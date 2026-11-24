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El economista Enrique Szewach advirtió que, en un contexto de incertidumbre y proximidad de las elecciones, las medidas que pueda implementar el Gobierno tendrán un impacto limitado, porque dependen de la credibilidad y del horizonte de expectativas.

En diálogo con Infobae en Vivo, el especialista sostuvo que la economía argentina atraviesa una situación heterogénea, en la que conviven sectores con un fuerte crecimiento y otros que continúan estancados o en caída. En ese sentido, señaló que las estadísticas del Producto Bruto Interno (PBI) reflejan con cierto retraso una realidad que, además, no alcanza a representar las diferencias entre las distintas actividades.

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“Cuando mirás la estadística del PBI, vas a ver la del tercer trimestre, que terminó en septiembre, y que marca efectivamente una caída del PBI con dos trimestres seguidos”, explicó. Sin embargo, consideró que el principal problema aparece al observar la composición de ese indicador, ya que el promedio de la actividad económica no refleja las realidades particulares de cada sector.

El economista Enrique Szewach

Según detalló, alrededor del 15% de la economía muestra un buen desempeño, impulsado principalmente por la minería, el petróleo y el agro, mientras que el 85% restante permanece estancado o registra caídas. Entre las actividades más afectadas mencionó a la industria, el comercio y la construcción.

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Szewach puso el foco en el impacto de esta dinámica sobre el mercado laboral: “Industria, comercio y construcción son ocho millones de empleos. Agro, minería y petróleo son 500 mil empleos”. De esta manera, advirtió que los sectores que más empleo generan son los que atraviesan mayores dificultades, mientras que las actividades que impulsan el crecimiento tienen una menor intensidad laboral y están más vinculadas a la generación de divisas.

“Tenés una economía a la que le salen dólares por las orejas, diría el Presidente, y simultáneamente tiene un problema de consumo, de empleo”, resumió.

En ese marco, el economista reconoció que el tercer trimestre podría haber marcado un piso en la caída de la actividad y que existe la posibilidad de una recuperación en los próximos meses. No obstante, relativizó el alcance de ese eventual repunte: “Si la recuperación es leve, difícilmente la noten esos ocho millones de consumidores, votantes que tiene la Argentina en el 2027”.

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El impacto del contexto internacional

Al analizar el escenario externo, Szewach diferenció los efectos de la guerra en Irán sobre los distintos sectores de la economía argentina. Explicó que el aumento del precio de la energía representa una oportunidad para el país, que pasó de ser importador neto a exportador de petróleo y, en menor medida, de gas.

“Si sos exportador neto de un producto cuyo precio subió, estás mejor que antes, porque lo que estás vendiendo vale más caro”, afirmó. En ese sentido, vinculó la suba de los precios internacionales con el elevado superávit comercial nominal que registra el sector energético.

Sin embargo, advirtió que el contexto internacional también genera dificultades a través de las tasas de interés y los mercados de capitales. La combinación de los conflictos geopolíticos, las decisiones de Donald Trump y el desarrollo de la inteligencia artificial, entre otros factores, está generando tensiones financieras que afectan especialmente a países deudores como la Argentina.

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El economista advirtió que la industria, el comercio y la construcción concentran cerca de ocho millones de empleos y atraviesan mayores dificultades

“Cuando sos un deudor, que suba la tasa de interés te genera un problema”, sostuvo. Además, recordó que el país no tiene acceso al mercado internacional de capitales a tasas razonables y que deberá afrontar importantes vencimientos de deuda el próximo año.

Si bien consideró que el Gobierno encontrará mecanismos para cumplir con esos compromisos, señaló que deberá conseguir los dólares necesarios tanto para pagar la deuda como para atender la demanda de dolarización de los argentinos. “Cuando juntás todo eso en una misma olla, hay tensiones”, resumió.

En este contexto, explicó que frente a una crisis internacional existen dos mecanismos de ajuste: “Cuando no ajustás por tipo de cambio, ¿qué te pasa? Lo que nos está pasando ahora: el nivel de actividad es más bajo, las empresas no invierten y hay mucha incertidumbre”, señaló.

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Al referirse a las posibilidades de que el Gobierno impulse medidas para reactivar la economía, Szewach planteó que el contexto electoral condiciona fuertemente el margen de acción de la política económica. Para el economista, la efectividad de cualquier iniciativa depende de la confianza que genere y del horizonte de previsibilidad que tenga.

“Cuando hay mucha incertidumbre y estás en un año electoral, es difícil que las políticas generen algún cambio, porque las políticas económicas dependen de la credibilidad y del horizonte que tengan”, afirmó.

En esa línea, cuestionó la posibilidad de implementar medidas de estímulo al consumo mediante transferencias de dinero o aumentos de ingresos. Consideró que, en un escenario en el que las personas no tienen certezas sobre la continuidad de sus empleos, la evolución de sus salarios o el acceso al crédito, es probable que prioricen el ahorro y la preservación de esos recursos antes que incrementar sus gastos.

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Para explicar este comportamiento, recurrió a la teoría del economista Milton Friedman sobre el ingreso permanente: “La gente gasta en función de su ingreso permanente, no en función de un regalo”.

Así, sostuvo que un bono o un ingreso extraordinario no necesariamente se traduciría en un aumento significativo del consumo, ya que las familias podrían optar por reservar ese dinero frente a la incertidumbre económica.

A su vez, advirtió que el Gobierno tiene poco margen para modificar el rumbo sin poner en riesgo los principales pilares de su programa económico. En particular, señaló que abandonar el equilibrio fiscal podría provocar una pérdida de credibilidad.

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Y agregó que, aunque podría lograrse una economía algo mejor que la actual, difícilmente se alcance una recuperación de la magnitud necesaria para generar un fuerte respaldo electoral.

Las expectativas de cara a 2027

En relación con el escenario político y las elecciones presidenciales de 2027, Szewach consideró que la economía probablemente no empeore significativamente, pero tampoco ofrecerá el impulso que el oficialismo necesitaría para consolidar sus perspectivas electorales.

“El gobierno le pone tanto énfasis a los temas políticos porque lo que necesita es compensar que la economía no lo va a acompañar tanto”, planteó.

En ese sentido, diferenció los momentos en los que un crecimiento económico elevado facilita la continuidad de un gobierno de aquellos en los que la actividad no funciona como un factor de respaldo electoral. Mencionó como ejemplos los períodos de Carlos Menem, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, cuando el crecimiento contribuyó a fortalecer sus posibilidades de reelección.

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Para Szewach, la incertidumbre y el calendario electoral reducen la eficacia de las medidas de estímulo económico

Por otra parte, cuestionó la generación de expectativas que, a su juicio, el Gobierno no logró cumplir y apuntó a errores de comunicación vinculados con los anuncios sobre la inflación y las proyecciones financieras.

“Tuvo un problema de comunicación, derivado de no entender el momento en que estaba. Desde el punto de vista de la política económica, no es solo falta de comunicación: es una falla de comunicación de una mala política económica”, sostuvo.

Como ejemplo, mencionó las declaraciones presidenciales sobre la posibilidad de alcanzar una inflación cero y los posteriores cambios en las explicaciones sobre qué indicador se estaba tomando como referencia. Para Szewach, ese tipo de mensajes genera expectativas que después no se corresponden con la realidad.

También cuestionó el programa financiero presentado por el ministro de Economía en julio, que contemplaba distintas fuentes de financiamiento para afrontar los vencimientos de deuda del año siguiente, como la colocación de deuda en el mercado local y la obtención de nuevos créditos.

Según explicó, varios de esos recursos todavía no están asegurados, lo que genera dudas entre los inversores. “Le estás dando una señal equivocada al mercado”, advirtió.

Para el economista, los mercados analizan en detalle las fuentes de financiamiento anunciadas y, cuando detectan que algunas de ellas no están garantizadas, prefieren esperar antes de volver a invertir en activos argentinos.

De esta manera, Szewach concluyó que el escenario económico plantea límites concretos para la estrategia oficial: una recuperación que podría ser leve, dificultades persistentes en los sectores que concentran el empleo, necesidades financieras importantes y un año electoral que reduce la efectividad de las medidas de corto plazo.

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