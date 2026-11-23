El Gobierno nacional solicitó al Consejo Superior de la UBA la suspensión de un homenaje al exlíder del ERP Mario Roberto Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales

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La disputa por un acto previsto en el patio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) escaló hasta el Gobierno nacional, que pidió dejar sin efecto el homenaje a Mario Roberto Santucho. El planteo fue enviado al Consejo Superior y cuestiona que la actividad lo presente como una figura de las “luchas sociales”, una definición que el Ejecutivo rechaza.

A partir de esa intervención, Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, puso el foco en las autoridades de la casa de estudios. Según explicó en Infobae A las Nueve, el Gobierno formalizó su posición mediante una nota remitida por el sistema electrónico y por correo, pero sostuvo que la resolución final corresponde a la propia universidad: “La decisión corresponde a las autoridades universitarias”, planteó.

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El Gobierno envió una nota al Consejo Superior de la UBA

El pedido no estuvo dirigido a una dependencia ajena a la vida universitaria, sino al órgano que reúne a sus autoridades. Álvarez indicó que la comunicación oficial reproduce los argumentos que el Gobierno había difundido previamente y reclama que se suspenda la actividad prevista en Sociales. En esa presentación, el Ejecutivo objetó el reconocimiento por la trayectoria atribuida a Santucho en las “luchas sociales”.

Alejandro Álvarez remarcó que la Universidad de Buenos Aires posee autonomía y que la resolución final sobre el acto corresponde a sus autoridades (Captura de video)

El subsecretario remarcó que la Universidad de Buenos Aires tiene autonomía y que, por esa condición, no depende de manera directa del Poder Ejecutivo Nacional. Por eso ubicó la responsabilidad institucional en otra esfera: “La decisión corresponde al rector, los decanos y el Consejo Superior”, afirmó al explicar quiénes pueden revisar la realización del acto.

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También señaló que las facultades cuentan con márgenes propios para organizar actividades, aunque entendió que ese esquema admite límites. Desde su perspectiva, esas atribuciones derivaron en situaciones que el Gobierno considera excesivas. “Las facultades también poseen márgenes de autonomía”, sostuvo Álvarez, antes de cuestionar el alcance que, a su juicio, adquirió esa facultad.

Para el funcionario, el homenaje contradice la defensa de la democracia y del orden constitucional. Dijo que la UBA dispone de instrumentos institucionales para intervenir sobre la medida y consideró que el asunto no requiere una orden del Ejecutivo. “Las autoridades universitarias tienen herramientas institucionales para revisar la medida”, expresó.

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Álvarez anticipó, a la vez, que el Gobierno acompañará una eventual decisión de impedir la actividad. El seguimiento, indicó, continuará mientras el Consejo Superior evalúe el planteo elevado por el Ejecutivo. “El Gobierno respaldará a las autoridades de la UBA” si resuelven frenar el acto, afirmó.

En el centro de la discusión quedó la resolución de la Facultad de Ciencias Sociales que propone reconocer a Santucho por su papel en las luchas sociales. El subsecretario rechazó esa caracterización y contrapuso su propia lectura sobre la trayectoria del dirigente. “Rechazo esa caracterización”, sostuvo al referirse a los fundamentos de la iniciativa.

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Álvarez vinculó a Santucho con una organización armada que, según su interpretación, buscaba destruir la democracia. En ese marco mencionó ataques terroristas, secuestros, asesinatos y asaltos a cuarteles como parte de los hechos que atribuyó a ese espacio. “Su objetivo consistía en destruir la democracia”, dijo el funcionario.

Esa mirada, afirmó, tiene consecuencias dentro de las aulas porque el homenaje podría ser leído por los estudiantes como una validación de la violencia política. Para Álvarez, la universidad no debería presentar esas conductas como una referencia. “La universidad no debe presentar como modelo conductas que incluyan violencia política”, planteó.

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El subsecretario incorporó un antecedente histórico: el ataque al cuartel de Azul, ocurrido durante el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Según recordó, la respuesta de aquella administración fue la sanción de una ley antiterrorista. “El Gobierno de entonces respondió con una ley antiterrorista”, señaló.

Álvarez consideró que parte del debate público reconstruye ese período de un modo que, en su opinión, omite aspectos centrales de lo ocurrido. En particular, objetó que integrantes de organizaciones armadas sean definidos únicamente como militantes sociales. “No refleja lo sucedido”, afirmó sobre esa versión de los hechos.

El subsecretario de Políticas Universitarias rechazó que la casa de estudios presente a Mario Roberto Santucho como una figura de las luchas sociales

Sectores políticos y académicos

El funcionario extendió sus críticas a sectores de la izquierda argentina y del kirchnerismo, a los que atribuyó una valoración favorable de experiencias de violencia política. Según dijo, esas corrientes conciben la democracia como un paso hacia un sistema socialista de partido único. “Comparten una valoración positiva”, sostuvo Álvarez al describir esa posición.

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Para el subsecretario, esa orientación aparece con mayor frecuencia en carreras de ciencias sociales, humanidades, filosofía y derecho. De todos modos, aclaró que no adjudica esa mirada al conjunto de docentes y estudiantes de esas áreas. “No atribuyo esa posición a todos los docentes y estudiantes”, precisó.

Álvarez dijo que recibe reclamos de alumnos por la presencia de contenidos políticos dentro de las clases. Entre esos cuestionamientos, mencionó interpretaciones que equiparan al actual Gobierno con una dictadura, una comparación que los estudiantes objetan, según su relato. “Algunos estudiantes cuestionan” esas lecturas, indicó.

El subsecretario también aludió a una encuesta sobre cátedras de Harvard que, de acuerdo con su versión, registró un crecimiento de la tendencia de izquierda entre docentes. No precisó la fecha, la autoría ni la metodología del estudio citado. “Mostró un aumento de la tendencia de izquierda”, relató sobre esa investigación.

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En ese contexto, Álvarez interpretó que la resolución sobre Santucho revela una definición política de un sector de la Facultad de Ciencias Sociales. También mencionó una fotografía de la decana junto a Cristina Fernández de Kirchner. “Expone una decisión política”, afirmó al referirse al documento que impulsó el homenaje.

Revisar los límites de la autonomía universitaria

El planteo sobre el acto derivó en una discusión más amplia sobre la Ley de Educación Superior. Álvarez sostuvo que la norma vigente no prevé mecanismos suficientes para establecer límites ante acciones que, según su criterio, comprometen el sistema democrático. “La norma actual no ofrece mecanismos para fijar límites”, afirmó.

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Al explicar su posición, diferenció la autonomía académica de otras decisiones administrativas o políticas de las universidades. Defendió la libertad de cátedra y sostuvo que ningún actor externo debe imponerle a un profesor qué contenidos enseñar. “Nadie debe imponer a un profesor qué contenidos debe enseñar”, expresó.

Al mismo tiempo, planteó que las instituciones tienen la obligación de resguardar a estudiantes y docentes que sostienen posiciones minoritarias. Según Álvarez, algunas personas reciben hostigamiento cuando manifiestan ideas diferentes de las corrientes predominantes. “Algunas personas sufren acoso”, señaló.

El funcionario mencionó además conflictos en universidades de Río Cuarto y San Juan. Afirmó que sindicatos coordinaron huelgas con feriados y que esa combinación dejó nueve días consecutivos sin clases. “Nueve días consecutivos sin clases”, remarcó al describir esas situaciones.

Según Álvarez, rectores y decanos sostienen que carecen de instrumentos para limitar ese tipo de medidas. El subsecretario consideró que el concepto de autonomía universitaria recibió una interpretación que excede su alcance original. “La autonomía universitaria recibió una interpretación extrema”, dijo.

Álvarez afirmó que existen hechos de violencia contra personas que respaldan al Gobierno dentro de ámbitos universitarios. Mencionó videos en los que, según dijo, estudiantes con remeras de Milei fueron agredidos en la Facultad de Ciencias Sociales. “Recibieron agresiones”, sostuvo al referirse a esas imágenes.

Para el subsecretario, las autoridades deben proteger de forma específica a quienes integran grupos minoritarios dentro de la comunidad universitaria. El acoso, señaló, puede alcanzar tanto a alumnos como a profesores que no comparten las posturas que predominan en esos espacios. “Las autoridades deben proteger” a esas personas, afirmó.

También hizo referencia a una profesora titular de Teoría Política de la Universidad Nacional de Rosario. Según Álvarez, la docente cuestionó la presencia de alumnos que adhieran a ideas asociadas al Gobierno nacional. “Cuestionó la presencia de alumnos” con esas posiciones, relató.

El funcionario enmarcó ese reclamo en las directivas de la ministra Sandra Pettovello sobre la protección de la libertad individual. Para Álvarez, el orden legal debe asegurar igualdad de condiciones entre todos los integrantes de la comunidad universitaria. “El orden legal debe asegurar igualdad”, concluyó al insistir en que el Consejo Superior de la UBA tiene ahora la decisión sobre el homenaje.

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