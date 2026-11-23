George Santayana, filósofo español: “El mundo es una perpetua caricatura de sí mismo; en todo momento es la burla y la contradicción de lo que pretende ser” (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Corría el año 1922 cuando el filósofo, ensayista y poeta George Santayana dio a la imprenta un libro fundamental pero muchas veces relegado por los grandes manuales de la academia: Soliloquios en Inglaterra y soliloquios posteriores. En sus páginas quedó esculpida una de las definiciones más brutales, poéticas y vigentes sobre la condición humana y sus instituciones: “El mundo es una perpetua caricatura de sí mismo; en todo momento es la burla y la contradicción de lo que pretende ser”.

Nacido en Madrid como Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás, pero formado intelectualmente en los Estados Unidos —donde fue una de las mentes más brillantes de la Universidad de Harvard—, el pensador siempre habitó una frontera indomable. No se sentía del todo español, pero tampoco estadounidense. Esa posición de observador externo, de exiliado voluntario que mira el gran teatro del mundo desde el palco de la distancia, fue el combustible que nutrió toda su obra.

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El contexto en el que nació la frase no podría ser más convulso. Tras renunciar a su prestigiosa cátedra en Harvard en 1912, George Santayana se mudó a Europa. Las primeras explosiones de la Primera Guerra Mundial lo sorprendió en suelo británico, y fue en la atmósfera de esa Inglaterra rural, neblinosa y herida por la catástrofe bélica donde gestó las crónicas y ensayos que darían forma a Soliloquios en Inglaterra y soliloquios posteriores. El libro es crucial en su bibliografía.

Si en monumentales tratados anteriores como La vida de la razón (publicado en cinco volúmenes entre 1905 y 1906) había intentado trazar las bases de un sistema filosófico orgánico, en los Soliloquios el autor se da el lujo de la miniatura, el aforismo y el ensayo libre. Es el testimonio de un hombre que ha visto colapsar las promesas del progreso. Las naciones civilizadas pretendían encarnar la cumbre de la evolución moral, pero terminaron masacrándose con tecnología de punta.

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"Soliloquios en Inglaterra y soliloquios posteriores", del pensador George Santayana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para George Santayana, esa violenta distancia entre la fachada y la realidad era, precisamente, la esencia de la caricatura. Por eso, cuando analizamos la frase, descubrimos que el filósofo no usa la palabra “caricatura” de forma despectiva o superficial. Es su diagnóstico. Una caricatura funciona deformando o exagerando los rasgos de un sujeto para revelar su verdadera identidad, aquella que la pose cotidiana intenta ocultar. Para el autor, el mundo opera de la misma manera de forma natural.

Las instituciones —el Estado, la Iglesia, los círculos académicos, las modas literarias— nacen con pretensiones de solemnidad, eternidad y perfección, pero al ser gestionadas por criaturas biológicas, falibles y contradictorias, el resultado práctico siempre termina siendo un reflejo distorsionado, una imitación burda del ideal que se juraba defender. El político habla de libertad mientras censura, el moralista yace atrapado en sus propios vicios, o la sociedad hiperconectada sufre de una soledad crónica.

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El pensamiento del filósofo se sostiene sobre dos pilares en apariencia irreconciliables: un materialismo absoluto y un idealismo estético platónico. Como materialista, sabía que el universo físico es ciego, caótico e indiferente a nuestros deseos. Como amante de la belleza, entendía que los seres humanos necesitamos crear mitos, religiones y sistemas morales para dar sentido a la existencia. El error trágico ocurre cuando nos tomamos esos mitos demasiado en serio y olvidamos que son ficciones nuestras.

Cuando un dogma pretende ser la Verdad Absoluta, se congela, se vuelve rígido y cae inevitablemente en la contradicción y el ridículo. La frase de los Soliloquios es, en última instancia, una invitación a la madurez intelectual. No propone un nihilismo destructivo, sino un escepticismo sonriente. Para George Santayana, solo cuando asumimos que la vida tiene mucho de farsa podemos dejar de ser víctimas de la contradicción y empezar, finalmente, a disfrutar del espectáculo.

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George Santayana (Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás, Madrid, 1863) fue una de las mentes más singulares de la filosofía contemporánea (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién es George Santayana?

George Santayana (Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás, Madrid, 1863) fue una de las mentes más singulares de la filosofía contemporánea. Aunque conservó siempre su nacionalidad española, se trasladó a los Estados Unidos a los nueve años, donde se formó y se convirtió en una de las figuras más brillantes de la Universidad de Harvard, ejerciendo la docencia junto a pensadores de la talla de William James. A lo largo de su vida, produjo una obra vasta y diversa.

Navegó entre el materialismo filosófico y el idealismo estético, y se destacó con textos fundamentales como el tratado de cinco volúmenes La vida de la razón, los ensayos de Reinos del ser y su única pero exitosa novela de tintes autobiográficos, El último puritano. En 1912, tras recibir una herencia, tomó una decisión radical: renunció a su cátedra en Harvard y abandonó definitivamente los Estados Unidos para abrazar un exilio voluntario y errante por Europa, que empezó en Inglaterra y siguió por Francia.

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En Roma se estableció de manera definitiva. Ahí pasó sus últimos años, recluido de manera austera en el convento de las Hermanas Azules, rodeado de libros y manuscritos. George Santayana falleció en septiembre de 1952 a los 88 años a causa de un cáncer de estómago. Sus restos descansan, por deseo propio, en el panteón de los españoles del cementerio monumental Campo Verano, consolidando en su muerte el desapego y la condición de ciudadano del mundo que marcaron toda su existencia.