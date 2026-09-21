Día Mundial del Alzheimer: siete respuestas clave sobre los síntomas, el diagnóstico y la prevención

Las demencias afectan a más de 60 millones de personas en el mundo, una persona desarrolla demencia cada 3 segundos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En el día de hoy se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer, una fecha instituida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y auspiciada por Alzheimer’s Disease International (ADI) para concientizar sobre una enfermedad que constituye la principal causa de demencia.

Las demencias afectan a más de 60 millones de personas en el mundo y la Organización Mundial de la Salud las considera una prioridad de salud pública. El doctor Santiago O’Neill, jefe de la Clínica de la Memoria de la Fundación Favaloro, afirmó: “Actualmente, se cree que una persona desarrolla demencia cada 3 segundos en el mundo y que la cantidad de personas con demencia se incrementará exponencialmente en los próximos años debido al aumento de la expectativa de vida”.

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Por su parte, el doctor Ignacio Flores, neurólogo del Centro de la Memoria de Fundación Favaloro, señaló: “Si bien actualmente el Alzheimer no tiene cura y es una enfermedad progresiva, existen tratamientos que pueden ayudar a manejar sus síntomas y, en determinados casos, a retrasar la progresión de la enfermedad. Un diagnóstico temprano, realizado por profesionales especializados, permite indicar el tratamiento y las estrategias más adecuadas para cada paciente y contribuir a mejorar su calidad de vida y la de su familia”.

La importancia de prevenir los factores de riesgo

Un diagnóstico temprano permite indicar tratamientos y estrategias adecuadas para mejorar la calidad de vida de cada paciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Juan Ollari, jefe del Centro de Neurología Cognitiva del Servicio de Neurología del Hospital Británico (M.N. 56.663), explicó que es importante destacar los avances en prevención.

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“Si pensamos a nivel mundial, la población que vive con trastornos neurocognitivos como el Alzheimer, está aumentando y se estima que de 57 millones que padecían Alzheimer en 2019 esta cifra se incrementará a 153 millones para 2050”, precisó.

La edad representa el principal factor de riesgo en más del 90% de los casos: la prevalencia se estima en alrededor del 5% a los 65 años y podría alcanzar el 30% entre las personas de 85 años.

Mantener la presión arterial en niveles normales en la mediana edad aparece como uno de los factores más importantes para proteger la salud cognitiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las comisiones ad hoc de la revista The Lancet identificaron, en sus informes de 2024 y 2025, 14 factores de riesgo modificables que, en conjunto, podrían prevenir o retrasar casi la mitad de los casos de demencia.

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Según explicó el doctor Ollari, de los 12 factores de riesgo ya conocidos -menor educación, pérdida auditiva, hipertensión, tabaquismo, obesidad, depresión, inactividad física, diabetes, consumo excesivo de alcohol, lesión cerebral traumática, contaminación del aire y aislamiento social- se suman dos nuevas evidencias contundentes: la pérdida de visión no tratada y el colesterol LDL alto.

En ese sentido, tres factores de riesgo marcan la diferencia. Mantener la presión arterial en valores normales, evitar la diabetes tipo 2 y no fumar entre los 45 y los 65 años se asocia con casi 13 años más de vida libre de demencia, según un estudio reciente publicado en la revista Neurology.

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Acciones para mejorar la salud cerebral y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas

Es esencial realizar ejercicio en forma regular, ya que las personas activas físicamente tienen menos probabilidades de desarrollar demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Juan Ollari, jefe del Centro de Neurología Cognitiva del Servicio de Neurología del Hospital Británico, recomendó las siguientes:

Educación y actividad cognitiva: asegurar una educación de buena calidad para todos y fomentar actividades cognitivamente estimulantes en la mediana edad y la vejez.

Salud auditiva y visual: accesibilidad a los audífonos para personas con pérdida auditiva y reducir la exposición a ruidos nocivos. También se recomienda evaluación y tratamiento accesibles para la pérdida de visión.

Salud mental: tratar la depresión y otros trastornos del estado de ánimo de manera efectiva.

Prevención de lesiones cerebrales: fomentar el uso de cascos en deportes de contacto y ciclismo, reducir las colisiones de alto impacto y la práctica de cabecear en el fútbol.

La participación en actividades sociales, comunitarias y familiares ayuda a reducir el aislamiento social y a cuidar la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actividad física: fomentar el ejercicio, ya que las personas activas tienen menos probabilidades de desarrollar demencia.

Estilo de vida saludable: reducir el tabaquismo, prevenir la hipertensión, detectar y tratar el colesterol LDL alto. Mantener un peso saludable y tratar la obesidad lo antes posible (también ayuda a prevenir la diabetes), y reducir el consumo excesivo de alcohol.

Entorno y aislamiento social: priorizar entornos comunitarios amigables para la edad y reducir el aislamiento social facilitando la participación en actividades.

Contaminación del aire: reducir la exposición a la contaminación del aire, ya que está relacionada con la mejora de la cognición y la reducción del riesgo de trastornos neurocognitivos.

“Como vemos, son cambios en el estilo de vida accesibles para la población general. Y es muy importante porque estos hábitos saludables pueden modificar el riesgo incluso en personas con un mayor riesgo genético de trastornos neurocognitivos”, destacó el doctor Ollari.

Siete preguntas claves sobre el Alzheimer

El Alzheimer no tiene cura y es progresivo, pero existen tratamientos para manejar síntomas y retrasar su avance en algunos casos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos de Alzheimer’s Society han respondido a los interrogantes más comunes sobre la enfermedad.

1. ¿Qué es el Alzheimer?

Se trata de una enfermedad física que, a medida que progresa, daña el cerebro. Comienza muchos años antes de que aparezcan los primeros síntomas. Con el tiempo, el Alzheimer causa tanto daño cerebral que la persona desarrolla demencia: sus habilidades cognitivas, su memoria y su capacidad para realizar las tareas cotidianas se ven reducidas.

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2. ¿Cuál es la causa la enfermedad de Alzheimer?

Las causas de la enfermedad de Alzheimer son muy complejas, pero un factor clave es la acumulación de dos sustancias en el cerebro llamadas amiloide y tau. Cuando las condiciones cerebrales no son las adecuadas, estas sustancias se agrupan y forman pequeñas estructuras llamadas placas y ovillos neurofibrilares. Esto dificulta el correcto funcionamiento del cerebro.

Con el tiempo, la enfermedad provoca que ciertas partes se reduzcan de tamaño. También disminuye la cantidad de sustancias químicas importantes necesarias para transmitir mensajes por el cerebro. El cerebro se esfuerza por compensar el daño y la persona comienza a tener problemas de memoria y pensamiento. Cuando estos trastornos llegan al punto en que le dificultan realizar tareas cotidianas que antes hacía con facilidad, se habla de demencia.

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El Alzheimer es una enfermedad física que, a medida que progresa, daña el cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. ¿Cuál es la diferencia entre el envejecimiento normal y la demencia?

“Con la edad, es común olvidar cosas con mayor facilidad. Generalmente, esto es un signo normal del envejecimiento. Si un problema resulta levemente molesto, pero no afecta la capacidad para realizar las actividades cotidianas, es poco probable que sea un síntoma de demencia”, afirmaron desde Alzheimer’s Society.

El Instituto de Envejecimiento de Estados Unidos brindó algunas de las diferencias entre el olvido relacionado con la edad y los síntomas de demencia:

Olvido relacionado con la edad:

Tomar una mala decisión de vez en cuando

Olvidarse de hacer un pago mensual

No recordar qué día es y acordarse más tarde

A veces, no saber qué palabra usar

Perder cosas de tanto en tanto

Síntomas de demencia:

Tener poco juicio o tomar malas decisiones la mayor parte del tiempo

Tener problemas para pagar las facturas mensuales

No saber en qué día o parte del año vive

Tener dificultad para mantener una conversación

Perder cosas a menudo y no poder encontrarlas

La edad es el principal factor de riesgo en más del 90 por ciento de los casos de Alzheimer y demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. ¿Cuál es la diferencia entre demencia y Alzheimer?

La principal diferencia entre el Alzheimer y la demencia radica en que el Alzheimer es una enfermedad cerebral, mientras que la demencia es un conjunto de síntomas. La enfermedad de Alzheimer provoca un deterioro cognitivo que, con el tiempo, conduce a la demencia. Es la causa más común de demencia.

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5. ¿Cuáles son los síntomas tempranos del Alzheimer?

Algunos signos y síntomas son:

Pérdida de memoria – por ejemplo, problemas para recordar cosas que sucedieron recientemente

Dificultad para concentrarse, planificar u organizarse ; por ejemplo, problemas para tomar decisiones, resolver situaciones o seguir una serie de pasos (como preparar una receta).

Problemas con el lenguaje y la comunicación, por ejemplo, dificultades para seguir una conversación o encontrar la palabra adecuada para algo. Por ejemplo, identificar erróneamente las cosas, tener dificultades para calcular distancias (como en las escaleras), interpretar erróneamente los reflejos o tener alucinaciones.

Los problemas de memoria no son la única señal, también pueden aparecer dificultades con el lenguaje, resolver problemas y la orientación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estar confundido acerca del tiempo o el lugar , por ejemplo, perder la noción del tiempo o la fecha, o confundirse acerca de dónde están o en qué momento de su vida se encuentran.

Cambios de humor o dificultad para controlar las emociones, por ejemplo, volverse inusualmente ansioso, irritable, triste o asustado, perder el interés en las cosas y cambios de personalidad.

Los primeros síntomas del Alzheimer son leves y no impiden que la persona realice sus actividades cotidianas por sí misma. Esto se conoce como deterioro cognitivo leve.

6. ¿La demencia es hereditaria?

La mayoría de los casos de demencia no se heredan, solo una pequeña proporción presenta un fuerte vínculo genético (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Muchas personas afectadas por la demencia están preocupadas por la posibilidad de heredar o transmitir la demencia. La mayoría de los casos de demencia no se heredan de hijos ni nietos. En los tipos más raros de demencia puede existir un fuerte vínculo genético, pero estos representan solo una pequeña proporción del total de casos”, explicaron los expertos de Alzheimer´s Society.

Y añadieron: “Aproximadamente el 3% (1 de cada 33 personas) desarrolla la enfermedad de Alzheimer antes de los 60 años. En estos casos, es mucho más probable que la enfermedad se deba a un gen defectuoso transmitido de padres a hijos. En general, cuanto antes se desarrolla la enfermedad de Alzheimer, mayor es la probabilidad de que se deba a un gen defectuoso heredado. Por lo tanto, en los casos realmente raros de personas que desarrollan la enfermedad de Alzheimer entre los 30 y los 40 años, casi siempre se debe a un gen defectuoso”.

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7. ¿Cómo vive una persona con Alzheimer?

La evolución de la enfermedad de Alzheimer varía mucho entre personas, afirmó la Fundación Pascual Maragall. “De forma general, la esperanza de vida desde el diagnóstico oscila entre 8 y 12 años, pero cada vez es más frecuente que este periodo sea más largo. Factores como la edad, el estado general de salud, la presencia de otras enfermedades y el momento del diagnóstico pueden influir en la progresión. Con un buen seguimiento médico y cuidados adecuados, muchas personas mantienen durante años una buena calidad de vida”, señaló la entidad.

La pérdida de visión sin tratamiento y el colesterol LDL alto se suman a los factores de riesgo de demencia- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actividades en el Día Mundial del Alzheimer

¿Cómo se siente una persona cuando las palabras no aparecen, cuando una tarea cotidiana se vuelve difícil o cuando un espacio conocido deja de resultar familiar?

Para acercar esas experiencias a la comunidad, el Centro de la Memoria del Instituto de Neurociencias de Fundación Favaloro, junto con Sinapsis Salas de Escape, intervino una sala de escape para recrear algunos de los desafíos que pueden atravesar las personas que viven con Alzheimer en su vida cotidiana.

El objetivo es generar conciencia, promover la empatía y acercar información sobre la enfermedad de una manera diferente.