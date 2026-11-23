Una camioneta chocó contra cuatro autos estacionados en Flores

Guardar

Una camioneta Volkswagen Amarok protagonizó un choque múltiple contra cuatro vehículos estacionados en la avenida Directorio, entre Varela y Pedernera. El conductor salió por sus propios medios, no se registraron heridos y, según supo Infobae, dio positivo en alcoholemia con 0,85 gramos de alcohol en sangre.

Según la información preliminar, la camioneta Amarok circulaba a velocidad por avenida Directorio cuando sufrió la rotura de un eje y terminó por colisionar de lleno contra los cuatro autos estacionados.

PUBLICIDAD

La camioneta Amarok chocó contra cuatro autos estacionados en avenida Directorio, entre Varela y Pedernera. No hubo heridos.

Los vehículos afectados se encontraban uno detrás de otro sobre la avenida, en el tramo comprendido entre las calles Varela y Pedernera.

El conductor de la Amarok pudo descender sin asistencia tras el impacto. No hubo personas heridas, aunque el siniestro provocó daños en los vehículos involucrados.

Personal de la Policía de la Ciudad trabaja en la zona para ordenar la circulación y realizar las actuaciones correspondientes.