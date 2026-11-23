Un tribunal de los Países Bajos ordenó la suspensión de la venta del SUV BYD Ti7 en Europa tras una demanda de Jaguar Land Rover.

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Un tribunal de los Países Bajos ordenó a BYD que suspenda la venta de su SUV Ti7 en Europa tras dictaminar de forma preliminar que el modelo vulnera el diseño protegido del Defender de Jaguar Land Rover (JLR). La medida supone un obstáculo para los planes de expansión del fabricante chino en el mercado europeo.

Las acciones de BYD que cotizan en Hong Kong llegaron a caer 4 % el lunes y cerraron con un descenso de 1,9 %. La empresa, con sede en Shenzhen, rechazó la decisión judicial y anunció que apelará el fallo.

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El Ti7 no podrá comercializarse mientras se resuelve la apelación

El tribunal neerlandés consideró que las diferencias alegadas por BYD no bastan para distinguir al Ti7 del diseño de Jaguar Land Rover. Según la resolución, los elementos característicos del Defender están presentes en el vehículo de siete plazas de la automotriz china.

El modelo Ti7 de BYD se comercializa en el Reino Unido por casi 20.000 libras menos que un Defender de Jaguar Land Rover.

La prohibición seguirá vigente salvo que la compañía consiga revertirla en segunda instancia. La decisión definitiva sobre una posible vulneración de los derechos de propiedad intelectual de JLR está prevista para el próximo año, según informó el Financial Times.

JLR inició acciones judiciales y cuestionó el uso de su diseño

La automotriz británica, propiedad del grupo indio Tata Motors, presentó la demanda a comienzos de este año. En agosto, agentes judiciales autorizados por JLR registraron oficinas de BYD en los Países Bajos y retiraron documentos.

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Más tarde, el tribunal ordenó a JLR destruir los archivos incautados al considerar que el alcance del procedimiento había sido excesivo. Pese a ese revés, la compañía mantuvo su ofensiva judicial para defender el diseño del Defender.

Las acciones de BYD en la bolsa de Hong Kong cerraron con una baja del 1,9 % luego del dictamen judicial preliminar. (REUTERS/Kim Soo-hyeon)

El consejero delegado de JLR, PB Balaji, afirmó este mes que la empresa protegerá sus activos de propiedad intelectual. La compañía señaló que adoptará medidas legales cuando sea necesario, aunque no precisó si iniciará una causa similar en el Reino Unido.

El Ti7 estaba previsto para Europa el próximo año

El BYD Ti7 aún no se comercializa en la Unión Europea, pero ya se ofrece en el Reino Unido por un precio inicial inferior a £ 48.000. Esa cifra equivale a cerca de £ 20.000 menos que un Defender comparable.

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El fabricante esperaba lanzar el vehículo en Europa el próximo año. El modelo habría sido su oferta de mayor tamaño en la región y se sumaría a una gama que incluye automóviles eléctricos e híbridos enchufables.

La automotriz china proyecta la producción masiva de vehículos en Hungría y analiza la instalación de una segunda planta en España o Francia. (REUTERS/Kim Soo-hyeon)

BYD sostuvo que el Ti7 es resultado del trabajo independiente de su equipo de diseño y que no infringe derechos de JLR. La empresa indicó que recurrirá a todas las vías legales disponibles para cuestionar la resolución.

BYD busca crecer fuera de China ante la presión sobre sus beneficios

La disputa se produce mientras BYD acelera su estrategia internacional frente a la presión sobre sus beneficios en el mercado chino. La compañía prevé comenzar la producción masiva de vehículos en Hungría y evalúa una segunda planta europea en España o Francia.

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Su cuota de mercado en la Unión Europea y el Reino Unido alcanzó 2,7 % este año, frente a 1,2 % el año anterior, de acuerdo con datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles citados por el Financial Times. JLR registró una participación de 0,9 %.

El equipo de diseño de BYD está dirigido desde hace casi una década por Wolfgang Egger, quien trabajó anteriormente para Alfa Romeo, Audi y Lamborghini. Desde su incorporación a la compañía en 2017, el área pasó de 100 a 1.000 diseñadores procedentes de más de diez países.