Un ataque armado dejó dos personas fallecidas y tres heridas en el sector B-4 de la colonia Tierra Nueva 2 en Chinautla. (El Diario de Chinautla)

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Un ataque armado en el municipio de Chinautla, Guatemala, dejó dos personas fallecidas y tres heridas, entre ellas una bebé de nueve meses, durante la mañana de este domingo 22 de noviembre.

La agresión armada comenzó en la vía pública y continuó dentro de una vivienda particular donde funcionaba un comercio en el sector B-4 de la colonia Tierra Nueva 2.

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El hecho comenzó alrededor de las 10:50 horas en la calle Emaús. De acuerdo con testimonios recogidos por las fuerzas de seguridad, varios atacantes armados que se desplazaban en dos motocicletas interceptaron a dos jóvenes en la vía pública.

En ese primer punto abrieron fuego y mataron a Pablo Daniel Méndez Díaz, de 20 años, cuyo cuerpo quedó sobre la cinta asfáltica tras recibir múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.

El segundo individuo, identificado como Jonathan Gabriel Lima Vásquez, de 22 años, intentó escapar de los agresores y corrió unos 40 metros para refugiarse en una vivienda cercana donde operaba una panadería.

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Los agresores en motocicleta dispararon en la vía pública contra Pablo Daniel Méndez Díaz, quien murió sobre el asfalto. (El Diario de Chinautla)

Los agresores irrumpieron en el inmueble y dispararon contra las personas que atendían el negocio familiar. Luego persiguieron a Lima Vásquez hasta el sector del sanitario, donde lo acribillaron a balazos y le causaron la muerte de forma inmediata.

Hospitalización de las víctimas e hipótesis policial

En el interior del establecimiento comercial resultaron heridas tres integrantes de una misma familia: Yanira Magnolia Gallo, de 44 años; Melany Ruano, de 18; y una lactante de nueve meses.

Las tres víctimas, que presentaban impactos de bala, recibieron atención de urgencia por parte de los Bomberos Municipales y los Bomberos Municipales Departamentales, quienes las trasladaron hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios en la capital guatemalteca.

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Efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC) y peritos del Ministerio Público (MP) acordonaron el perímetro para resguardar la escena del crimen.

Durante las primeras diligencias, los investigadores recolectaron 22 casquillos de bala percutidos en la zona. Los sospechosos escaparon a pie con dirección hacia el sector Maranatha.

Jonathan Gabriel Lima Vásquez corrió hacia una panadería vecina, donde los atacantes lo alcanzaron y le causaron la muerte. (Bomberos Municipales de Chinautla)

Las pesquisas preliminares de la PNC apuntan a un enfrentamiento o rivalidad entre pandillas locales como el posible detonante del hecho.

Chinautla figura entre las zonas con mayor tasa delictiva del departamento

El sector donde ocurrió el ataque refleja la persistente situación de inseguridad que afecta a Chinautla, una localidad vecina a la capital que se ubica dentro de los municipios con mayor incidencia homicida del departamento de Guatemala.

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Según estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil y registros de seguridad ciudadana, la demarcación superó los 40 homicidios anuales en períodos recientes, lo que sitúa a la jurisdicción entre los puntos con mayor concentración de muertes violentas del área metropolitana.

Los bomberos trasladaron de urgencia a las tres personas heridas hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. (Bomberos Municipales de Chinautla)

Los informes de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia y del Ministerio Público señalan que, junto a los crímenes contra la vida y las lesiones con armas de fuego, las extorsiones contra comercios barriales y transporte constituyen uno de los delitos más denunciados por la población local.

Esta actividad extorsiva, atribuida con frecuencia a las estructuras de maras que operan en los asentamientos del municipio, genera escenarios de constante hostigamiento armado contra pequeños comerciantes y residentes.

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