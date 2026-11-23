Becas Fundación Ama Amoedo: se anunciaron los 10 proyectos seleccionados (@fundacionamaamoedo)

Guardar

La Fundación Ama Amoedo seleccionó diez proyectos ganadores de la cuarta edición de su programa de becas, cuyos resultados fueron anunciados el 20 de noviembre de 2026 tras evaluar 3.306 postulaciones de 73 países. Las iniciativas fueron elegidas en las categorías Artistas, Arte y Compromiso Social, Organizaciones y Publicaciones.

Entre los proyectos se encuentran un programa educativo para niños del Museo de la Solidaridad Salvador Allende de Chile, que concluirá con una exposición, y una iniciativa de la Fundación Augusto y León Ferrari Arte y Acervo junto con Isauro Arancibia para acercar el archivo del artista a personas en situación de calle o en condiciones de alta vulnerabilidad.

PUBLICIDAD

Fundación León y Augusto Ferrari (Argentina)

La organización boliviana Kiosko financiará su programa de residencias 2027–2028 y una muestra final, mientras que la Fundación EACHEVE de Ecuador organizará su programa anual de exposiciones en un nuevo espacio de Guayaquil.

En la categoría Artistas, el peruano Antonio Paucar producirá una nueva obra para una muestra antológica en el Museo de Arte de Lima, la colombiana Linda Pongutá creará una instalación basada en la memoria de su abuelo sobre los pozos petroleros del Putumayo y la brasileña Ana Raylander recorrerá Minas Gerais para elaborar un ensayo visual sobre personas registradas con su nombre y sus variantes

Linda Pongutá, Ana Raylander, Nestor Siré y Antonio Paucar

Por su parte, el cubano-holandés Nestor Siré desarrollará esculturas a partir de modificaciones realizadas por comunidades gamer latinoamericanas en sus dispositivos.

En Publicaciones, el Museo de Arte Moderno de Medellín producirá un libro bilingüe sobre la artista puertorriqueña Awilda Sterling-Duprey, que acompañará su primera exposición individual internacional. La editorial brasileña Propágulo editará e imprimirá la primera monografía sobre Edival Ramosa, figura de la abstracción geométrica de Brasil fallecida en 2015.

PUBLICIDAD

Awilda Sterling-Duprey (Puerto Rico), proyecto editorial de Museo de Arte Moderno de Medellín

El jurado estuvo integrado por Igor Simões, curador independiente; María Wills Londoño, curadora e investigadora; Jovanna Venegas, curadora del SculptureCenter de Nueva York; y Laura Hakel, curadora de la colección y proyectos artísticos. Amalia Amoedo, fundadora y presidenta de la organización, dijo que el programa busca “tender puentes entre escenas que muchas veces se desarrollan aisladas”.