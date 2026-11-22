República Folklore reunió a artistas consagrados y nuevas generaciones en el Parque de la Ciudad (Dale Play/ Lucismondi)

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Un parque que estuvo cerrado más de 20 años, tres escenarios, un fogón en el centro y un objetivo claro: que el folclore que se vive todo el año en los festivales del interior tenga su lugar en la agenda cultural de Buenos Aires. Así lo explicaron los organizadores de República Folklore en la conferencia de prensa que dieron tras la primera jornada del festival, que se realizó el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad.

Detrás del festival están Juan Cruz Baccón, director de República Folklore y productor de espectáculos, y Tito Leconte, socio gerente de Dale Play, empresario y productor musical con más de 20 años de trayectoria. Consultados por Teleshow sobre cómo surgió la idea y qué necesidad detectaron para concretar esta primera edición, los productores pusieron el foco en el interior del país. “Sentíamos la necesidad de poder lograr hacer eso en Buenos Aires, lo que veíamos de haber girado muchísimos años por el interior”, explicó Leconte.

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El Parque de la Ciudad volvió a recibir al público luego de más de dos décadas, convertido en sede de República Folklore

Y agregaron una advertencia sobre el relato del “folclore que resurge”: “Sería una falta de respeto hablar de que el folclore está resurgiendo sin tener una mirada respetuosa por lo que pasa realmente en el interior”. Según detallaron, la mayoría de los artistas del line up vive de la gira de festivales provinciales, que son “súper exitosos” y convocantes. En Buenos Aires, reconocieron, el género hoy tiene más visibilidad, y esperan que el festival ayude a sostenerla.

“El desafío fue empezar a lograr que una parte de lo que se vive en el interior, en cada uno de los festivales que hay en cada una de las provincias, pueda también tener su lugar en Buenos Aires y que sea parte de la agenda cultural”, resumieron.

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La apuesta, dijeron, se apoyó en una convicción: “Confiábamos en lo que el argentino tiene adentro”. Y lo vieron reflejado en la primera jornada: “Familias, amigos, emocionados, llorando, sonriendo. El folclore está dentro de uno, lo escuche de manera fluida o no”. Cerraron con el motor principal del proyecto: “Lo que sentimos por el folclore, el respeto que le tenemos al género, el amor y las ganas de que tenga también su lugar acá”.

Familias y grupos de amigos disfrutaron de dos jornadas de música, asado y tradición en Buenos Aires

Sobre el origen del proyecto, también contaron que el festival surgió de la unión de dos deseos. Por un lado, el de Soledad Pastorutti de celebrar sus 30 años de carrera en Buenos Aires con algo “distinto y disruptivo”. Por el otro, el de Dale Play, que hacía tiempo quería producir un festival de folclore en la ciudad. “Se juntaron las dos fuerzas, las dos miradas, y logramos hacer esto”, señalaron.

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En la grilla buscaron representar distintos géneros y subgéneros, con artistas del chamamé, del NOA, de Cuyo, del Sur, de Buenos Aires y de Córdoba, y mezclar consagrados con nuevas generaciones. “Parecía que había que tener esa paleta de colores, no solo en los géneros, sino también en la forma de vivir el folclore”, dijeron. La primera noche tuvo a Nahuel Pennisi, Los Alonsitos, Cuti y Roberto Carabajal, Cazzu, Abel Pintos, La Sole y el Chaqueño Palavecino como cierre.

Juan Cruz Baccón y Tito Leconte, responsables de República Folklore, destacaron la respuesta del público en la primera edición

Sobre la elección del predio, explicaron que necesitaban un espacio con verde, donde se pueda hacer fuego para los asados, con lugar para caminar y relajarse y capacidad para varios escenarios. “La gente que pasó por ahí abajo de la montaña rusa dice: ‘¿dónde estoy?’ No se ven edificios”, contó Baccón. Justamente bajo esa estructura funcionó Pampa, uno de los escenarios del festival, en un parque que reabrió sus puertas luego de más de dos décadas.

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Ante la consulta sobre el balance, la respuesta fue contundente. “Súper positivo”, dijeron, y destacaron que el mayor orgullo fue “romper una barrera” de quienes les decían que “el folclore en Buenos Aires no funciona”. En lo artístico, el saldo fue “100% positivo”. Sobre una eventual segunda edición, dejaron picando que habrá novedades “antes de las 12 de la noche”.

El festival propuso un recorrido por los sonidos del chamamé, el NOA, Cuyo, Córdoba y otras regiones del país

Las emociones, además, no se disimularon. Contaron que lloraron al abrir las puertas el sábado: “Nos paramos en un lugar cada uno y después nos encontramos y dije: ‘no puedo parar de llorar’”. Y remarcaron que el esfuerzo fue enorme: “El disfrute de la gente, la alegría nos pagó todas las horas de no dormir”.

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Fotos: Dale Play/ Lucismondi