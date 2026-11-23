Entrenada con historiales clínicos, la plataforma clasifica a las personas según su probabilidad de enfermar para orientar controles tempranos, pero no sustituye la evaluación ni las decisiones de los profesionales médicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Xlue es una startup de inteligencia artificial orientada a la salud que desarrolló un sistema capaz de analizar registros clínicos para anticipar qué pacientes tienen mayor probabilidad de desarrollar cáncer antes de que aparezcan síntomas. Para escalar esa tecnología, la compañía recaudó USD 35 millones en una ronda inicial liderada por Conviction, el fondo de inversión fundado por Sarah Guo, inversora de capital de riesgo de Silicon Valley especializada en startups de inteligencia artificial.

Según publicó Forbes Argentina, el proyecto está encabezado por Henyan Xiong, investigador especializado en IA que trabajó en Microsoft y fue profesor en la Universidad Carnegie Mellon de Pensilvania. Fundó la empresa en 2025 junto con especialistas de Georgetown, Stanford y los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos.

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El modelo se entrena con historiales de tres países para anticipar siete tipos de cáncer

Su fundador plantea usar las estimaciones de probabilidad y costo para seleccionar participantes y medir opciones de éxito, con el objetivo de reducir decisiones basadas solo en intuiciones farmacéuticas iniciales (Captura de video)

La herramienta procesa grandes volúmenes de datos clínicos de pacientes. A partir de esos registros, el sistema aprende a detectar patrones en la evolución de la salud de las personas y estima la probabilidad de que desarrollen cáncer antes de que aparezcan síntomas.

Pranav Reddy, socio de Conviction y responsable de la inversión, explicó que el enfoque va más allá del análisis de síntomas. “Para entender qué puede pasar con tu salud, no basta con predecir los síntomas. Hay que analizar cómo puede cambiar tu cuerpo a lo largo del tiempo”, afirmó en declaraciones recogidas por Forbes Argentina. “Creemos que es una perspectiva diferente del problema”, añadió.

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El desempeño del modelo fue evaluado en un estudio retrospectivo sobre registros de 80.000 pacientes. Los investigadores midieron su capacidad para identificar riesgos en siete tipos de cáncer, entre ellos mama, colorrectal y páncreas.

El sistema detectó riesgo oncológico hasta seis meses antes del diagnóstico en más de uno de cada diez casos

La herramienta busca priorizar estudios de detección precoz a partir de patrones presentes en la historia médica, un uso preventivo que puede mejorar las opciones de tratamiento (Captura de video)

Los resultados indicaron que la herramienta identificó el riesgo en el 12,6% de los casos al menos 180 días antes del diagnóstico. Cuando el plazo se redujo a 90 días, el porcentaje ascendió al 19,5%. En ambos escenarios, el modelo superó a los otros dos métodos del estudio: uno basado en IA tradicional y otro fundamentado en recomendaciones médicas estándar.

Las autoridades de la universidad que llevó adelante la investigación destacaron el alcance del sistema. “Xlue está cambiando el paradigma hacia la predicción, la prevención y la intervención tempranas, con el potencial de salvar vidas y reducir la carga mundial de enfermedades”, afirmó su máximo referente académico.

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El fundador de la firma aclaró que la herramienta no diagnostica enfermedades, sino que clasifica a los pacientes según su nivel de riesgo para orientar estudios de detección precoz. “No se trata de un diagnóstico, sino de una estratificación del riesgo”, precisó. Detectar el cáncer en etapas tempranas mejora las posibilidades de tratamiento exitoso y reduce los costos del sistema de salud.

La compañía negocia con hospitales y laboratorios, y estudia aplicar la tecnología a otras enfermedades

En un análisis retrospectivo de 80.000 registros en Taiwán, la plataforma detectó alertas en el 12,6% de los casos con 180 días de anticipación (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de otras firmas que usan IA para intentar curar el cáncer o reemplazar profesionales médicos, Xlue optó por centrarse en la prevención. Xiong consideró que se trata de “una aplicación donde podemos generar un impacto positivo muy rápidamente”. Aunque el sistema fue concebido para el cáncer, el fundador cree que podría extenderse a la predicción de otras patologías.

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La compañía también estudia cómo adaptar su modelo al desarrollo de medicamentos. Según Xiong, disponer de información más precisa sobre riesgos y probabilidades de éxito ayudaría a las farmacéuticas a diseñar mejor sus ensayos clínicos. “Muchas veces, los ensayos se basan en una intuición. Sería útil comprender mejor el riesgo, el costo y las probabilidades de éxito”, señaló.

La empresa mantiene conversaciones con hospitales y laboratorios farmacéuticos para definir posibles acuerdos, aunque analiza cada caso según el grado de madurez de la tecnología. “Nuestra decisión se centra en si la herramienta está lista y cuál es el riesgo si no es perfecta”, concluyó el fundador.

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