La personal trainer sorprendió con unas románticas palabras hacia el conductor en las redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Marcelo Tinelli y Ágata Lescano ya no se esconden más. A una semana de blanquear su relación, la deportista y nueva pareja del conductor decidió compartir una romántica publicación en sus redes sociales, acompañada por una imagen en la que ambos aparecen muy cerca, sonrientes y abrigados. El gesto no pasó inadvertido entre sus seguidores, pero la atención se concentró especialmente en la respuesta que Tinelli dejó en los comentarios.

“Qué bonito nuestro hilo rojo”, escribió ella junto a la fotografía. En la imagen, la pareja apareció abrazada y con anteojos de sol, mientras sonríe frente a la cámara. “Hermoso hilo rojo el nuestro @by.agatalescano”, respondió Tinelli. El conductor eligió devolverle el gesto en el mismo tono afectuoso y volvió a mostrar públicamente el vínculo que mantiene con la deportista.

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La frase elegida por Lescano hizo referencia a la idea del “hilo rojo”, una creencia vinculada con un lazo invisible entre dos personas que están destinadas a encontrarse. Aunque la publicación fue breve, sus palabras reflejaron el momento que atraviesa la pareja y el lugar que ocupa Tinelli en su presente. La imagen, además, recibió numerosos comentarios de seguidores, que celebraron públicamente la relación con frases como “Me alegro mucho por los dos”; “Hermosa”; “Se merecen todo lo lindo”.

El romántico posteo de la deportista con el conductor luego de blanquear su romance (Instagram)

De esta manera, pocos días después de hacer pública la relación, Tinelli y Lescano volvieron a compartir una postal juntos. Cabe recordar que el romance había quedado al descubierto cuando Tinelli eligió el domingo pasado una salida alejada de los circuitos habituales que suele frecuentar. El conductor almorzó en un restaurante a puertas cerradas de La Paternal, junto a un grupo de amigos y Ágata, la entrenadora personal con quien comenzó a ser vinculado sentimentalmente durante las últimas semanas.

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La presencia de ambos en la misma mesa volvió a alimentar las versiones sobre el inicio de una relación. Personas cercanas al conductor y a la deportista sostienen que son formalmente novios, aunque hasta ese momento ninguno de los dos había realizado declaraciones públicas para confirmar el vínculo. El encuentro se extendió, según trascendió, en un clima distendido y reunió a Tinelli con integrantes de su círculo cercano.

Entre los comensales presentes, aseguraron a Teleshow haber escuchado al propio Tinelli referirse a Ágata con una frase afectuosa: “Ella es una divina”. La expresión, breve y directa, se produjo durante una reunión privada que terminó funcionando como una de las primeras señales públicas sobre la relación. Desde entonces, las imágenes compartidas por ambos reforzaron las versiones que ya circulaban alrededor de la pareja.

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La salida que llevó a cabo la pareja en un restaurante en La Paternal (Instagram)

El vínculo comenzó en el gimnasio, donde Lescano trabaja y donde el conductor entrena diariamente como parte de su rutina física. Con el paso del tiempo, esa coincidencia se transformó en una cercanía que despertó la atención del entorno y de los seguidores de ambos en las redes sociales. Lo que inicialmente parecía una relación vinculada con el entrenamiento comenzó a ser observado desde otro lugar cuando aparecieron juntos fuera de ese espacio.

Lescano es exfisicoculturista y, hasta ahora, se había mantenido alejada del circuito mediático. Su nombre empezó a circular a partir de las versiones que la relacionaban con Tinelli y de las fotografías que ambos publicaron en sus cuentas de Instagram. La deportista pasó así a ocupar un lugar dentro de las noticias relacionadas con la vida afectiva del conductor. Ágata también es madre de un niño de 12 años, una edad cercana a la de Lolo, el hijo menor de Tinelli. Ese dato habría favorecido algunos puntos de contacto entre sus mundos cotidianos, de acuerdo con las personas que siguen de cerca el vínculo. La cercanía en las edades de los chicos aparece como otro elemento que conecta las vidas familiares de ambos.

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La exfisicoculturista conoció al conductor en el gimnasio que frecuenta (Instagram)

Además, la deportista es del barrio de La Paternal y vive allí junto a toda su familia. También es fanática de Argentinos Juniors, una pasión relacionada con el lugar en el que creció y con su vida cotidiana. Su perfil, hasta hace poco alejado de la exposición, comenzó a ganar visibilidad a partir de su vínculo con Tinelli.

Así, entre una salida en La Paternal, las versiones que surgieron desde su entorno y una fotografía compartida en redes sociales, Marcelo Tinelli y Ágata Lescano avanzaron un paso más en la exposición de su relación. El “hilo rojo” que ella mencionó y que él definió como propio quedó convertido en la frase con la que decidieron mostrar, sin demasiadas explicaciones, el momento que atraviesan juntos.

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