El posteo de Boca Juniors tras ganar la Copa Sudamericana (X: @BocaJrsOficial)

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Boca Juniors volvió a ganar un torneo internacional después de 18 años y celebró la Copa Sudamericana 2026 con un triunfo por 2-0 sobre Atlético Mineiro. La consagración elevó al club a 19 coronas internacionales y le permitió superar a Independiente de Avellaneda y al Milan de Italia. De esa manera, el equipo quedó ubicado como el cuarto del mundo con mayor cantidad de títulos fuera de las competiciones locales.

El resultado ante Atlético Mineiro no solo terminó con una espera prolongada, sino que modificó la posición histórica de Boca en la tabla de clubes con más trofeos internacionales. El conjunto de la Ribera alcanzó esa marca luego de imponerse en la final y añadió una nueva Copa Sudamericana a su palmarés. La conquista también reactivó la comparación con Independiente, reconocido por el apodo de Rey de Copas, y con el club italiano, ambos ahora superados por el Xeneize.

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El Xeneize alcanzó el cuarto puesto en la tabla histórica de títulos internacionales

Las publicaciones posteriores a la conquista reflejaron esa disputa simbólica. La cuenta oficial del club en la plataforma X difundió una imagen de Leandro Paredes con la copa levantada junto al resto del plantel. El mensaje que acompañó la foto fue: “El que más copas ganó. 19 títulos internacionales”. Además, Boca sumó una referencia directa al sobrenombre de Independiente y escribió: “El verdadero Rey”. La frase apuntó al lema que identifica al equipo de Avellaneda.

Previamente a la obtención de la Sudamericana, Boca se aseguró, mediante la coronación por la Tabla Anual, un lugar en la Copa Libertadores 2027, torneo cuyo máximo ganador es Independiente con siete títulos. El Xeneize se convirtió en el primer club sudamericano que conquistó tres veces la Copa Sudamericana. Además accedió a la disputa por la Recopa Sudamericana, que jugará frente al campeón de la Libertadores. Los posibles rivales para ese encuentro son Estudiantes de La Plata y Palmeiras de Brasil, que definirán al ganador de la competencia continental.

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Dentro de los 19 títulos internacionales conquistados por Boca figuran las Copas Libertadores de 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007; las Copas Intercontinentales de 1977, 2000 y 2003; y las Copas Sudamericanas de 2004, 2005 y 2026. El listado también incluye las Recopa Sudamericana de 1990, 2005, 2006 y 2008, la Supercopa Sudamericana de 1989, la Copa Máster de Supercopa de 1992 y la Copa de Oro Nicolás Leoz de 1993. Además de ese registro se agregan cuatro trofeos considerados copas rioplatenses: Tie Competition 1919, Copa de Honor Cousenier 1920, Copa Confraternidad 1945 y Copa Confraternidad 1946.

Independiente, mientras tanto, avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura tras vencer por 2-1 a Argentinos Juniors en La Paternal. Maximiliano Meza marcó los dos goles del equipo de Avellaneda, que se impuso como visitante y enfrentará a Vélez en la siguiente instancia. El conjunto de Liniers eliminó a Belgrano de Córdoba por penales y recibirá al Rojo en el estadio José Amalfitani. La campaña de Independiente, atravesada por cambios de técnicos y resultados adversos, dejó al club con una sola alternativa para alcanzar las copas internacionales: debe consagrarse campeón del torneo del segundo semestre.

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