Nico Vázquez se despidió de la temporada 2026 de Rocky y confirmó su regreso para enero de 2027

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La última función de Rocky en este 2026 tuvo un condimento inesperado. Frente a una sala colmada, Nico Vázquez se despidió temporalmente del espectáculo que protagoniza y confirmó que la historia tendrá una nueva etapa el próximo año.

El actor compartió el anuncio en sus redes sociales luego de la función del domingo 22 de noviembre. Allí repasó el camino que transitó junto al equipo y el público desde el estreno, y puso en palabras el impacto que tuvo el proyecto en su recorrido profesional y personal.

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“Dos años a sala llena. Dos años en los que ustedes hicieron de Rocky la obra más vista del país”, expresó Vázquez en el mensaje que publicó para marcar el cierre de temporada. “Gracias por venir, por volver y por hacernos sentir, en cada función, que lo que estaba pasando en ese teatro era algo único”, agregó.

La despedida de Rocky es temporal, el elenco retomará las presentaciones en 2027

Aunque las últimas semanas estuvieron atravesadas por la idea de una despedida, el final de las funciones de este año no implicará el adiós definitivo a la adaptación teatral. Vázquez reveló que el elenco retomará las presentaciones en 2027 y precisó el período previsto para esa vuelta.

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“En 2027 vamos a darnos el lujo de volver”, anunció el protagonista. La nueva temporada de Rocky tendrá 12 semanas de funciones, según detalló, y se extenderá desde enero hasta abril. Por ahora, no informó las fechas exactas ni si habrá modificaciones en el elenco que lo acompaña sobre el escenario.

El protagonista expresó su deseo de que Sylvester Stallone pueda asistir a una función de Rocky en Buenos Aires (Instagram)

El intérprete explicó que decidió frenar durante diciembre antes de retomar el ritmo de trabajo. La pausa llegará después de dos años de funciones, un período en el que el montaje se consolidó como una de las propuestas teatrales con mayor convocatoria en la cartelera porteña.

La obra está inspirada en el universo cinematográfico creado por Sylvester Stallone, quien encarnó a Rocky Balboa en la película Rocky, estrenada en 1976 y en sus continuaciones. La versión encabezada por Vázquez llevó ese personaje al teatro local y fue uno de los desafíos centrales de su carrera.

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El deseo de que Stallone vea la obra en Buenos Aires

Este año, Nico Vázquez se emocionó al recibir una videollamada de Sylvester Stallone

Uno de los pasajes que más repercusión generó en el mensaje fue el dirigido al actor estadounidense. Vázquez dejó abierta la expectativa de que Stallone pueda asistir a una de las próximas funciones, luego de la comunicación que ambos mantuvieron meses atrás.

“Cuanto más cerca estaba la despedida, más me daba cuenta de lo difícil que iba a ser decirles adiós ahora”, señaló Vázquez. Luego sumó una frase que apuntó directamente a ese deseo: “Vamos a tener doce semanas más para que venga él y disfrutar juntos de todo esto”.

Vázquez agradeció al público, al elenco y al equipo técnico tras dos años de funciones

El gesto cobró fuerza por el vínculo previo entre los dos. En octubre, Stallone sorprendió a Vázquez con un llamado telefónico, un intercambio que el argentino compartió con emoción. La posibilidad de un encuentro en el teatro, de todos modos, quedó planteada como una expectativa y no como una visita confirmada.

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La figura de Rocky Balboa acompaña a Vázquez desde antes de este montaje. El actor presentó la obra como un proyecto ligado a una aspiración de larga data y, al despedir la temporada, definió la experiencia como “el proyecto de mi vida”.

El reconocimiento al elenco y al equipo técnico

En su publicación, Vázquez también dirigió un reconocimiento a los artistas y técnicos que forman parte de la producción. “Gracias a mi equipo. A cada persona que, arriba y abajo del escenario, me ayudó a hacer realidad el proyecto de mi vida”, escribió.

Nico Vázquez junto a Dai Fernández, en un afiche de la obra

El mensaje incluyó imágenes de la función y momentos compartidos con el elenco, entre ellos Dai Fernández, su compañera de escena. Durante este año, ambos quedaron en el centro de las versiones sobre su vida sentimental, después de que Vázquez confirmara la separación de Gimena Accardi tras 18 años de relación.

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La despedida de 2026 fue un cierre parcial para una producción que atravesó un período determinante en la vida pública de su protagonista. El descanso de diciembre será breve: la historia de Rocky volverá a escena en los primeros meses de 2027, con Vázquez nuevamente al frente del personaje.