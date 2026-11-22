La baja cobertura vacunal propició un aumento de enfermedades prevenibles como la tosferina y mantiene a Honduras en alerta ante el posible retorno del sarampión./(Secretaría de Salud de Honduras)

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La detección de un nuevo caso de sarampión en Honduras llevó a las autoridades sanitarias a intensificar las medidas de vigilancia epidemiológica en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, donde equipos de respuesta trabajan para identificar posibles contagios y ampliar la cobertura de vacunación entre la población.

La Secretaría de Salud informó que el caso corresponde a un hombre de 28 años atendido en el Hospital General de Atlántida. Tras la identificación de la enfermedad, se activaron los protocolos de respuesta para determinar si otras personas pudieron estar expuestas al virus y evitar nuevos contagios.

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Según el reporte institucional, el paciente se encuentra estable y permanece bajo vigilancia médica, con seguimiento desde su domicilio. Entre las manifestaciones clínicas que presentó figuran sarpullido, tos y fiebre, síntomas asociados al sarampión.

Uno de los aspectos que permanece bajo investigación es el antecedente de inmunización del paciente: las autoridades sanitarias indicaron que no han logrado confirmar si recibió previamente la vacuna contra esta enfermedad.

La información sobre su historial de vacunación será relevante para el análisis epidemiológico, mientras los equipos de salud continúan recopilando datos sobre sus desplazamientos recientes y las personas con quienes pudo mantener contacto.

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Brigadas y habilitación para vacunación

La confirmación del caso motivó la intervención de brigadas sanitarias en diferentes sectores de La Ceiba, especialmente en los lugares donde el paciente estuvo antes de que se conociera el diagnóstico.

Las acciones incluyen visitas casa por casa, identificación de contactos directos e indirectos, vigilancia de personas que pudieron haber estado expuestas y jornadas de inmunización dirigidas a reducir el riesgo de transmisión. Los equipos han visitado hasta ahora 188 viviendas y aplicado vacunas a 229 personas, de acuerdo con las cifras divulgadas por la Secretaría de Salud.

Las autoridades realizan rastreo de contactos para evitar nuevos contagios. (FOTO: Confidencial HN)

Como parte de la estrategia de prevención, las autoridades habilitaron un puesto de vacunación en un centro comercial de La Ceiba para facilitar el acceso a la inmunización. La iniciativa busca acercar los servicios sanitarios a personas que no acuden regularmente a los establecimientos de salud y permitir que las familias verifiquen sus esquemas de vacunación.

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La intervención epidemiológica contempla tanto a quienes tuvieron contacto directo con el paciente como a quienes pudieron coincidir con él durante sus desplazamientos. Ese proceso permite establecer posibles cadenas de transmisión, identificar a quienes presentan síntomas y determinar si se requiere ampliar las acciones de vigilancia en otros sectores.

La Secretaría de Salud no detalló cuántas personas permanecen bajo seguimiento epidemiológico, pero confirmó que las brigadas continúan trabajando en la localización de contactos y en las actividades de inmunización.

Las autoridades solicitaron la colaboración de los habitantes de La Ceiba, en particular de quienes pudieron haber tenido algún tipo de contacto con el paciente, para que atiendan las indicaciones del personal sanitario.

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La identificación temprana de posibles contagios permite activar medidas de prevención y seguimiento, por lo que la institución busca evitar que personas con síntomas permanezcan sin evaluación médica.

Equipos de vigilancia epidemiológica mantienen monitoreo sobre los contactos de la paciente. (FOTO: Secretaría de Salud)

Vacunación, principal medida para prevenir el sarampión

La Secretaría de Salud recordó que la vacunación es la herramienta más eficaz para prevenir el sarampión e insistió a madres, padres y cuidadores, quienes deben revisar los registros de vacunación de los menores y acudir a los centros de salud cuando existan dosis pendientes.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite principalmente a través del aire y de las partículas respiratorias que se expulsan al toser o estornudar.

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Sus manifestaciones más frecuentes son fiebre, tos y erupciones cutáneas. Aunque puede afectar a personas de cualquier edad, representa un riesgo particular para los niños pequeños y quienes no cuentan con protección mediante la vacunación.

Mientras avanzan las labores epidemiológicas, la Secretaría de Salud mantiene el llamado a aprovechar los puestos de vacunación disponibles y a consultar con personal médico ante síntomas compatibles con la enfermedad.