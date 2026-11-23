La violinista dominicana Aisha Syed llegó a la Argentina para ofrecer un concierto junto al pianista Iván Rutkauskas en el Teatro Colón

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La violinista dominicana Aisha Syed llegó a la Argentina para ofrecer un concierto junto al pianista Iván Rutkauskas en el Teatro Colón. La presentación será el martes 24 de noviembre, a las 19, en el Salón Dorado, con un programa que reunirá obras de Edvard Grieg, Johann Sebastian Bach, Camille Saint-Saëns, Niccolò Paganini y Rafael Solano. En la antesala de su visita, la intérprete habló con Infobae Cultura.

Nacida el 15 de septiembre de 1989 en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, Syed comenzó a estudiar violín y flauta a los cuatro años. A los seis integró la Orquesta Sinfónica Infantil y, cinco años después, debutó como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional de su país. Ese recorrido temprano incluyó su participación en un simposio de violín de la Juilliard School, en Nueva York.

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En 2002 ingresó a la Yehudi Menuhin School, en Londres, tras un proceso de audición de dos años. Fue la primera latinoamericana admitida en esa institución y obtuvo una beca del Gobierno británico. Desde entonces desarrolló una agenda de presentaciones en Europa y República Dominicana, además de actuar en festivales y salas de Israel, Suiza y el Reino Unido. La violinista compartió escenarios con el pianista Jeremy Menuhin y el músico de jazz Michel Camilo, y fue dirigida por Maxim Vengerov en el Festival Eilat de Israel.

En 2009, el compositor israelí Noam Sheriff la eligió para el estreno mundial de su Concierto Vísperas de Canario en el Festival Menuhin de Gstaad, en Suiza. Ese mismo año recibió el premio Casandra. Ahora, para su actuación en el Colón, abordará la Sonata para violín y piano n.º 3 de Grieg, la Ciaccona de la Partita n.º 2 para violín solo de Bach, la Introducción y rondó caprichoso de Saint-Saëns, La Campanella de Paganini y Por amor, de Solano.

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"La música es un lenguaje universal", dijo

— ¿Cómo te preparás para el concierto en Argentina?

— La preparación para Los conciertos dependiendo del repertorio es estructurada, con semanas de antelación. Practico diariamente excepto los domingos aunque el programa que interpretaré junto al Maestro Rutkauskas en el Teatro Colón ya lo he realizado numerosas veces en escenarios como el Carnegie Hall, la Filarmónica en Berlín, el Victoria Hall en Suiza y el Wigmore Hall de Londres entre otros.

— ¿Por qué el violín? ¿Qué tiene de particular este instrumento?

— Mi hermana quien es mayor comenzó primero y seguí sus pasos. Luego me capturó el repertorio violinístico, en especial las Sonatas y Partitas de J. S. Bach para violín solo. La complejidad del instrumento siempre me ha atraído.

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— ¿Qué puede hacer el arte en un mundo tan conflictivo como este?

— La música es un lenguaje universal. Lejos de solo ser sonidos puestos en un orden específico, la música crea puentes. En el caso de los niños les muestra la disciplina requerida y el beneficio del trabajo en equipo cuando se toca en una orquesta o conjunto de música de cámara. En mi caso como cristiana, el arte o la música que interpreto constituye un punto de conexión entre Dios y una servidora ya que busco hacer una ofrenda, si se quiere, con cada interpretación que realizo a mi Señor Jesús.

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Como dice la Biblia, Palabra de Dios, fuimos creados seres humanos para la alabanza de Su nombre y cuando utilizamos el arte como punto de partida para el diálogo en cualquier circunstancia, ambas partes terminan ganando.