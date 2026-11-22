Pierre Gasly señaló el potencial en las Vegas para pelear por el podio (REUTERS/Jean Carniel)

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Pierre Gasly terminó quinto y Franco Colapinto fue sexto en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, una carrera que dejó a Alpine con 18 puntos después de dos fechas sin sumar. El resultado ubicó a los dos autos de la escudería francesa dentro de los seis primeros en el circuito callejero estadounidense, sede de la 21ª ronda del campeonato. No obstante, el francés sostuvo que tuvo un condicionante técnico que no le permitió alcanzar un mejor resultado.

Luego de la carrera, el piloto francés repasó el desempeño ante los medios. “Voy a empezar diciendo que fue nuestra mejor carrera como equipo y que definitivamente nos vamos a quedar con lo positivo. También quiero destacar que fue una carrera muy divertida en la que participé y que disfruté mucho peleando en la parte delantera del pelotón”, explicó Gasly, según informó Motorsport.com.

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“Al principio estábamos volando y conseguí avanzar hasta la tercera posición. En ese momento realmente sentía que teníamos el ritmo como para quizás incluso luchar por la victoria. Y justo cuando llegué al tercer puesto, me dijeron por radio que el auto se estaba sobrecalentando y que tenía que reducir la potencia. Y tuvimos que correr con la potencia reducida durante 45 vueltas”, describió Gasly quien peleó en los puestos de punta y llegó a ubicarse tercero peleando con Lando Norris (McLaren), Kimi Antonelli (Mercedes) y George Russell (Mercedes), entre otros.

El piloto francés finalizó quinto, aunque sostuvo que un problema técnico le impidió llevarse el primer puesto (REUTERS/Daniel Cole)

El piloto francés buscó recuperar el uso pleno del motor para mantenerse cerca de los protagonistas, aunque el equipo no habilitó esa alternativa hasta el cierre: “Tenía que dejar distancia con el auto de adelante. Podía ir pegado a su caja de cambios, pero tenía que abrir esa distancia para enfriar el auto. Realmente siento que teníamos el podio a nuestro alcance y seguía pidiendo que me dejaran volver a utilizar toda la potencia, pero recién me lo permitieron en las últimas dos vueltas”.

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La dificultad llamó la atención por las condiciones del escenario de Las Vegas, donde la temperatura ambiente apenas superó los diez grados. “Vamos a revisar exactamente qué pasó, porque veo que todos ustedes están usando camperas de invierno y yo también llevo una campera de invierno. No entiendo muy bien por qué el auto se estaba sobrecalentando, pero, más allá de eso, fue un esfuerzo increíble de todo el equipo”. La declaración reflejó la sorpresa de Gasly ante un inconveniente que no esperaba en una competencia de clima frío.

Tanto Gasly como Colapinto sumaron puntos claves con Alpine en la lucha por el quinto puesto del Campeonato de Constructores (REUTERS/Daniel Cole)

El piloto de 30 años sostuvo que no cree que Alpine hubiera podido anticipar el desperfecto y calculó su impacto en el ritmo de carrera. “No tengo idea (si podríamos haberlo previsto) y no creo que lo hayamos visto venir. Pero sí, durante esas 45 vueltas, creo que en la situación más extrema estaba perdiendo más de un segundo por vuelta con el modo de motor de menor potencia que estábamos utilizando. Estoy contento de haber terminado quinto, pero sí, definitivamente el auto era muy rápido y había más para conseguir”.

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La faena de los dos pilotos recibió el reconocimiento de Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, en un comunicado de la escudería francesa. “Hoy hemos logrado un resultado fantástico como equipo; tanto Pierre como Franco han hecho un trabajo excelente y han pilotado muy bien en una carrera que exigía mucha precisión y concentración”, manifestó en el comunicado de prensa. La carrera la ganó Max Verstappen con Red Bull, en su victoria número 75, seguido por Lando Norris y Oscar Piastri. El calendario continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Qatar en Lusail y concluirá en Abu Dhabi, en Yas Marina.