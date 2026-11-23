El petróleo encadenó tres semanas consecutivas en declive.

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Los precios del crudo bajaban más de 1% este lunes, mientras los inversores se centran en los flujos petroleros de Oriente Medio, con los continuos ataques a buques y refinerías en la región como factor de apoyo.

Los futuros del Brent del Mar del Norte cedían 1,7%, a USD 91,25 el barril para entregar en enero, el nivel más bajo desde el 29 de agosto, tres meses atrás. Los contratos del WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos, también para enero, restaban 1,6%, a USD 82,04 el barril. El Brent perdió un 4% la semana pasada y el WTI, un 5 por ciento.

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Sin embargo, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán sigue respaldando los precios. El domingo, el movimiento hutí, alineado con Irán, afirmó haber atacado una refinería petrolera de Arabia Saudita, mientras que el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido informó de múltiples ataques contra buques en el golfo Pérsico y cerca del Estrecho de Ormuz durante el fin de semana.

Como principal fundamento, el precio internacional del petróleo encadenó tres semanas consecutivas en baja principalmente por un exceso de oferta proyectado, una demanda global más débil y señales de menor tensión o normalización logística en Medio Oriente, luego de meses con el Brent por encima de los USD 100 por el conflicto con Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz.

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Factores clave detrás de la baja

Mayor oferta y superávit proyectado. La AIE (Agencia Internacional de Energía) estima un excedente de oferta de 1,7 millones de barriles diarios en el cuarto trimestre de 2026, que podría subir a 3,8 millones por día en 2027. También se espera una recuperación de la producción en Medio Oriente y un mayor bombeo en países como Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Brasil y Venezuela.

Demanda global retraída. El consumo mundial muestra desaceleración, con menores compras especialmente desde China y estimaciones de alrededor de 2 millones de barriles diarios menos frente al año pasado.

Menor prima de riesgo geopolítico. Las expectativas de salidas diplomáticas y una relativa normalización del transporte en el Estrecho de Ormuz reducen parte del sobrecosto por interrupciones, aunque persisten episodios de tensión e incidentes marítimos en la zona.

Mercados financieros y reunión de la OPEP+. La volatilidad en bolsas y el ajuste de condiciones financieras influyen en las materias primas. El mercado también espera la reunión de la OPEP+ del 29 de noviembre para definir la política de producción de 2027.

Qué implica en la Argentina

Exportaciones e inversiones. Un crudo más barato implica menos ingresos en dólares por exportaciones y mayor atención sobre el ritmo de inversión y producción en Vaca Muerta (que ya aporta cerca del 70% del crudo nacional).

Inflación y combustibles. Puede ayudar a moderar costos energéticos e inflacionarios a mediano plazo, aunque en surtidores locales el traslado no es automático y depende de políticas de precios (como las de YPF) y costos acumulados.

Para la Argentina, el descenso en las cotizaciones globales de la energía es un dato sensible. En los primeros nueve meses de 2026, las exportaciones de Combustibles y Energía crecieron un 57% interanual y alcanzaron los USD 14.144 millones de dólares.

Un crudo más barato implica menos ingresos en dólares por exportaciones, pero genera menos presión sobre los precios internos de los combustibles

Un reporte de Abeceb precisó que “Combustibles y Energía fue el principal motor de las exportaciones y del superávit”. Solo en octubre “sumaron unos USD 840 millones adicionales en el mes, que explicaron el 40% del aumento total de las ventas externas (USD 2.099 millones) y cerca de un tercio de la mejora del saldo comercial (USD 2.581 millones). Se destacaron el crudo (+USD 642 millones), el maíz (+USD 517 millones) y por otro lado, el trigo (+USD 88 millones), mientras que los porotos de soja restaron USD 94 millones”.

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“Combustibles y energía volvió a ser el rubro de mayor dinamismo: exportó USD 1.734 millones, un 93,9% más que un año atrás, y ya explica el 17,2% de las ventas totales del mes. Esta vez pesaron más los precios (+56,2%) que las cantidades (+24,8%). El crudo siguió al frente: los aceites crudos de petróleo sumaron USD 1.169 M (USD 642 millones más, más del doble que en octubre de 2025) y volvieron a ser el principal producto exportado, con el 11,6% del total. También crecieron los carburantes (+74,1%)”, continuó Abeceb.

“Detrás está Vaca Muerta: según la Secretaría de Energía, en septiembre la producción de crudo marcó un récord de 973.700 barriles diarios (+15,5% interanual), el 71,7% (698.500) de la formación neuquina. Se sumó el precio: el Brent pasó de unos USD 102 a USD 117,6 por barril en octubre (más de 13% mensual), su mejor cierre desde mayo. Lo impulsaron el ataque a un petrolero en Ormuz y el temor a una escalada entre EEUU e Irán. En promedio, el Brent cotizó a USD 107,7 en octubre, un 68% por encima de un año atrás”, completó el análisis de la consultora que dirige Dante Sica.

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“El petróleo registró su tercera caída semanal consecutiva, con una presión procedente principalmente del lado de la oferta”, dijo a Reuters Tamas Varga, analista de PVM. “No obstante, sería irresponsable concluir que el petróleo se suministrará ahora de forma ininterrumpida y en grandes volúmenes. Los ataques iraníes contra buques que transitan por el Estrecho de Ormuz están pasando factura”.

Baréin afirmó que un ataque iraní alcanzó el sábado una instalación industrial civil, mientras que la Guardia Revolucionaria de Irán declaró que había lanzado un ataque con misiles y drones contra posiciones militares estadounidenses en el reino, sede de la 5ª Flota de la Marina de Estados Unidos.

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En Turquía, las negociaciones del domingo en la conferencia mundial sobre el clima COP31 fracasaron por primera vez desde 2009, después de que los países no lograran ponerse de acuerdo sobre la inclusión de una declaración relativa a la eliminación gradual de los combustibles fósiles en el texto final.

Arabia Saudita y otros grandes países productores de crudo afirmaron que los combustibles fósiles seguirán desempeñando un papel en la economía en un futuro previsible y presionaron para que no se incluyera ninguna mención a los combustibles fósiles en el texto, según indicaron observadores presentes en la conferencia.

La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) ya había defendido antes el uso de los combustibles fósiles. Los ministros de la OPEP+ celebrarán una serie de reuniones el 29 de noviembre para decidir su política de producción para 2027. El grupo está formado por la OPEP y otros productores como Rusia.

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