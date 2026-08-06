Longevidad saludable: los hábitos que recomiendan los expertos desde los 40 años para vivir más y mejor

Mantener una rutina de ejercicios combinando fuerza y actividad aeróbica ayuda a preservar la salud cardiovascular y muscular a partir de los 40 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Entre los 40 y los 60 años, la ciencia médica y los principales institutos de investigación coinciden en que adoptar hábitos saludables puede marcar la diferencia entre una vejez con bienestar o una vida limitada por las enfermedades.

El impacto de las decisiones cotidianas supera ampliamente el peso de la genética, según revelan estudios de la Universidad de Harvard.

Por qué los 40-60 son años clave para la longevidad

Adaptar la alimentación y la actividad física a las necesidades individuales favorece el envejecimiento saludable (Freepik)

Especialistas como Nicola Montano, presidente de la Sociedad Italiana de Medicina Interna (SIMI), explicó a Corriere della Sera que la mediana edad es el momento óptimo para prevenir enfermedades crónicas como las cardiovasculares, la diabetes y ciertos tipos de cáncer. Montano señaló que “nunca es tarde para la prevención y los buenos hábitos de vida, ni siquiera cuando ya se padece una enfermedad, pero cuanto antes se empiece, mejor”, citó el medio italiano.

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El Harvard Study of Adult Development, uno de los más extensos sobre envejecimiento, sostuvo que solo el 20% de la longevidad está determinado por la genética, mientras que el 80% depende de los hábitos de vida, el entorno y las decisiones diarias.

Esta visión es compartida por investigadores como Eric Topol, fundador del Scripps Research Translational Institute, quien advierte contra el fatalismo familiar y promueve un enfoque activo.

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Actividad física: tipos, frecuencia y beneficios

La ciencia médica señala que la clave para vivir más y en mejores condiciones reside en adoptar hábitos respaldados por la evidencia (Freepik)

La actividad física regular surge como el factor más poderoso para sumar años de vida saludable. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la actividad física como cualquier movimiento que requiera un gasto de energía superior al reposo, incluyendo caminar, subir escaleras, andar en bicicleta o nadar.

El cardiólogo Gianfranco Beltrami, vicepresidente nacional de la Federación Médico Deportiva Italiana, destacó que “el ejercicio favorece la secreción de proteínas musculares que mejoran la memoria, la atención y el rendimiento mental”.

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Numerosos estudios citados en notas previas de Infobae recomiendan combinar ejercicios aeróbicos y de fuerza. Caminar a paso rápido al menos 150 minutos semanales puede añadir hasta 4,5 años de vida saludable. Desde los 40-50 años, la pérdida de masa muscular acelera, por lo que se recomienda sumar ejercicios anaeróbicos para fortalecer y tonificar. Además, entrenar el equilibrio y la elasticidad muscular reduce el riesgo de caídas y deterioro físico.

Beltrami advirtió que en la mediana edad muchas personas dejan de ejercitarse por falta de tiempo. Y sugirió integrar el movimiento en la vida diaria: ir al trabajo en bicicleta o descender del transporte público antes de destino para caminar algunos tramos.

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Alimentación: lo que suma y lo que resta años de vida

Una dieta mediterránea basada en vegetales, legumbres y pescado reduce el riesgo de enfermedades crónicas en la mediana edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una dieta equilibrada, con énfasis en el patrón mediterráneo, se asocia a una mayor esperanza de vida y menor riesgo de enfermedades metabólicas, según Corriere della Sera y artículos previos de Infobae. La dieta mediterránea prioriza frutas, verduras, legumbres, pescado, cereales integrales y aceite de oliva, y limita carnes grasas y productos ultraprocesados.

Beltrami recordó que “los quesos curados, embutidos, carnes grasas, fritos y azúcares añadidos son proinflamatorios y favorecen el envejecimiento”. El control del peso, especialmente de la grasa abdominal, reduce riesgos cardiovasculares y metabólicos. Además, mantener un microbiota intestinal sano es clave: las personas con sobrepeso suelen tener una mayor proporción de bacterias perjudiciales debido al exceso de azúcares.

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Desde Harvard se promueve el Alternative Healthy Eating Index, que enfatiza alimentos frescos y limita bebidas azucaradas, carnes rojas y sal. También se señala el potencial del ayuno intermitente como herramienta adicional, aunque siempre bajo supervisión médica.

El sueño: cómo y cuánto dormir para proteger la salud

Dormir entre siete y ocho horas favorece la reparación celular y previene alteraciones metabólicas (Freepik)

Dormir bien es tan decisivo como alimentarse correctamente o moverse. Tanto Harvard como los especialistas italianos recomiendan mantener un horario regular y dormir entre 7 y 8 horas por noche. La privación de sueño predispone a la obesidad, alteraciones metabólicas e hipertensión. Montano subrayó que “la regularidad del sueño es aún más importante que su duración”.

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La calidad también importa: despertares frecuentes o insomnio afectan el proceso de reparación corporal y promueven la pérdida de masa muscular. Las recomendaciones incluyen evitar pantallas antes de dormir, cenar temprano y crear un ambiente oscuro y silencioso en la habitación.

Relaciones sociales y salud mental: el pilar invisible de la longevidad

La calidad de las relaciones sociales se asocia con una vida más larga y mayor bienestar emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto el equipo de Harvard como expertos europeos destacan que las relaciones personales sólidas son el mejor predictor de una vida larga y satisfactoria. Participar de una comunidad y mantener lazos afectivos protege frente al deterioro mental y físico.

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El aislamiento social se asocia a mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, demencia y depresión. Topol señala que “la soledad es tan perjudicial como fumar medio paquete de cigarrillos al día”. Participar en actividades comunitarias, compartir caminatas o disfrutar del arte pueden fortalecer la motivación y la salud emocional.

Controles médicos y prevención: el chequeo que no debe faltar

Realizar controles médicos periódicos permite detectar de manera temprana factores de riesgo y enfermedades silenciosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los 40 y 60 años, los controles médicos resultan esenciales para detectar precozmente alteraciones en glucemia, colesterol o marcadores tumorales. Montano recomienda realizar al menos una revisión médica completa, especialmente si existen antecedentes familiares. Los exámenes oncológicos para la prevención de cáncer de mama, cuello uterino y colon están contemplados en los protocolos de salud pública de numerosos países.

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La salud bucal también requiere atención. Una infección en la cavidad oral puede alcanzar otros órganos y favorecer enfermedades crónicas. Además, las vacunaciones, como la antigripal o la de herpes zóster, pueden reducir riesgos de complicaciones y deterioro cognitivo, según las últimas investigaciones citadas por Corriere della Sera.

Hábitos que acortan la vida: qué evitar entre los 40 y los 60

Abandonar por completo el tabaco contribuye a disminuir la probabilidad de padecer cáncer y patologías cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas coinciden en que tabaco, exceso de alcohol y estrés son los grandes enemigos de la longevidad. Montano advierte que “si se fuma, hay que dejarlo por completo, ni siquiera uno o dos cigarrillos al día”. El límite para el alcohol es como máximo una copa de vino diaria.

El estrés laboral y digital, frecuente en la mediana edad, puede compensarse con hábitos positivos: alimentación sana, actividad física y vida social. Dedicarse a pasatiempos, desconectarse de los dispositivos electrónicos y meditar son estrategias recomendadas para reducir la sobrecarga mental. Topol suma la exposición a tóxicos ambientales, como pesticidas y plásticos, y la proliferación de pseudociencias y productos sin respaldo científico entre los factores a evitar.

Tecnología y ciencia: nuevas herramientas para vivir más y mejor

La evidencia científica respalda que los hábitos diarios influyen más en la longevidad que la genética (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revolución en medicina personalizada, inteligencia artificial y nuevos fármacos está transformando la prevención y el tratamiento de las enfermedades asociadas al envejecimiento. Según Topol, “podemos identificar a las personas en riesgo y actuar antes de que se manifiesten las enfermedades”. Estas herramientas permiten anticipar intervenciones, sumar años saludables y preservar la autonomía.

El mensaje de los expertos es claro: nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para adoptar hábitos que prolonguen la vida y mejoren su calidad. La evidencia científica muestra que la longevidad es, en buena parte, una construcción diaria.