La variante del coronavirus PJ.2.1 deriva de Ómicron y presenta mayor capacidad de transmisión, aunque no existen pruebas de que cause cuadros más graves que otros linajes ( REUTERS/Dado Ruvic)

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La detección de un nuevo linaje de COVID-19 con mayor capacidad de transmisión en tres pacientes hospitalizados volvió a poner el foco sobre la vigilancia del virus SARS-CoV-2 en Argentina.

Científicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) identificaron la variante PJ.2.1 a partir de muestras tomadas en hospitales de la provincia de Buenos Aires. El dato no anticipa un aumento de contagios, pero aporta una señal relevante: el virus mantiene su capacidad de cambiar y de encontrar oportunidades para circular.

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PJ.2.1 pertenece a la extensa familia de Ómicron y deriva de JN.1, uno de los linajes que dominó la circulación mundial en etapas recientes de la pandemia.

La novedad del hallazgo radica en su transmisibilidad. Esa característica puede favorecer los contagios, sobre todo en espacios cerrados, en instituciones de salud y en hogares donde conviven personas de distintas edades.

La OMS la incluyó entre las variantes bajo vigilancia por el aumento de sus detecciones, con presencia destacada en Canadá y Estados Unidos - (Koto_feja)

Los tres casos detectados correspondieron a dos bebés, de uno y dos meses, y a un adulto de 58 años. Los pacientes permanecían internados cuando se tomaron las muestras que luego llegaron al Laboratorio de Salud Pública, Área Genómica y Diagnóstico Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP. Allí, el análisis de la secuencia genética del virus permitió determinar el linaje.

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La identificación de un linaje no implica que ese virus ya predomine en el país ni que provoque cuadros más graves.

El valor de la secuenciación consiste en ofrecer una fotografía detallada de los cambios virales. A diferencia de un test diagnóstico convencional, que confirma la infección, esta técnica permite reconocer qué versión del SARS-CoV-2 causó cada caso y seguir su expansión.

Fiebre tos dolor de garganta y secreción nasal figuran entre los síntomas de PJ dos uno, similares a los de un resfrío o una gripe estacional (AP)

“El coronavirus fundamentalmente quiere persistir, entonces va a ir cambiando de antifaz todo el tiempo para poder ser más efectivo. De todos modos, nunca se fue el COVID. O sea, hemos tenido pocos casos, pero hemos tenido. Se notó más en organismos frágiles que padecían una patología previa, llámese un obeso mórbido, un cardiópata de larga data, o un diabético”, explicó a Infobae el reconocido infectólogo, epidemiólogo y docente universitario, el doctor Hugo Pizzi.

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“La Organización Mundial de la Salud dijo se trata de una variante de cuidado, que hay que estar atento. Mi recomendación es la aplicación de la vacuna, especialmente en adultos mayores. En las personas que tienen por lo menos alguna vacuna aplicada, el organismo reconoce al COVID, inclusive en esta variante nueva PJ2.1. Incluso recomiendo la aplicación de otras vacunas como la antigripal y contra la neumonía. Van a estar en mejores condiciones que otros que no tienen ningún tipo de protección”, agregó el experto.

PJ.2.1 es una variante de vigilancia

Los tres casos identificados correspondieron a dos bebés de uno y dos meses y a un adulto de 58 años, todos atendidos en hospitales bonaerenses - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incorporó a PJ.2.1 a la categoría de variante bajo vigilancia. La decisión respondió al aumento de su proporción en distintos países, con especial peso de las detecciones en Canadá y Estados Unidos. Brasil también notificó casos, un dato que vuelve más relevante el seguimiento en los países del Cono Sur.

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La OMS estimó bajo el riesgo adicional de este linaje para la salud pública. Sin embargo, el organismo aclaró que esa valoración presenta un nivel de confianza limitado, debido a la falta de estudios clínicos comparativos. Por ahora, no existen datos suficientes para afirmar que PJ.2.1 provoque enfermedades más graves, internaciones más frecuentes o mayor mortalidad que otros linajes recientes.

La capacidad de transmisión expresa la facilidad con la que un virus pasa de una persona a otra. Ese rasgo puede asociarse con modificaciones genéticas que favorecen la infección de las células o ayudan al patógeno a eludir parcialmente la respuesta inmunitaria. En el caso de PJ.2.1, la mayor circulación observada en otros territorios motivó su seguimiento internacional, sin que eso equivalga a una alarma sanitaria.

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La secuenciación genética permite distinguir los linajes del coronavirus y conocer si una variante gana presencia, sin reemplazar la vigilancia clínica - National Institute of Allergy and Infectious Diseases

Los síntomas vinculados con este linaje no difieren de los cuadros respiratorios que ya se conocen. Fiebre, tos, dolor de garganta y secreción nasal figuran entre las manifestaciones más frecuentes. También pueden aparecer cansancio, dolor de cabeza o malestar general. La similitud con un resfrío o una gripe dificulta distinguir la causa solo a partir de los síntomas.

Esa dificultad importa durante los meses de circulación simultánea de distintos virus respiratorios. Influenza, virus sincicial respiratorio, adenovirus, parainfluenza y metapneumovirus pueden causar cuadros parecidos. Por eso, los equipos de salud recurren a pruebas de laboratorio para establecer qué agente originó una infección, en especial cuando una persona requiere atención hospitalaria.

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La doctora Mariana Viegas, responsable del laboratorio e investigadora de la UNLP y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), explicó el papel de esa vigilancia. “En el laboratorio se realiza monitoreo genómico de virus con impacto en la salud pública, por lo que cada vez que hay alguna muestra de un paciente que tiene un virus de importancia en salud pública llegan las muestras y en el laboratorio se secuencia, es en este proceso que se detectaron los tres casos de la nueva variante de COVID”, señaló en un comunicado difundido por la UNLP.

El trabajo de estos laboratorios permite advertir si un linaje gana presencia, si aparece una combinación genética inédita o si surgen cambios que ameritan estudios adicionales. La información no reemplaza la vigilancia clínica ni epidemiológica, pero completa el mapa de circulación de los virus y orienta las decisiones sanitarias.

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El aumento reciente de COVID sigue en niveles bajos y requiere seguimiento

Argentina registró un aumento leve de COVID hacia las semanas 43 y 44 de 2026, dentro de un escenario de baja circulación de virus respiratorios (Reuters)

El último Boletín Epidemiológico Nacional, correspondiente a la semana epidemiológica 44 de 2026, describió un incremento leve de las detecciones de SARS-CoV-2 desde la semana 35, más visible hacia las semanas 43 y 44. Aun así, el informe ubicó la circulación general en niveles bajos frente a los registrados durante las olas epidémicas de años anteriores.

Entre las semanas 43 y 44, los laboratorios confirmaron 10 casos positivos entre 80 muestras procesadas. La positividad alcanzó el 12,5 % en la última semana analizada. El porcentaje mostró un ascenso reciente, aunque quedó por debajo del 19,6 % que se informó en la misma semana de 2025. En la vigilancia de infecciones respiratorias agudas graves se notificaron 26 casos de SARS-CoV-2.

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Durante la semana 43, el coronavirus fue el virus respiratorio detectado con mayor frecuencia dentro de la vigilancia universal. Esa posición debe leerse con cautela. Influenza y virus sincicial respiratorio ya habían atravesado sus picos estacionales y mostraban una tendencia descendente, mientras que el volumen total de infecciones respiratorias permanecía acotado.

Los laboratorios confirmaron 10 casos positivos entre 80 muestras en dos semanas, con una positividad de 12 coma 5 por ciento en la última medición - Freepik

El boletín no detalló cuál es la variante predomina hoy en el país. La última actualización genómica oficial correspondió a la semana epidemiológica 34 y consignó tres casos de BA.3.2, equivalentes al 14 % de los 21 genomas analizados entre el 26 de abril y el 18 de julio. Ese registro no permite establecer la composición actual de los linajes en circulación ni relacionar de forma directa PJ.2.1 con el aumento reciente de positividad.

La diferencia entre el hallazgo de la UNLP y los datos nacionales ilustra por qué resulta clave sostener la secuenciación. Tres muestras positivas para PJ.2.1 prueban la presencia del linaje en territorio argentino, pero no indican todavía su peso relativo. Para conocer si crece, desplaza a otras variantes o queda limitado a casos aislados hacen falta más muestras, más análisis y reportes periódicos.

Los grupos que merecen atención prioritaria coinciden con los que enfrentan un mayor riesgo ante infecciones respiratorias. El análisis acumulado desde el inicio de 2025 hasta la semana 44 de 2026 mostró las mayores positividades de SARS-CoV-2 entre bebés menores de seis meses, personas adultas y adultos mayores. Las enfermedades crónicas y los problemas del sistema inmunitario también pueden aumentar la posibilidad de complicaciones.

Las vacunas continúan con capacidad de protección frente al nuevo linaje, una recomendación prioritaria para personas con riesgo de complicaciones ( REUTERS/Hannah Beier)

Los lactantes pequeños ocupan un lugar particular porque todavía no reciben vacunas contra COVID-19. En ese período, la protección depende en parte de los anticuerpos maternos y de los cuidados del entorno.

Viegas remarcó que “es muy importante tener en cuenta que las vacunas continúan ofreciendo protección frente a este nuevo linaje, mantener actualizados los esquemas de vacunación y extremar los cuidados en personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones”.

En el plano regional, la circulación de SARS-CoV-2 también se mantenía baja en las subregiones de las Américas. Brasil y el Cono Sur registraron al coronavirus como una de las detecciones más comunes entre pacientes ambulatorios con enfermedad tipo influenza, dentro de un escenario general de baja actividad viral. Los casos graves descendían en la región, según la síntesis de la Organización Panamericana de la Salud incorporada al boletín.

El boletín nacional no precisó cuál es el linaje predominante en el país, por eso se requieren más muestras y análisis genómicos de forma periódica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aparición de PJ.2.1 en Argentina suma una pieza a ese escenario. La mayor transmisibilidad vuelve necesario mantener al día las vacunas y consultar ante signos de alarma, como dificultad para respirar, decaimiento marcado o empeoramiento de un cuadro previo.

La vigilancia ambulatoria, hospitalaria y genómica permitirá establecer en las próximas semanas si el linaje logra expandirse o si su presencia queda circunscripta a los casos ya identificados.