locales.

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Desde el inicio del conflicto, YPF y el resto de la industria aplican un mecanismo de amortiguación —denominado buffer— por el que absorbieron parte de la suba del crudo sin trasladarla de forma directa al precio en las estaciones. La lógica del esquema implica que, cuando el precio internacional baje, las petroleras mantienen el valor en los surtidores para recuperar lo que resignaron durante los picos.

El impacto en la demanda es visible. Las ventas de combustibles acumularon una caída cercana al 2,4% entre enero y septiembre de 2026, con la nafta súper —que representa alrededor del 41% del total comercializado en el país— retrocediendo durante siete meses consecutivos. Recién en septiembre el total general volvió a terreno positivo, aunque el repunte estuvo traccionado por el gasoil y no por las naftas, cuya demanda sigue sin recuperarse.

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Según la CADE, la industria ya presentó sus argumentos ante la Legislatura bonaerense y el proyecto permanece en discusión, sin que hasta el momento se haya producido ninguna modificación al régimen de comercialización vigente.