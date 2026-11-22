El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias informó la muerte del general Juan Francisco Pérez Gil sin precisar las causas del deceso. (Foto cortesía Ciber Cuba)

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La muerte del general de brigada de la reserva Juan Francisco Pérez Gil puso en primer plano la figura de un militar que dedicó gran parte de su carrera a formar, ordenar y supervisar a los cuadros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Su recorrido se desarrolló en áreas clave para la continuidad de la estructura militar que sostiene al régimen de partido único en la isla.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) informó el fallecimiento el 22 de noviembre, sin comunicar la fecha exacta de su muerte ni sus causas. Las autoridades señalaron que el cuerpo fue cremado y que sus cenizas serán depositadas el lunes 23 de noviembre en el Panteón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, donde se realizarán honores militares.

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Pérez Gil ingresó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias en 1966, siete años después de la llegada al poder de Fidel Castro. Era un período en el que el gobierno cubano consolidaba sus organismos militares, políticos y de seguridad, bajo un modelo de partido único encabezado por el Partido Comunista de Cuba.

Su carrera transcurrió en la formación de oficiales y tropas blindadas

El militar se graduó en la Escuela Interarmas de las FAR “General Antonio Maceo”, en la especialidad de mando táctico de tropas generales. Sus primeros destinos estuvieron ligados a la enseñanza militar y a las unidades de tanques.

Fue sustituto del jefe de la cátedra de Táctica de la Escuela Interarmas, segundo jefe de la unidad de estudios de la División de Tanques, subdirector de la misma institución y jefe de Estado Mayor de una brigada de tanques. Esos cargos lo ubicaron en tareas de instrucción y conducción dentro de la cadena de mando militar cubana.

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La formación de oficiales ha sido una función relevante de las Fuerzas Armadas en Cuba. Además de la defensa territorial, la institución ocupa un lugar central dentro del aparato estatal y mantiene vínculos con sectores económicos, administrativos y políticos del país.

Pérez Gil también estudió mando y Estado Mayor táctico-operativo en la Academia Frunze de Moscú, durante la existencia de la Unión Soviética. La preparación de militares cubanos en ese país formó parte de la Guerra Fría.

Dirigió el área que administraba a los cuadros militares

En 1998, Juan Francisco Pérez Gil pasó a la Dirección de Cuadros del MINFAR como jefe de la sección de Preparación. Un año más tarde fue nombrado segundo jefe de esa dependencia, encargada de organizar la trayectoria, ubicación y capacitación de los oficiales.

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En 2011 asumió la jefatura de la Dirección de Cuadros y la dirección de la Academia de las FAR “General Máximo Gómez”. Desde esos puestos participó en la preparación de altos mandos militares, una tarea vinculada con la renovación de la estructura de conducción de las Fuerzas Armadas.

La Academia “General Máximo Gómez” brinda formación en defensa nacional, conducción militar y Estado Mayor. Pérez Gil obtuvo allí estudios de Defensa Nacional y alcanzó el grado de doctor en Ciencias Militares.

Pérez Gil ingresó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias en 1966, durante la etapa de consolidación política del gobierno de Fidel Castro. (Foto cortesía La Tijera N.)

Una misión militar en Vietnam

En marzo de 2016, encabezó una delegación del MINFAR que viajó a Vietnam como enviada especial del ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. La agenda incluyó intercambios sobre enseñanza de idiomas, medicina militar, empresas vinculadas a las Fuerzas Armadas e industria de defensa.

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El general recibió condecoraciones militares y educativas durante su carrera. El MINFAR no explicó las circunstancias de su fallecimiento, una falta de información que también se registró tras la muerte, nueve días antes, del general de brigada de la reserva Gustavo Fleitas Ramírez.